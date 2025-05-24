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Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
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Российская армия скапливает войска на границе Харьковщины, - Sky News

Россия стягивает войска на границе с Харьковской областью

После вытеснения украинских войск из Курской области, российские войска численностью до 50 тысяч человек сосредоточились сразу за границей с Харьковщиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Аналитики и военные предполагают, что Россия может готовиться к новому наступлению, однако масштаб и направление этих действий пока остаются неясными.

По словам начальника штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса, враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия.

"В общем, у них ничего не получается. Впрочем, существует явная подготовка к активным наступательным действиям со стороны врага", - отметил военный.

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк отмечает, что подготовка происходит на фоне завершения российской операции в Курской области: "Теперь, когда они вернули Курск, вопрос заключается в том, продолжат ли они наступление?"

Согласно оценкам экспертов, среди скопившихся вблизи границы сил могут находиться подразделения элитных войск, в частности десантники ВДВ.

"Если россияне оставили эти подразделения там, это будет означать, что они хотят, чтобы эти силы возглавили что-то другое", - добавил Кларк.

Целью россиян может быть Харьков или Сумы

В то же время перемещение тех же подразделений в Донецкую область, в Покровск, может свидетельствовать об отсутствии планов масштабного наступления именно под Харьковом.

По словам профессора Кларка, Россия может готовиться к атаке либо на сам Харьков, либо на прилегающие территории, которые Украина освободила осенью 2022 года. Он подчеркивает, что непосредственное нападение на Харьков или Сумы будет крайне сложным из-за высокого уровня обороны этих городов.

Несмотря на концентрацию войск, Кларк сомневается в способности России осуществить полномасштабное наступление этим летом.

"Я думаю, что россияне фактически использовали силы, которые они могли бы использовать для стратегического наступления". Он добавил, что обе стороны пока задействованы в изнурительных боях, пожертвовав возможностью масштабного прорыва", - добавил Кларк.

Чтобы сделать прорыв, у России есть четыре месяца

По оценкам военного эксперта Джеком Уотлингом из аналитического центра RUSI, Россия имеет примерно "четыре месяца", чтобы осуществить прорыв, прежде чем начнутся проблемы с погодой и ресурсами.

"Россиянам не хватает военных качеств, чтобы действовать быстро", - отмечает он, предполагая постепенное расширение боевых действий, а не стремительную механизированную атаку.

При этом эксперт добавил, что советские запасы техники, на которые до сих пор опиралась Россия, иссякнут к середине осени.

"Способность России компенсировать потери будет полностью зависеть от того, что она сможет произвести с нуля", - подчеркнул Уотлинг.

В этом контексте потенциальные новые санкции со стороны Запада могут серьезно повлиять на российскую способность продолжать наступление.

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Автор: 

армия РФ (19578) граница (5298) россия (96038)


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Топ комментарии
+10
Техніку і людей бездарно знищили в курській авантюрі.Нелох завдання рахи виконав на відмінно.
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24.05.2025 13:33
+3
Яка виявилася потужна курська операція геніальних стратегів бубачкі та творожнікова. Скільки людей поклали. Скільки техніки втратили. Для чого?
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24.05.2025 14:00
+3
Довго ще кацапське падло буде тут смердіти?
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24.05.2025 14:04
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Та пес із тим буратіною,ти скажи мені козломорда гидота-ти як до смердючого,ботоксного ху#ла відносишся?
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24.05.2025 13:27 Ответить
А ты *** Путла из уха вытащи
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24.05.2025 13:52 Ответить
Який ти жалюгідний, чмо американське
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24.05.2025 14:05 Ответить
А Трампу дуже важлива твоя. Зачекай трошки, будешь під мостом жити
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24.05.2025 14:11 Ответить
Воно таке "американець",як я-марсианин,від нього кіслимі щамі та лаптямі смердить, невже вам це важко зрозуміти?
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24.05.2025 15:04 Ответить
Техніку і людей бездарно знищили в курській авантюрі.Нелох завдання рахи виконав на відмінно.
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24.05.2025 13:33 Ответить
что то рашке не мешает наступать четвертый год с ежедневной потерей техники не говоря уже о людях
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24.05.2025 13:38 Ответить
Мало теряет,кто-то о потерях врет.Раха видит слабость и давит не без помощи бездарного командования в ЗСУ.
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24.05.2025 13:51 Ответить
Яке ж ти кончене
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24.05.2025 13:55 Ответить
То ти ще й антисеміт. Не хвилюйся, за тобою вже виїхали
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24.05.2025 14:03 Ответить
На твоє нещастя приїду зовсім не я.
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24.05.2025 14:07 Ответить
від авторів кави в Ялті
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24.05.2025 14:00 Ответить
Яка виявилася потужна курська операція геніальних стратегів бубачкі та творожнікова. Скільки людей поклали. Скільки техніки втратили. Для чого?
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24.05.2025 14:00 Ответить
Довго ще кацапське падло буде тут смердіти?
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24.05.2025 14:04 Ответить
Сирський, ***** ГРОМом, САПСАНОМ, ОЛЬХОЮ, ВЕРБОЮ або купою БПЛА з бойовою частиною 250 кг по накопиченню москалів і усі проблеми зникнуть. Що, ракет немає? А... Воно все у ГУР і СБУ? Печалька.
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24.05.2025 14:09 Ответить
"Якщо росіяни залишили ці підрозділи там, це означатиме, що вони хочуть, щоб ці сили очолили щось інше", - додав Кларк.
==========================
нє,блд, )(уйло скаже їм розходітєся по домам!
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24.05.2025 14:29 Ответить
щось подібне: https://www.youtube.com/watch?v=HKP5oLBWNBU&ab_channel=SvetalnaYakushenko
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24.05.2025 14:31 Ответить
Ці кацапські пси "меморандум" мирний готують
а війська, ракети і стратегічні бомбардувальники на півночі накопичують
в червні почнеться...
спочатку бомбардуватимуть і крошитимуть все, потім війська
по Сумах і Харкову підуть
я буду не я, якщо це буде не так
не треба бути головнокомандуючим,
щоб це ВЖЕ розуміти.
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24.05.2025 15:51 Ответить
не підуть. я не я.
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24.05.2025 15:58 Ответить
ну тоді тобі вперед на шашлики !
барабан на шию , і палички в жопу тобі..
Треба слухати розумних людей, а не випендрюватись
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24.05.2025 16:32 Ответить
I can take a guitar instead of a drum?
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24.05.2025 17:44 Ответить
Can I take...?
Дебіле, в тебе ж питальне речення
Пішов геть, кончене..
Ненавиджу тупих, які ще й вигобуються..
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24.05.2025 18:26 Ответить
неук, це сарказм на твою безграмотну укрмову, точніше кальку з руської речі.
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24.05.2025 18:33 Ответить
я не пойняв головного, мені шашлики готувати чи ще ні?
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24.05.2025 15:56 Ответить
 
 