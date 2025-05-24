Российская армия скапливает войска на границе Харьковщины, - Sky News

После вытеснения украинских войск из Курской области, российские войска численностью до 50 тысяч человек сосредоточились сразу за границей с Харьковщиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Аналитики и военные предполагают, что Россия может готовиться к новому наступлению, однако масштаб и направление этих действий пока остаются неясными.

По словам начальника штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса, враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия.

"В общем, у них ничего не получается. Впрочем, существует явная подготовка к активным наступательным действиям со стороны врага", - отметил военный.

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк отмечает, что подготовка происходит на фоне завершения российской операции в Курской области: "Теперь, когда они вернули Курск, вопрос заключается в том, продолжат ли они наступление?"

Согласно оценкам экспертов, среди скопившихся вблизи границы сил могут находиться подразделения элитных войск, в частности десантники ВДВ.

"Если россияне оставили эти подразделения там, это будет означать, что они хотят, чтобы эти силы возглавили что-то другое", - добавил Кларк.

Целью россиян может быть Харьков или Сумы

В то же время перемещение тех же подразделений в Донецкую область, в Покровск, может свидетельствовать об отсутствии планов масштабного наступления именно под Харьковом.

По словам профессора Кларка, Россия может готовиться к атаке либо на сам Харьков, либо на прилегающие территории, которые Украина освободила осенью 2022 года. Он подчеркивает, что непосредственное нападение на Харьков или Сумы будет крайне сложным из-за высокого уровня обороны этих городов.

Несмотря на концентрацию войск, Кларк сомневается в способности России осуществить полномасштабное наступление этим летом.

"Я думаю, что россияне фактически использовали силы, которые они могли бы использовать для стратегического наступления". Он добавил, что обе стороны пока задействованы в изнурительных боях, пожертвовав возможностью масштабного прорыва", - добавил Кларк.

Чтобы сделать прорыв, у России есть четыре месяца

По оценкам военного эксперта Джеком Уотлингом из аналитического центра RUSI, Россия имеет примерно "четыре месяца", чтобы осуществить прорыв, прежде чем начнутся проблемы с погодой и ресурсами.

"Россиянам не хватает военных качеств, чтобы действовать быстро", - отмечает он, предполагая постепенное расширение боевых действий, а не стремительную механизированную атаку.

При этом эксперт добавил, что советские запасы техники, на которые до сих пор опиралась Россия, иссякнут к середине осени.

"Способность России компенсировать потери будет полностью зависеть от того, что она сможет произвести с нуля", - подчеркнул Уотлинг.

В этом контексте потенциальные новые санкции со стороны Запада могут серьезно повлиять на российскую способность продолжать наступление.

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