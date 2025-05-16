Россия готовит новое наступление, пока Украина исчерпывает запасы американского оружия, - WSJ

Россия активизирует подготовку к новому наступлению на фоне того, как запасы американских боеприпасов в Украине стремительно уменьшаются.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

За зиму РФ смогла продвинуться на востоке Украины, однако ценой больших потерь и без достижения стратегических результатов.

WSJ отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин считает, что Украина вскоре останется без западной поддержки. Это подкрепляется и поведением Кремля - на переговоры в Стамбул он прислал делегацию низкого уровня, демонстрируя отсутствие реального интереса к миру.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп после гибели гражданских в Киеве призвал Путина "остановиться", но российские атаки не прекратились. С начала 2025 года РФ уже выпустила 346 ракет и более 13 тысяч дронов по Украине.

По мнению WSJ, путь к миру лежит через усиление давления на Москву, в частности введение вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть. Бывший главный экономист Минфина США Эрик Ван Ностранд подсчитал, что уменьшение российского нефтяного экспорта на 25% может сократить доходы Кремля на 20%.

Кроме того, WSJ считает, что Трамп должен публично поддержать увеличение военной помощи Украине. Такой шаг усилит позиции обеих сторон на возможных переговорах с Кремлем: "Мир через силу", - заключает редакция.

Ранее CNN писало: пока украинские и российские чиновники готовятся к возможной встрече в Турции, Россия стягивает войска на передовую для потенциального нового наступления, направленного на захват большего количества украинской территории.

