Россия готовит новое наступление, пока Украина исчерпывает запасы американского оружия, - WSJ
Россия активизирует подготовку к новому наступлению на фоне того, как запасы американских боеприпасов в Украине стремительно уменьшаются.
Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
За зиму РФ смогла продвинуться на востоке Украины, однако ценой больших потерь и без достижения стратегических результатов.
WSJ отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин считает, что Украина вскоре останется без западной поддержки. Это подкрепляется и поведением Кремля - на переговоры в Стамбул он прислал делегацию низкого уровня, демонстрируя отсутствие реального интереса к миру.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп после гибели гражданских в Киеве призвал Путина "остановиться", но российские атаки не прекратились. С начала 2025 года РФ уже выпустила 346 ракет и более 13 тысяч дронов по Украине.
По мнению WSJ, путь к миру лежит через усиление давления на Москву, в частности введение вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть. Бывший главный экономист Минфина США Эрик Ван Ностранд подсчитал, что уменьшение российского нефтяного экспорта на 25% может сократить доходы Кремля на 20%.
Кроме того, WSJ считает, что Трамп должен публично поддержать увеличение военной помощи Украине. Такой шаг усилит позиции обеих сторон на возможных переговорах с Кремлем: "Мир через силу", - заключает редакция.
Ранее CNN писало: пока украинские и российские чиновники готовятся к возможной встрече в Турции, Россия стягивает войска на передовую для потенциального нового наступления, направленного на захват большего количества украинской территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже завдав шкоди сша більше, ніж будь які ворги сша усі разом. і це тільки за 100 днів
Але через його комерційну діяльність і зв'язки з пітарським капіталом могли сформуватися певні важилі впливу.
Треба було на увесь світ показати, який крутий.
А тепер от лише загальна безхребетність і рятує від загального ж посміховиська.
США завжди серьйозно відносились до оборони.
Трамп, звичайно, це розуміє і крутиться як вуж на гарячій сковороді - бо дедлайн по зброї наближається.
Я впевнений, що Трамп не вибере стати поплічником маньяку - а дасть зброю Україні.
Євросоюз цього року планує подвоїти поставки Україні *********** великого калібру, - голова військового комітету Брігер
За чеською ініціативою вже більше мільйона снарядів зайшло, і вона продовжується.
Та й з полів пишуть, що арта працює, не так щоб по-багатому, але допомагає добряче.
Правильно я кажу, трампісти?
Потужніч заявляв, що частка американської зброї мізерна, і майже все виробляється всередині країни.
Не може закінчитися те, що так потужно і незламно виробляється в Україні.
Це все іпсо!
CNN гірша за RT!!
Відповідають українці... своїм життям
Умови прикладу трохи інші.
Петя пообіцяв тобі штуку баксів за твій телефон. Телефон ти йому віддав, а він вже каже, що нічого тобі не винен.
А Коля тобі пообіцяв допомогти і постійно надає якісь ресурси, а ти вирішив, що він тепер щось тобі винен більше ніж дає.