Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
Россия готовит новое наступление, пока Украина исчерпывает запасы американского оружия, - WSJ

Россияне стремительно приближаются к Покровску

Россия активизирует подготовку к новому наступлению на фоне того, как запасы американских боеприпасов в Украине стремительно уменьшаются.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

За зиму РФ смогла продвинуться на востоке Украины, однако ценой больших потерь и без достижения стратегических результатов.

WSJ отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин считает, что Украина вскоре останется без западной поддержки. Это подкрепляется и поведением Кремля - на переговоры в Стамбул он прислал делегацию низкого уровня, демонстрируя отсутствие реального интереса к миру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ ударила ФАБом по Славянску: повреждены здания санатория и машины. ФОТО

Как отмечается, президент США Дональд Трамп после гибели гражданских в Киеве призвал Путина "остановиться", но российские атаки не прекратились. С начала 2025 года РФ уже выпустила 346 ракет и более 13 тысяч дронов по Украине.

По мнению WSJ, путь к миру лежит через усиление давления на Москву, в частности введение вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть. Бывший главный экономист Минфина США Эрик Ван Ностранд подсчитал, что уменьшение российского нефтяного экспорта на 25% может сократить доходы Кремля на 20%.

Кроме того, WSJ считает, что Трамп должен публично поддержать увеличение военной помощи Украине. Такой шаг усилит позиции обеих сторон на возможных переговорах с Кремлем: "Мир через силу", - заключает редакция.

Ранее CNN писало: пока украинские и российские чиновники готовятся к возможной встрече в Турции, Россия стягивает войска на передовую для потенциального нового наступления, направленного на захват большего количества украинской территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны провели 165 боестолкновений с войсками РФ за прошедшие сутки: больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

+14
Ну это секрет Полишинеля. А чем ответят наши потужные 5-6 менеджеров? Новый видосик выпустят или громкое заявление сбацают?
показать весь комментарий
16.05.2025 11:17 Ответить
+9
Будемо відбиватися рейтингом довіри до Найпотужнішого...
показать весь комментарий
16.05.2025 11:23 Ответить
+8
Похоже, что Трамп для этого и тянет время... тем самым помогая кремлевским террористам.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:24 Ответить
рудий донні газет не читає
16.05.2025 11:15 Ответить
е, а що хтось напав на його гольф-клуб? ні, тоді це почекає.
16.05.2025 11:19 Ответить
Він вміє читати?!
16.05.2025 11:19 Ответить
Рудий донні президент америки а не України
16.05.2025 11:37 Ответить
Формально
16.05.2025 12:17 Ответить
На що натяк?Що Трамп Україною керує?Ніфіга,президентом України є народом обраний(і твердженню багатьох українців -Богом даний) Зеленський.І його 5-6 ефективних менеджеріа
16.05.2025 12:27 Ответить
Натяк на те, що він агент куйла, а не президент сша
16.05.2025 12:30 Ответить
Нагадайте, те, що у дужках, це євангіліє від кого і які номера глав, віршів?
16.05.2025 12:37 Ответить
А це в новій редакції від оп буде.Як в книжках по історії України
16.05.2025 12:42 Ответить
По діям - він агент куйла.
Вже завдав шкоди сша більше, ніж будь які ворги сша усі разом. і це тільки за 100 днів
16.05.2025 12:19 Ответить
По діям він старший брат Зеленського-популіст і пустозвон
16.05.2025 12:25 Ответить
І,до речі,дурнів пустозвонів не вербують а просто використовують
16.05.2025 12:28 Ответить
Може й так.
Але через його комерційну діяльність і зв'язки з пітарським капіталом могли сформуватися певні важилі впливу.
16.05.2025 12:33 Ответить
Ну это секрет Полишинеля. А чем ответят наши потужные 5-6 менеджеров? Новый видосик выпустят или громкое заявление сбацают?
16.05.2025 11:17 Ответить
саме так і буде, потужний відос для баранів з мальовничої Албанії!
16.05.2025 11:22 Ответить
Ну как чем. Еще закупят бракованные мины, заключат контракты на закупку оружия, которое никогда не поставят... Вариантов у них много.
16.05.2025 11:29 Ответить
Відкрили очі - зброя від Байдена до літа
16.05.2025 11:20 Ответить
Будемо відбиватися рейтингом довіри до Найпотужнішого...
16.05.2025 11:23 Ответить
Это все фигня, главное что пуйло в Стамбул не приехал. Все збс.
16.05.2025 11:23 Ответить
Чого ж він не поїхав тоді, якщо так впевнено себе почуває?
Треба було на увесь світ показати, який крутий.
А тепер от лише загальна безхребетність і рятує від загального ж посміховиська.
16.05.2025 12:18 Ответить
Похоже, что Трамп для этого и тянет время... тем самым помогая кремлевским террористам.
16.05.2025 11:24 Ответить
а ви тільки зараз здогадались?
16.05.2025 11:26 Ответить
Чому це повинно хвилювати Трампа?
США завжди серьйозно відносились до оборони.
16.05.2025 11:34 Ответить
Точніше - ліліпутін робить трампа своїм кровавим поплічником - саме це робить ліліпутін.
Трамп, звичайно, це розуміє і крутиться як вуж на гарячій сковороді - бо дедлайн по зброї наближається.
Я впевнений, що Трамп не вибере стати поплічником маньяку - а дасть зброю Україні.
16.05.2025 13:31 Ответить
А в цей час потужні союзнички з Європи закликають, заявляють, зустрічаються та роблять інші дуже корисні для оборони України справи.
16.05.2025 11:30 Ответить
То пошукай кращих.
16.05.2025 11:36 Ответить
Франція, наприклад, передає всі випущені в 25му цезарі. а це, очікується, буде 144 штуки. не те шо, надпотужний донні бите вухо.
16.05.2025 11:37 Ответить
Плюс "Богдан" з десяток на місяць роблять.
Євросоюз цього року планує подвоїти поставки Україні *********** великого калібру, - голова військового комітету Брігер
За чеською ініціативою вже більше мільйона снарядів зайшло, і вона продовжується.
Та й з полів пишуть, що арта працює, не так щоб по-багатому, але допомагає добряче.
16.05.2025 11:44 Ответить
То все Бідон винен бо мав з ****** заздалегідь домовленість.
Правильно я кажу, трампісти?
16.05.2025 11:32 Ответить
Так Антон Колумбет каже, що у нас добре працює "гаражний ВПК", який дасть фору, мабуть, цілому Rheinmetall
16.05.2025 11:36 Ответить
З такими темпами бусифікації - його скоро не стане...
16.05.2025 13:34 Ответить
Та не може бути, це все ІПСО. Ось зараз кумулятивний ефект 12-річних санкцій як спрацює! Ось тауруси й сторм шедоу, яких тисячі на європейських складах, як полетять! Ось небо як закриють! І все - кордони 1991 року, Захід з нами, незламна підтримка цивілізованого світу.
16.05.2025 11:36 Ответить
Саме так.
Потужніч заявляв, що частка американської зброї мізерна, і майже все виробляється всередині країни.
Не може закінчитися те, що так потужно і незламно виробляється в Україні.
Це все іпсо!
CNN гірша за RT!!
16.05.2025 11:57 Ответить
Потужніч відповідає за свою брехливість, але не за брехливість колективного Заходу.
16.05.2025 12:08 Ответить
За його брехливість він ніяк не відповідає.
Відповідають українці... своїм життям
16.05.2025 12:23 Ответить
Потужніч сказав, що він тобі нічого не винен, то що тобі винен колективний захід?
16.05.2025 12:24 Ответить
Якщо Петя і Коля позичили у вас по штуці баксів, а Петя не віддає, це означає, що і Коля віддавати не повинен. Саме так це і працює. Коля не віддає і в цьому винен Петя.
16.05.2025 12:33 Ответить
Що у тебе позичив коликтивний захід?
Умови прикладу трохи інші.
Петя пообіцяв тобі штуку баксів за твій телефон. Телефон ти йому віддав, а він вже каже, що нічого тобі не винен.
А Коля тобі пообіцяв допомогти і постійно надає якісь ресурси, а ти вирішив, що він тепер щось тобі винен більше ніж дає.
16.05.2025 13:08 Ответить
А тобі й Зеленський нічого не обіцяв. От він політик, а вони часто мелють аби шо - от і він меле, які до нього претензії? Макрон он про миротворців казав, Зеленський про 4 000 баксів зарплати вчителям. Подумаєш.
16.05.2025 15:13 Ответить
А WSJ не в курсі що постачання зброї продовжується а від ЄС ще й посилюється тому казати про "вичерпування" зброї в Україні м'яко кажучи безглуздо?! Та й рашисти явно не залкують використовувати власну й вона знищується! Тож якось тупо звучать ці заяви!!!
16.05.2025 11:49 Ответить
 
 