РФ накапливает силы для нового наступления, - CNN

Пока украинские и российские чиновники готовятся к возможной встрече в Турции, Россия стягивает войска на передовую для потенциального нового наступления, направленного на захват большего количества украинской территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявили американские чиновники.

"Российские командиры стремятся сформировать мощную группировку", - сказал собеседник, добавив, что вероятное наступление будет сосредоточено на захвате новых позиций на востоке Украины.

"Путин будет пытаться захватить любую территорию, которую сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне будут прилагать все усилия, чтобы захватить как можно больше", - добавил другой чиновник.

Издание отмечает, что уже несколько недель подряд в отчетах США отмечается, что цели России в войне остаются неизменными - контроль над большей частью украинской территории, несмотря на призывы администрации Трампа к Кремлю придерживаться 30-дневного перемирия и начать мирные переговоры.

