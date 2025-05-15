РУС
РФ накапливает силы для нового наступления, - CNN

Россия готовит новое наступление на фронте. Что известно

Пока украинские и российские чиновники готовятся к возможной встрече в Турции, Россия стягивает войска на передовую для потенциального нового наступления, направленного на захват большего количества украинской территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявили американские чиновники.

"Российские командиры стремятся сформировать мощную группировку", - сказал собеседник, добавив, что вероятное наступление будет сосредоточено на захвате новых позиций на востоке Украины.

"Путин будет пытаться захватить любую территорию, которую сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне будут прилагать все усилия, чтобы захватить как можно больше", - добавил другой чиновник.

Издание отмечает, что уже несколько недель подряд в отчетах США отмечается, что цели России в войне остаются неизменными - контроль над большей частью украинской территории, несмотря на призывы администрации Трампа к Кремлю придерживаться 30-дневного перемирия и начать мирные переговоры.

россия боевые действия война в Украине
+15
Чекаємо коли Трамп знов буде виправдовувати ху"ла.

3....2.....1...... старт
15.05.2025 13:37
+15
Партнери наразі зробили для України більше ніж Зе-шапіто. Упс
15.05.2025 13:41
+10
Партньори накопичують стурбованість. Нічого страшного, будем нею відбиватись.
15.05.2025 13:39
15.05.2025 13:37
15.05.2025 13:39
15.05.2025 13:41
Більше не означає достатньо.
15.05.2025 13:44
15.05.2025 13:44 Ответить
"Більше не означає достатньо"

вы когда нищему в метро подаете, как определяете достаточность? вы же не берете его на полное содержание
15.05.2025 14:13
15.05.2025 14:13 Ответить
Коли я подаю бідоласі в метро, як не супроводжую подачку словами на кшталт "Від тебе залежить моя безпека. Я повинен робити більше. Я з тобою стільки, скільки потрібно. Ти маєш стати багатим. Ти обов'язково колись будеш одним з нас. Двері в середній клас завжди відчинені. "
15.05.2025 19:48
15.05.2025 19:48 Ответить
Вони не можуть бути більше про-українськими ніж наше Зе-шапіто
15.05.2025 19:02
15.05.2025 19:02 Ответить
https://www.patreon.com/posts/nebolshaia-129007899?utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&post_id=129007899&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTI6NjhkYzg5MmYtYzBhMC00MzYzLWFkNGYtNmNlYzQwMWJlY2UwIiwicG9zdF9pZCI6MTI5MDA3ODk5LCJwYXRyb25faWQiOjY0NjA3MjIzfQ.1cP28ymnprAmeKRPW4F6GrOcPnmosJNt3J1jOxkwCUQ&utm_id=2c207203-2555-4b2b-9aca-a1de34e60de1&utm_medium=email Небольшая ремарка.

15 мая 2025 г.
О.Пономарь.

https://open.patreon.com/posts/nebolshaia-129007899?utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&post_id=129007899&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTI6NjhkYzg5MmYtYzBhMC00MzYzLWFkNGYtNmNlYzQwMWJlY2UwIiwicG9zdF9pZCI6MTI5MDA3ODk5LCJwYXRyb25faWQiOjY0NjA3MjIzfQ.1cP28ymnprAmeKRPW4F6GrOcPnmosJNt3J1jOxkwCUQ&utm_id=2c207203-2555-4b2b-9aca-a1de34e60de1&utm_medium=email Посмотреть в приложении

В комментариях кто-то проклинает Европу за то, что якобы она не может ответить за свой ультиматум. Якобы Путин снова Европу обоссал.

ОК, если вам так нравится унижать страны, благодаря помощи которым Украина сражается четвертый год, - ОК, не стесняйтесь в выражениях. Не забудьте обоссать Францию, Данию, страны Балтии, которые отдали ВСЁ свое оружие Украине и многих других. Но я, ради справедливости, восстановлю картину.

Европа объявила России ультиматум так как США пообещали синхронно с Европой ввести санкции. Только в синергии санкций Европы и США возможны какие-то подвижки. Санкции Европы отдельно от США не могут переломить ситуацию и Европа отдельно от США продолжает добросовестно вводить санкции (вчера утвержден 17-ый пакет).

Далее Трамп переиграл ситуацию и решил дать России еще один шанс в Турции. Европа может только подождать пока Путин обоссыт Трампа и затем сказать об этом Трампу и снова перетягивать Трампа на введение совместных санкций и в идеале - на поставки оружия Украине из США. Всё.

Повторю капсом:

1. Возможности Европы ограничены без США, так как а) у Европы нет больше столько оружия, чтобы изменить кардинально ситуацию, б) у Европы нет санкций, которые могли бы без США изменить ситуацию.

2. Европа знает, что Трамп влюблен в Путина, но послать его все равно не может, ибо см. п.1. Без США вообще нет шансов ни на что.

3. Поэтому Европа снова и снова будет работать с Трампом, стараясь перетянуть его на свою сторону, сколько бы раз Трамп не соскакивал с крючка.

4. Европа не может заменить Трампа, поэтому придется работать с ним. Он реальность на ближайшие годы.

5. Хотите поливать грязью, изливать желчь, - ОК, проклинайте Трампа, но проклинать Европу не то, что несправедливо, но просто - не за что. Они делают всё, что могут, и даже - больше.
15.05.2025 13:48
Сколько можно писать подобную откровенную чушь, касательно конкретно возможностей ЕС, где они якобы из последних сил нам помогают - Нам дают ровно столько, что бы худо бедно хватало на оборону, и на дай бог что бы ВСУ смогли бы повторить Харьковское наступление, чего особенно боятся в направлении Крыма. Европа без большого напряга для своей экономики и промышленности могли бы давать нам больше, но.... и тут разные варианты почему не дают.
15.05.2025 13:57
Так, ви, Олєг, так і скажитє: нахрєн Європу, ми самі справімся.
І Амєріку нахрєн, пачіму ми далжни іх слушать?
15.05.2025 14:04
К чему это, в моем комментарии я не давал оснований на такую мало адекватную реакцию, а лишь написал как есть на вопрос почему не помогают больше. Да, безусловно, без помощи ЕС Украина бы не выстояла, и за это им спасибо (хотя делали они это в первую очередь в своих интересах), но при этом они не дают достаточно вооружений даже для уверенной обороны, то ли не желая сколь ни будь заметно напрягать свою экономику и вызывать недовольство населения, или так все и задумано.
15.05.2025 14:12
1. Пора пам'ятати, що Трамп діє з огляду на теоретичну майбутню війну з Китаєм.

2. Росія, в очах Трампа, має бути або нейтральною до Китаю, або дружною до США, коли ця війна почнеться.

3. То накуя Європа ставить Путіну ультиматуми, котрі не має чим підкріпити практично? Європа захворіла на українську хворобу: Вести незабезпечену політику?

4. Накуя говорящі голови і т.зв. лідери думок розказують, як ми всіх переможемо і без США? Див. пункт 3.

5. Європа виглядає собакою, котра виглядає дуже люто і голосно гарчить, коли знаходиться за парканом(паркан - США), а коли паркан зникає, то пес починає скулити, піджимати хвоста і тікати.
15.05.2025 13:57
"3. То накуя Європа ставить Путіну ультиматуми, котрі не має чим підкріпити практично? Європа захворіла на українську хворобу: Вести незабезпечену політику?"

Европа ведет свою игру но с оглядкой на Трампа, после ресурсной сделки, думаю они решили попробовать разыграть 30 ДПО, надеясь что Трепло если и не подыграет, то хотя бы не буде вставлять палки в колеса
15.05.2025 14:25
Це пишуть хворі люди. Колись всім писав пакощі Віктор головатюк. Його голова була травмована на кухні сковородою польського виробництва; тому такі претензії до поляків.
15.05.2025 14:08
КАБи, касети, ФПВ, ФПВ на оптоволокні, егоза, рви, міни, міни, міни, міни
+ балістичні і крилаті ракети в глиб рф, знищувати вразливі військові виробництва,
15.05.2025 13:41
Наші військові виробництва знищені ще до війни; залишились руїни. Бачив статтю, як якісь бариги судяться за їх території. Вже ішла війна.
15.05.2025 13:52
Гранатомети, гвинтівки і патрони, ну і безкінечні стурбованості, занепокоєності і заяви що будь-яка мирна угода має враховувати інтереси Європи.
15.05.2025 14:37
Але Тампон робить вигляд що цього не бачить, що розвідка США йому не доповідає про наміри московитів.

15.05.2025 13:41
Тампон кожного дня захищає ху"ло, робить вигляд начебто ху2ло хоче миру. тільки каже про пекельні санкції, але міг би увійти у історію - не як телепень.

А тобі бовдур не болить що США просто базікають ?
15.05.2025 13:50
Jjjj ти син повії, чого ти гавкаешь ?
15.05.2025 14:06
Jjjj, я не твій батко
15.05.2025 14:15
тю, перестаньте нарешті у них нафту і газ купувати.
15.05.2025 13:41
Нєт! Ані на ето пайтіть нікак нє магут!
15.05.2025 13:48
Девятамая була вєрнякова нагода знищити ***** та його сюзерена Сі Дзин Пыня на параді на Червоній площі. Тепер придеться відбиватися він нового наступа ціною життів наших воїнів!
15.05.2025 13:42
Чим знищити і як?
15.05.2025 13:49
відправили б сотню безпілотників, щось би да прилетіло б. Враховуючи ціну шахеда от 10к до 50к баксів ціна питання від 1 до 5 лямів баксів. копійки насправді
15.05.2025 14:00
1. Скільки треба часу, щоб безпілотник долетів до москви? Куйло і Сі будуть весь цей час стояти на трибуні і чекати, поки він прилетить?
2. Навіть, якщо б теоретично вдалось убити Сі, що це дасть Україні? Правильно, Китай вступить у війну, зі своєю армією та зброєю. Чим і як ти зібрався відбиватись від 1,5 мільярної країни?
ПС. Читаєш коментарі і прозріваєш. По скільки вам років взагалі?
15.05.2025 14:11
Не для того ТНК "сіцзіньпіня" (Кєтай) вирощували, щоб знищити!
15.05.2025 13:50
"Хуже скабєєвой"©, як казала одна макака...
15.05.2025 13:42
Адеватні люди допомагають в такій ситуації
Рудий недоумок буде вимагати миру(капітуляції) бо буде гірше
15.05.2025 13:48
ще травень - час шашликів
15.05.2025 13:49
Поки зеленскій розказує, як він нагинає Пуйла, і яка блискуча перемога попереду, а Зєрмаковські докрадають кошти бюджету, кацапи готуються зайняти нові території. І хто б міг подумати?
15.05.2025 13:54
це все брехня! не нагнітайте!
ніяких фортифікації! все розмінувати!
виключно дороги та квіти у скверах!
і, звісно чекаємо на команду маринувати шашлики.
а, забув....
і в ніякому разі не кажіть сирському! хай, собі, спокійно доповідає на ставках у владних кабінетах.
потім знайдемо якихось генералів.
у нас, тих генералів, як.......
15.05.2025 13:58
Невже і "пекельні санкції" їм не заважають ?
15.05.2025 14:48
 
 