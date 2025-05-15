РФ накапливает силы для нового наступления, - CNN
Пока украинские и российские чиновники готовятся к возможной встрече в Турции, Россия стягивает войска на передовую для потенциального нового наступления, направленного на захват большего количества украинской территории.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявили американские чиновники.
"Российские командиры стремятся сформировать мощную группировку", - сказал собеседник, добавив, что вероятное наступление будет сосредоточено на захвате новых позиций на востоке Украины.
"Путин будет пытаться захватить любую территорию, которую сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне будут прилагать все усилия, чтобы захватить как можно больше", - добавил другой чиновник.
Издание отмечает, что уже несколько недель подряд в отчетах США отмечается, что цели России в войне остаются неизменными - контроль над большей частью украинской территории, несмотря на призывы администрации Трампа к Кремлю придерживаться 30-дневного перемирия и начать мирные переговоры.
15 мая 2025 г.
О.Пономарь.
В комментариях кто-то проклинает Европу за то, что якобы она не может ответить за свой ультиматум. Якобы Путин снова Европу обоссал.
ОК, если вам так нравится унижать страны, благодаря помощи которым Украина сражается четвертый год, - ОК, не стесняйтесь в выражениях. Не забудьте обоссать Францию, Данию, страны Балтии, которые отдали ВСЁ свое оружие Украине и многих других. Но я, ради справедливости, восстановлю картину.
Европа объявила России ультиматум так как США пообещали синхронно с Европой ввести санкции. Только в синергии санкций Европы и США возможны какие-то подвижки. Санкции Европы отдельно от США не могут переломить ситуацию и Европа отдельно от США продолжает добросовестно вводить санкции (вчера утвержден 17-ый пакет).
Далее Трамп переиграл ситуацию и решил дать России еще один шанс в Турции. Европа может только подождать пока Путин обоссыт Трампа и затем сказать об этом Трампу и снова перетягивать Трампа на введение совместных санкций и в идеале - на поставки оружия Украине из США. Всё.
Повторю капсом:
1. Возможности Европы ограничены без США, так как а) у Европы нет больше столько оружия, чтобы изменить кардинально ситуацию, б) у Европы нет санкций, которые могли бы без США изменить ситуацию.
2. Европа знает, что Трамп влюблен в Путина, но послать его все равно не может, ибо см. п.1. Без США вообще нет шансов ни на что.
3. Поэтому Европа снова и снова будет работать с Трампом, стараясь перетянуть его на свою сторону, сколько бы раз Трамп не соскакивал с крючка.
4. Европа не может заменить Трампа, поэтому придется работать с ним. Он реальность на ближайшие годы.
5. Хотите поливать грязью, изливать желчь, - ОК, проклинайте Трампа, но проклинать Европу не то, что несправедливо, но просто - не за что. Они делают всё, что могут, и даже - больше.
І Амєріку нахрєн, пачіму ми далжни іх слушать?
2. Росія, в очах Трампа, має бути або нейтральною до Китаю, або дружною до США, коли ця війна почнеться.
3. То накуя Європа ставить Путіну ультиматуми, котрі не має чим підкріпити практично? Європа захворіла на українську хворобу: Вести незабезпечену політику?
4. Накуя говорящі голови і т.зв. лідери думок розказують, як ми всіх переможемо і без США? Див. пункт 3.
5. Європа виглядає собакою, котра виглядає дуже люто і голосно гарчить, коли знаходиться за парканом(паркан - США), а коли паркан зникає, то пес починає скулити, піджимати хвоста і тікати.
Европа ведет свою игру но с оглядкой на Трампа, после ресурсной сделки, думаю они решили попробовать разыграть 30 ДПО, надеясь что Трепло если и не подыграет, то хотя бы не буде вставлять палки в колеса
+ балістичні і крилаті ракети в глиб рф, знищувати вразливі військові виробництва,
А тобі бовдур не болить що США просто базікають ?
2. Навіть, якщо б теоретично вдалось убити Сі, що це дасть Україні? Правильно, Китай вступить у війну, зі своєю армією та зброєю. Чим і як ти зібрався відбиватись від 1,5 мільярної країни?
ПС. Читаєш коментарі і прозріваєш. По скільки вам років взагалі?
Рудий недоумок буде вимагати миру(капітуляції) бо буде гірше
ніяких фортифікації! все розмінувати!
виключно дороги та квіти у скверах!
і, звісно чекаємо на команду маринувати шашлики.
а, забув....
і в ніякому разі не кажіть сирському! хай, собі, спокійно доповідає на ставках у владних кабінетах.
потім знайдемо якихось генералів.
у нас, тих генералів, як.......