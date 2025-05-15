РФ накопичує сили для нового наступу, - CNN
Поки українські та російські чиновники готуються до можливої зустрічі в Туреччині, Росія стягує війська на передову для потенційного нового наступу, спрямованого на захоплення більшої кількості української території.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявили американські чиновники.
"Російські командири прагнуть сформувати потужне угруповання", - сказав співрозмовник, додавши, що ймовірний наступ буде зосереджений на захопленні нових позицій на сході України.
"Путін намагатиметься захопити будь-яку територію, яку зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладатимуть усіх зусиль, щоб захопити якомога більше", - додав інший чиновник.
Видання зазначає, що вже кілька тижнів поспіль у звітах США зазначається, що цілі Росії у війні залишаються незмінними - контроль над більшою частиною української території, попри заклики адміністрації Трампа до Кремля дотримуватись 30-денного перемир’я та розпочати мирні переговори.
вы когда нищему в метро подаете, как определяете достаточность? вы же не берете его на полное содержание
15 мая 2025 г.
О.Пономарь.
В комментариях кто-то проклинает Европу за то, что якобы она не может ответить за свой ультиматум. Якобы Путин снова Европу обоссал.
ОК, если вам так нравится унижать страны, благодаря помощи которым Украина сражается четвертый год, - ОК, не стесняйтесь в выражениях. Не забудьте обоссать Францию, Данию, страны Балтии, которые отдали ВСЁ свое оружие Украине и многих других. Но я, ради справедливости, восстановлю картину.
Европа объявила России ультиматум так как США пообещали синхронно с Европой ввести санкции. Только в синергии санкций Европы и США возможны какие-то подвижки. Санкции Европы отдельно от США не могут переломить ситуацию и Европа отдельно от США продолжает добросовестно вводить санкции (вчера утвержден 17-ый пакет).
Далее Трамп переиграл ситуацию и решил дать России еще один шанс в Турции. Европа может только подождать пока Путин обоссыт Трампа и затем сказать об этом Трампу и снова перетягивать Трампа на введение совместных санкций и в идеале - на поставки оружия Украине из США. Всё.
Повторю капсом:
1. Возможности Европы ограничены без США, так как а) у Европы нет больше столько оружия, чтобы изменить кардинально ситуацию, б) у Европы нет санкций, которые могли бы без США изменить ситуацию.
2. Европа знает, что Трамп влюблен в Путина, но послать его все равно не может, ибо см. п.1. Без США вообще нет шансов ни на что.
3. Поэтому Европа снова и снова будет работать с Трампом, стараясь перетянуть его на свою сторону, сколько бы раз Трамп не соскакивал с крючка.
4. Европа не может заменить Трампа, поэтому придется работать с ним. Он реальность на ближайшие годы.
5. Хотите поливать грязью, изливать желчь, - ОК, проклинайте Трампа, но проклинать Европу не то, что несправедливо, но просто - не за что. Они делают всё, что могут, и даже - больше.
І Амєріку нахрєн, пачіму ми далжни іх слушать?
2. Росія, в очах Трампа, має бути або нейтральною до Китаю, або дружною до США, коли ця війна почнеться.
3. То накуя Європа ставить Путіну ультиматуми, котрі не має чим підкріпити практично? Європа захворіла на українську хворобу: Вести незабезпечену політику?
4. Накуя говорящі голови і т.зв. лідери думок розказують, як ми всіх переможемо і без США? Див. пункт 3.
5. Європа виглядає собакою, котра виглядає дуже люто і голосно гарчить, коли знаходиться за парканом(паркан - США), а коли паркан зникає, то пес починає скулити, піджимати хвоста і тікати.
Европа ведет свою игру но с оглядкой на Трампа, после ресурсной сделки, думаю они решили попробовать разыграть 30 ДПО, надеясь что Трепло если и не подыграет, то хотя бы не буде вставлять палки в колеса
+ балістичні і крилаті ракети в глиб рф, знищувати вразливі військові виробництва,
А тобі бовдур не болить що США просто базікають ?
2. Навіть, якщо б теоретично вдалось убити Сі, що це дасть Україні? Правильно, Китай вступить у війну, зі своєю армією та зброєю. Чим і як ти зібрався відбиватись від 1,5 мільярної країни?
ПС. Читаєш коментарі і прозріваєш. По скільки вам років взагалі?
Рудий недоумок буде вимагати миру(капітуляції) бо буде гірше
ніяких фортифікації! все розмінувати!
виключно дороги та квіти у скверах!
і, звісно чекаємо на команду маринувати шашлики.
а, забув....
і в ніякому разі не кажіть сирському! хай, собі, спокійно доповідає на ставках у владних кабінетах.
потім знайдемо якихось генералів.
у нас, тих генералів, як.......