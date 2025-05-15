РФ накопичує сили для нового наступу, - CNN

Поки українські та російські чиновники готуються до можливої зустрічі в Туреччині, Росія стягує війська на передову для потенційного нового наступу, спрямованого на захоплення більшої кількості української території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявили американські чиновники.

"Російські командири прагнуть сформувати потужне угруповання", - сказав співрозмовник, додавши, що ймовірний наступ буде зосереджений на захопленні нових позицій на сході України.

"Путін намагатиметься захопити будь-яку територію, яку зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладатимуть усіх зусиль, щоб захопити якомога більше", - додав інший чиновник.

Видання зазначає, що вже кілька тижнів поспіль у звітах США зазначається, що цілі Росії у війні залишаються незмінними - контроль над більшою частиною української території, попри заклики адміністрації Трампа до Кремля дотримуватись 30-денного перемир’я та розпочати мирні переговори.

