РФ накопичує сили для нового наступу, - CNN

Росія готує новий наступ на фронті. Що відомо

Поки українські та російські чиновники готуються до можливої зустрічі в Туреччині, Росія стягує війська на передову для потенційного нового наступу, спрямованого на захоплення більшої кількості української території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявили американські чиновники.

"Російські командири прагнуть сформувати потужне угруповання", - сказав співрозмовник, додавши, що ймовірний наступ буде зосереджений на захопленні нових позицій на сході України.

"Путін намагатиметься захопити будь-яку територію, яку зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладатимуть усіх зусиль, щоб захопити якомога більше", - додав інший чиновник. 

Видання зазначає, що вже кілька тижнів поспіль у звітах США зазначається, що цілі Росії у війні залишаються незмінними - контроль над більшою частиною української території, попри заклики адміністрації Трампа до Кремля дотримуватись 30-денного перемир’я та розпочати мирні переговори.

Топ коментарі
+15
Чекаємо коли Трамп знов буде виправдовувати ху"ла.

3....2.....1...... старт
15.05.2025 13:37 Відповісти
+15
Партнери наразі зробили для України більше ніж Зе-шапіто. Упс
15.05.2025 13:41 Відповісти
+10
Партньори накопичують стурбованість. Нічого страшного, будем нею відбиватись.
15.05.2025 13:39 Відповісти
Більше не означає достатньо.
15.05.2025 13:44 Відповісти
"Більше не означає достатньо"

вы когда нищему в метро подаете, как определяете достаточность? вы же не берете его на полное содержание
15.05.2025 14:13 Відповісти
Коли я подаю бідоласі в метро, як не супроводжую подачку словами на кшталт "Від тебе залежить моя безпека. Я повинен робити більше. Я з тобою стільки, скільки потрібно. Ти маєш стати багатим. Ти обов'язково колись будеш одним з нас. Двері в середній клас завжди відчинені. "
15.05.2025 19:48 Відповісти
Вони не можуть бути більше про-українськими ніж наше Зе-шапіто
15.05.2025 19:02 Відповісти
https://www.patreon.com/posts/nebolshaia-129007899?utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&post_id=129007899&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTI6NjhkYzg5MmYtYzBhMC00MzYzLWFkNGYtNmNlYzQwMWJlY2UwIiwicG9zdF9pZCI6MTI5MDA3ODk5LCJwYXRyb25faWQiOjY0NjA3MjIzfQ.1cP28ymnprAmeKRPW4F6GrOcPnmosJNt3J1jOxkwCUQ&utm_id=2c207203-2555-4b2b-9aca-a1de34e60de1&utm_medium=email Небольшая ремарка.

15 мая 2025 г.
О.Пономарь.

https://open.patreon.com/posts/nebolshaia-129007899?utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&post_id=129007899&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTI6NjhkYzg5MmYtYzBhMC00MzYzLWFkNGYtNmNlYzQwMWJlY2UwIiwicG9zdF9pZCI6MTI5MDA3ODk5LCJwYXRyb25faWQiOjY0NjA3MjIzfQ.1cP28ymnprAmeKRPW4F6GrOcPnmosJNt3J1jOxkwCUQ&utm_id=2c207203-2555-4b2b-9aca-a1de34e60de1&utm_medium=email Посмотреть в приложении

В комментариях кто-то проклинает Европу за то, что якобы она не может ответить за свой ультиматум. Якобы Путин снова Европу обоссал.

ОК, если вам так нравится унижать страны, благодаря помощи которым Украина сражается четвертый год, - ОК, не стесняйтесь в выражениях. Не забудьте обоссать Францию, Данию, страны Балтии, которые отдали ВСЁ свое оружие Украине и многих других. Но я, ради справедливости, восстановлю картину.

Европа объявила России ультиматум так как США пообещали синхронно с Европой ввести санкции. Только в синергии санкций Европы и США возможны какие-то подвижки. Санкции Европы отдельно от США не могут переломить ситуацию и Европа отдельно от США продолжает добросовестно вводить санкции (вчера утвержден 17-ый пакет).

Далее Трамп переиграл ситуацию и решил дать России еще один шанс в Турции. Европа может только подождать пока Путин обоссыт Трампа и затем сказать об этом Трампу и снова перетягивать Трампа на введение совместных санкций и в идеале - на поставки оружия Украине из США. Всё.

Повторю капсом:

1. Возможности Европы ограничены без США, так как а) у Европы нет больше столько оружия, чтобы изменить кардинально ситуацию, б) у Европы нет санкций, которые могли бы без США изменить ситуацию.

2. Европа знает, что Трамп влюблен в Путина, но послать его все равно не может, ибо см. п.1. Без США вообще нет шансов ни на что.

3. Поэтому Европа снова и снова будет работать с Трампом, стараясь перетянуть его на свою сторону, сколько бы раз Трамп не соскакивал с крючка.

4. Европа не может заменить Трампа, поэтому придется работать с ним. Он реальность на ближайшие годы.

5. Хотите поливать грязью, изливать желчь, - ОК, проклинайте Трампа, но проклинать Европу не то, что несправедливо, но просто - не за что. Они делают всё, что могут, и даже - больше.
15.05.2025 13:48 Відповісти
Сколько можно писать подобную откровенную чушь, касательно конкретно возможностей ЕС, где они якобы из последних сил нам помогают - Нам дают ровно столько, что бы худо бедно хватало на оборону, и на дай бог что бы ВСУ смогли бы повторить Харьковское наступление, чего особенно боятся в направлении Крыма. Европа без большого напряга для своей экономики и промышленности могли бы давать нам больше, но.... и тут разные варианты почему не дают.
15.05.2025 13:57 Відповісти
Так, ви, Олєг, так і скажитє: нахрєн Європу, ми самі справімся.
І Амєріку нахрєн, пачіму ми далжни іх слушать?
15.05.2025 14:04 Відповісти
К чему это, в моем комментарии я не давал оснований на такую мало адекватную реакцию, а лишь написал как есть на вопрос почему не помогают больше. Да, безусловно, без помощи ЕС Украина бы не выстояла, и за это им спасибо (хотя делали они это в первую очередь в своих интересах), но при этом они не дают достаточно вооружений даже для уверенной обороны, то ли не желая сколь ни будь заметно напрягать свою экономику и вызывать недовольство населения, или так все и задумано.
15.05.2025 14:12 Відповісти
1. Пора пам'ятати, що Трамп діє з огляду на теоретичну майбутню війну з Китаєм.

2. Росія, в очах Трампа, має бути або нейтральною до Китаю, або дружною до США, коли ця війна почнеться.

3. То накуя Європа ставить Путіну ультиматуми, котрі не має чим підкріпити практично? Європа захворіла на українську хворобу: Вести незабезпечену політику?

4. Накуя говорящі голови і т.зв. лідери думок розказують, як ми всіх переможемо і без США? Див. пункт 3.

5. Європа виглядає собакою, котра виглядає дуже люто і голосно гарчить, коли знаходиться за парканом(паркан - США), а коли паркан зникає, то пес починає скулити, піджимати хвоста і тікати.
15.05.2025 13:57 Відповісти
"3. То накуя Європа ставить Путіну ультиматуми, котрі не має чим підкріпити практично? Європа захворіла на українську хворобу: Вести незабезпечену політику?"

Европа ведет свою игру но с оглядкой на Трампа, после ресурсной сделки, думаю они решили попробовать разыграть 30 ДПО, надеясь что Трепло если и не подыграет, то хотя бы не буде вставлять палки в колеса
15.05.2025 14:25 Відповісти
Це пишуть хворі люди. Колись всім писав пакощі Віктор головатюк. Його голова була травмована на кухні сковородою польського виробництва; тому такі претензії до поляків.
15.05.2025 14:08 Відповісти
КАБи, касети, ФПВ, ФПВ на оптоволокні, егоза, рви, міни, міни, міни, міни
+ балістичні і крилаті ракети в глиб рф, знищувати вразливі військові виробництва,
15.05.2025 13:41 Відповісти
Наші військові виробництва знищені ще до війни; залишились руїни. Бачив статтю, як якісь бариги судяться за їх території. Вже ішла війна.
15.05.2025 13:52 Відповісти
Гранатомети, гвинтівки і патрони, ну і безкінечні стурбованості, занепокоєності і заяви що будь-яка мирна угода має враховувати інтереси Європи.
15.05.2025 14:37 Відповісти
Але Тампон робить вигляд що цього не бачить, що розвідка США йому не доповідає про наміри московитів.

15.05.2025 13:41 Відповісти
Тампон кожного дня захищає ху"ло, робить вигляд начебто ху2ло хоче миру. тільки каже про пекельні санкції, але міг би увійти у історію - не як телепень.

А тобі бовдур не болить що США просто базікають ?
15.05.2025 13:50 Відповісти
Jjjj ти син повії, чого ти гавкаешь ?
15.05.2025 14:06 Відповісти
Jjjj, я не твій батко
15.05.2025 14:15 Відповісти
тю, перестаньте нарешті у них нафту і газ купувати.
15.05.2025 13:41 Відповісти
Нєт! Ані на ето пайтіть нікак нє магут!
15.05.2025 13:48 Відповісти
Девятамая була вєрнякова нагода знищити ***** та його сюзерена Сі Дзин Пыня на параді на Червоній площі. Тепер придеться відбиватися він нового наступа ціною життів наших воїнів!
15.05.2025 13:42 Відповісти
Чим знищити і як?
15.05.2025 13:49 Відповісти
відправили б сотню безпілотників, щось би да прилетіло б. Враховуючи ціну шахеда от 10к до 50к баксів ціна питання від 1 до 5 лямів баксів. копійки насправді
15.05.2025 14:00 Відповісти
1. Скільки треба часу, щоб безпілотник долетів до москви? Куйло і Сі будуть весь цей час стояти на трибуні і чекати, поки він прилетить?
2. Навіть, якщо б теоретично вдалось убити Сі, що це дасть Україні? Правильно, Китай вступить у війну, зі своєю армією та зброєю. Чим і як ти зібрався відбиватись від 1,5 мільярної країни?
ПС. Читаєш коментарі і прозріваєш. По скільки вам років взагалі?
15.05.2025 14:11 Відповісти
Не для того ТНК "сіцзіньпіня" (Кєтай) вирощували, щоб знищити!
15.05.2025 13:50 Відповісти
"Хуже скабєєвой"©, як казала одна макака...
15.05.2025 13:42 Відповісти
Адеватні люди допомагають в такій ситуації
Рудий недоумок буде вимагати миру(капітуляції) бо буде гірше
15.05.2025 13:48 Відповісти
ще травень - час шашликів
15.05.2025 13:49 Відповісти
Поки зеленскій розказує, як він нагинає Пуйла, і яка блискуча перемога попереду, а Зєрмаковські докрадають кошти бюджету, кацапи готуються зайняти нові території. І хто б міг подумати?
15.05.2025 13:54 Відповісти
це все брехня! не нагнітайте!
ніяких фортифікації! все розмінувати!
виключно дороги та квіти у скверах!
і, звісно чекаємо на команду маринувати шашлики.
а, забув....
і в ніякому разі не кажіть сирському! хай, собі, спокійно доповідає на ставках у владних кабінетах.
потім знайдемо якихось генералів.
у нас, тих генералів, як.......
15.05.2025 13:58 Відповісти
Невже і "пекельні санкції" їм не заважають ?
15.05.2025 14:48 Відповісти
 
 