Новини Російські війська готують новий наступ
5 410 43

Росія готує новий наступ, поки Україна вичерпує запаси американської зброї, - WSJ

Росіяни стрімко наближаються до Покровська

Росія активізує підготовку до нового наступу на тлі того, як запаси американських боєприпасів в Україні стрімко зменшуються.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За зиму РФ змогла просунутися на сході України, однак ціною великих втрат і без досягнення стратегічних результатів.

WSJ зазначає, що диктатор РФ Володимир Путін вважає, що Україна незабаром залишиться без західної підтримки. Це підкріплюється і поведінкою Кремля - на переговори в Стамбул він надіслав делегацію низького рівня, демонструючи відсутність реального інтересу до миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила ФАБом по Слов’янську: пошкоджено будівлі санаторію та автівки. ФОТО

Як зазначається, президент США Дональд Трамп після загибелі цивільних у Києві закликав Путіна "зупинитися", але російські атаки не припинилися. З початку 2025 року РФ вже випустила 346 ракет і понад 13 тисяч дронів по Україні.

На думку WSJ, шлях до миру лежить через посилення тиску на Москву, зокрема запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту. Колишній головний економіст Мінфіну США Ерік Ван Ностранд підрахував, що зменшення російського нафтового експорту на 25% може скоротити доходи Кремля на 20%.

Крім того, WSJ вважає, що Трамп має публічно підтримати збільшення військової допомоги Україні. Такий крок посилить позиції обох сторін на можливих переговорах із Кремлем: "Мир через силу", - підсумовує редакція.

Раніше CNN писало: поки українські та російські чиновники готуються до можливої зустрічі в Туреччині, Росія стягує війська на передову для потенційного нового наступу, спрямованого на захоплення більшої кількості української території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони провели 165 боєзіткнень із військами РФ минулої доби: найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Автор: 

зброя (7694) росія (67283) США (24096) наступ (245) війна в Україні (5796)
Топ коментарі
+14
Ну это секрет Полишинеля. А чем ответят наши потужные 5-6 менеджеров? Новый видосик выпустят или громкое заявление сбацают?
показати весь коментар
16.05.2025 11:17 Відповісти
+9
Будемо відбиватися рейтингом довіри до Найпотужнішого...
показати весь коментар
16.05.2025 11:23 Відповісти
+8
Похоже, что Трамп для этого и тянет время... тем самым помогая кремлевским террористам.
показати весь коментар
16.05.2025 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рудий донні газет не читає
показати весь коментар
16.05.2025 11:15 Відповісти
е, а що хтось напав на його гольф-клуб? ні, тоді це почекає.
показати весь коментар
16.05.2025 11:19 Відповісти
Він вміє читати?!
показати весь коментар
16.05.2025 11:19 Відповісти
Рудий донні президент америки а не України
показати весь коментар
16.05.2025 11:37 Відповісти
Формально
показати весь коментар
16.05.2025 12:17 Відповісти
На що натяк?Що Трамп Україною керує?Ніфіга,президентом України є народом обраний(і твердженню багатьох українців -Богом даний) Зеленський.І його 5-6 ефективних менеджеріа
показати весь коментар
16.05.2025 12:27 Відповісти
Натяк на те, що він агент куйла, а не президент сша
показати весь коментар
16.05.2025 12:30 Відповісти
Нагадайте, те, що у дужках, це євангіліє від кого і які номери глав, віршів?
показати весь коментар
16.05.2025 12:37 Відповісти
А це в новій редакції від оп буде.Як в книжках по історії України
показати весь коментар
16.05.2025 12:42 Відповісти
По діям - він агент куйла.
Вже завдав шкоди сша більше, ніж будь які ворги сша усі разом. і це тільки за 100 днів
показати весь коментар
16.05.2025 12:19 Відповісти
По діям він старший брат Зеленського-популіст і пустозвон
показати весь коментар
16.05.2025 12:25 Відповісти
І,до речі,дурнів пустозвонів не вербують а просто використовують
показати весь коментар
16.05.2025 12:28 Відповісти
Може й так.
Але через його комерційну діяльність і зв'язки з пітарським капіталом могли сформуватися певні важилі впливу.
показати весь коментар
16.05.2025 12:33 Відповісти
Ну это секрет Полишинеля. А чем ответят наши потужные 5-6 менеджеров? Новый видосик выпустят или громкое заявление сбацают?
показати весь коментар
16.05.2025 11:17 Відповісти
саме так і буде, потужний відос для баранів з мальовничої Албанії!
показати весь коментар
16.05.2025 11:22 Відповісти
Ну как чем. Еще закупят бракованные мины, заключат контракты на закупку оружия, которое никогда не поставят... Вариантов у них много.
показати весь коментар
16.05.2025 11:29 Відповісти
Відкрили очі - зброя від Байдена до літа
показати весь коментар
16.05.2025 11:20 Відповісти
Будемо відбиватися рейтингом довіри до Найпотужнішого...
показати весь коментар
16.05.2025 11:23 Відповісти
Это все фигня, главное что пуйло в Стамбул не приехал. Все збс.
показати весь коментар
16.05.2025 11:23 Відповісти
Чого ж він не поїхав тоді, якщо так впевнено себе почуває?
Треба було на увесь світ показати, який крутий.
А тепер от лише загальна безхребетність і рятує від загального ж посміховиська.
показати весь коментар
16.05.2025 12:18 Відповісти
Похоже, что Трамп для этого и тянет время... тем самым помогая кремлевским террористам.
показати весь коментар
16.05.2025 11:24 Відповісти
а ви тільки зараз здогадались?
показати весь коментар
16.05.2025 11:26 Відповісти
Чому це повинно хвилювати Трампа?
США завжди серьйозно відносились до оборони.
показати весь коментар
16.05.2025 11:34 Відповісти
Точніше - ліліпутін робить трампа своїм кровавим поплічником - саме це робить ліліпутін.
Трамп, звичайно, це розуміє і крутиться як вуж на гарячій сковороді - бо дедлайн по зброї наближається.
Я впевнений, що Трамп не вибере стати поплічником маньяку - а дасть зброю Україні.
показати весь коментар
16.05.2025 13:31 Відповісти
А в цей час потужні союзнички з Європи закликають, заявляють, зустрічаються та роблять інші дуже корисні для оборони України справи.
показати весь коментар
16.05.2025 11:30 Відповісти
То пошукай кращих.
показати весь коментар
16.05.2025 11:36 Відповісти
Франція, наприклад, передає всі випущені в 25му цезарі. а це, очікується, буде 144 штуки. не те шо, надпотужний донні бите вухо.
показати весь коментар
16.05.2025 11:37 Відповісти
Плюс "Богдан" з десяток на місяць роблять.
Євросоюз цього року планує подвоїти поставки Україні *********** великого калібру, - голова військового комітету Брігер
За чеською ініціативою вже більше мільйона снарядів зайшло, і вона продовжується.
Та й з полів пишуть, що арта працює, не так щоб по-багатому, але допомагає добряче.
показати весь коментар
16.05.2025 11:44 Відповісти
То все Бідон винен бо мав з ****** заздалегідь домовленість.
Правильно я кажу, трампісти?
Правильно я кажу, трампісти?
показати весь коментар
16.05.2025 11:32 Відповісти
Так Антон Колумбет каже, що у нас добре працює "гаражний ВПК", який дасть фору, мабуть, цілому Rheinmetall
показати весь коментар
16.05.2025 11:36 Відповісти
З такими темпами бусифікації - його скоро не стане...
показати весь коментар
16.05.2025 13:34 Відповісти
Та не може бути, це все ІПСО. Ось зараз кумулятивний ефект 12-річних санкцій як спрацює! Ось тауруси й сторм шедоу, яких тисячі на європейських складах, як полетять! Ось небо як закриють! І все - кордони 1991 року, Захід з нами, незламна підтримка цивілізованого світу.
показати весь коментар
16.05.2025 11:36 Відповісти
Саме так.
Потужніч заявляв, що частка американської зброї мізерна, і майже все виробляється всередині країни.
Не може закінчитися те, що так потужно і незламно виробляється в Україні.
Це все іпсо!
CNN гірша за RT!!
показати весь коментар
16.05.2025 11:57 Відповісти
Потужніч відповідає за свою брехливість, але не за брехливість колективного Заходу.
показати весь коментар
16.05.2025 12:08 Відповісти
За його брехливість він ніяк не відповідає.
Відповідають українці... своїм життям
показати весь коментар
16.05.2025 12:23 Відповісти
Потужніч сказав, що він тобі нічого не винен, то що тобі винен колективний захід?
показати весь коментар
16.05.2025 12:24 Відповісти
Якщо Петя і Коля позичили у вас по штуці баксів, а Петя не віддає, це означає, що і Коля віддавати не повинен. Саме так це і працює. Коля не віддає і в цьому винен Петя.
показати весь коментар
16.05.2025 12:33 Відповісти
Що у тебе позичив коликтивний захід?
Умови прикладу трохи інші.
Петя пообіцяв тобі штуку баксів за твій телефон. Телефон ти йому віддав, а він вже каже, що нічого тобі не винен.
А Коля тобі пообіцяв допомогти і постійно надає якісь ресурси, а ти вирішив, що він тепер щось тобі винен більше ніж дає.
показати весь коментар
16.05.2025 13:08 Відповісти
А тобі й Зеленський нічого не обіцяв. От він політик, а вони часто мелють аби шо - от і він меле, які до нього претензії? Макрон он про миротворців казав, Зеленський про 4 000 баксів зарплати вчителям. Подумаєш.
показати весь коментар
16.05.2025 15:13 Відповісти
А WSJ не в курсі що постачання зброї продовжується а від ЄС ще й посилюється тому казати про "вичерпування" зброї в Україні м'яко кажучи безглуздо?! Та й рашисти явно не залкують використовувати власну й вона знищується! Тож якось тупо звучать ці заяви!!!
показати весь коментар
16.05.2025 11:49 Відповісти
 
 