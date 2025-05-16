Росія готує новий наступ, поки Україна вичерпує запаси американської зброї, - WSJ

Росія активізує підготовку до нового наступу на тлі того, як запаси американських боєприпасів в Україні стрімко зменшуються.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За зиму РФ змогла просунутися на сході України, однак ціною великих втрат і без досягнення стратегічних результатів.

WSJ зазначає, що диктатор РФ Володимир Путін вважає, що Україна незабаром залишиться без західної підтримки. Це підкріплюється і поведінкою Кремля - на переговори в Стамбул він надіслав делегацію низького рівня, демонструючи відсутність реального інтересу до миру.

Як зазначається, президент США Дональд Трамп після загибелі цивільних у Києві закликав Путіна "зупинитися", але російські атаки не припинилися. З початку 2025 року РФ вже випустила 346 ракет і понад 13 тисяч дронів по Україні.

На думку WSJ, шлях до миру лежить через посилення тиску на Москву, зокрема запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту. Колишній головний економіст Мінфіну США Ерік Ван Ностранд підрахував, що зменшення російського нафтового експорту на 25% може скоротити доходи Кремля на 20%.

Крім того, WSJ вважає, що Трамп має публічно підтримати збільшення військової допомоги Україні. Такий крок посилить позиції обох сторін на можливих переговорах із Кремлем: "Мир через силу", - підсумовує редакція.

Раніше CNN писало: поки українські та російські чиновники готуються до можливої зустрічі в Туреччині, Росія стягує війська на передову для потенційного нового наступу, спрямованого на захоплення більшої кількості української території.

