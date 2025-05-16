Росія готує новий наступ, поки Україна вичерпує запаси американської зброї, - WSJ
Росія активізує підготовку до нового наступу на тлі того, як запаси американських боєприпасів в Україні стрімко зменшуються.
Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
За зиму РФ змогла просунутися на сході України, однак ціною великих втрат і без досягнення стратегічних результатів.
WSJ зазначає, що диктатор РФ Володимир Путін вважає, що Україна незабаром залишиться без західної підтримки. Це підкріплюється і поведінкою Кремля - на переговори в Стамбул він надіслав делегацію низького рівня, демонструючи відсутність реального інтересу до миру.
Як зазначається, президент США Дональд Трамп після загибелі цивільних у Києві закликав Путіна "зупинитися", але російські атаки не припинилися. З початку 2025 року РФ вже випустила 346 ракет і понад 13 тисяч дронів по Україні.
На думку WSJ, шлях до миру лежить через посилення тиску на Москву, зокрема запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту. Колишній головний економіст Мінфіну США Ерік Ван Ностранд підрахував, що зменшення російського нафтового експорту на 25% може скоротити доходи Кремля на 20%.
Крім того, WSJ вважає, що Трамп має публічно підтримати збільшення військової допомоги Україні. Такий крок посилить позиції обох сторін на можливих переговорах із Кремлем: "Мир через силу", - підсумовує редакція.
Раніше CNN писало: поки українські та російські чиновники готуються до можливої зустрічі в Туреччині, Росія стягує війська на передову для потенційного нового наступу, спрямованого на захоплення більшої кількості української території.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже завдав шкоди сша більше, ніж будь які ворги сша усі разом. і це тільки за 100 днів
Але через його комерційну діяльність і зв'язки з пітарським капіталом могли сформуватися певні важилі впливу.
Треба було на увесь світ показати, який крутий.
А тепер от лише загальна безхребетність і рятує від загального ж посміховиська.
США завжди серьйозно відносились до оборони.
Трамп, звичайно, це розуміє і крутиться як вуж на гарячій сковороді - бо дедлайн по зброї наближається.
Я впевнений, що Трамп не вибере стати поплічником маньяку - а дасть зброю Україні.
Євросоюз цього року планує подвоїти поставки Україні *********** великого калібру, - голова військового комітету Брігер
За чеською ініціативою вже більше мільйона снарядів зайшло, і вона продовжується.
Та й з полів пишуть, що арта працює, не так щоб по-багатому, але допомагає добряче.
Правильно я кажу, трампісти?
Потужніч заявляв, що частка американської зброї мізерна, і майже все виробляється всередині країни.
Не може закінчитися те, що так потужно і незламно виробляється в Україні.
Це все іпсо!
CNN гірша за RT!!
Відповідають українці... своїм життям
Умови прикладу трохи інші.
Петя пообіцяв тобі штуку баксів за твій телефон. Телефон ти йому віддав, а він вже каже, що нічого тобі не винен.
А Коля тобі пообіцяв допомогти і постійно надає якісь ресурси, а ти вирішив, що він тепер щось тобі винен більше ніж дає.