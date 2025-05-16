Сили оборони провели 165 боєзіткнень із військами РФ минулої доби: найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Протягом 15 травня 2025 року Сили оборони України провели 165 бойових зіткнень із російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 60 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2900 дронів-камікадзе.



Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Бунякине Сумської області; Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Темирівка, Новодарівка, Залізничне, Високе, Малі Щербаки, Новояковлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

Схід

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Троїцьке, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

Південь

На Оріхівському напрямку агресор проводив три наступальні дії в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу противника просунутися вперед.

Курщина

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 14 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 236 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

