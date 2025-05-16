Силы обороны провели 165 боестолкновений с войсками РФ за прошедшие сутки: больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

В течение 15 мая 2025 года Силы обороны Украины провели 165 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 60 авиационных ударов, сбросив 97 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 5400 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2900 дронов-камикадзе.



Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Бунякино Сумской области; Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Темировка, Новодаровка, Железнодорожное, Высокое, Малые Щербаки, Новояковлевка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и еще одну другую важную цель российских захватчиков.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки.

Восток

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Колодязей и в направлениях Новоплатоновки, Новосергиевки, Ольговки, Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часова Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Клищиевка и в направлении Белой Горы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Мирноград, Троицкое, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Луч, Котлино, Котляровка, Троицкое и в направлениях Зари, Новосергиевки, Попова Яра, Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 23 попытки врага прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Привольное и Вильне Поле.

Юг

На Ореховском направлении агрессор проводил три наступательных действия в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед.

Курщина

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 14 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб, а также осуществил 236 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

