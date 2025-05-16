РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14725 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
597 0

Силы обороны провели 165 боестолкновений с войсками РФ за прошедшие сутки: больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

В течение 15 мая 2025 года Силы обороны Украины провели 165 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 60 авиационных ударов, сбросив 97 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 5400 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2900 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Бунякино Сумской области; Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Темировка, Новодаровка, Железнодорожное, Высокое, Малые Щербаки, Новояковлевка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и еще одну другую важную цель российских захватчиков.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

Восток

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Колодязей и в направлениях Новоплатоновки, Новосергиевки, Ольговки, Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часова Яра и Курдюмовки.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Клищиевка и в направлении Белой Горы.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Мирноград, Троицкое, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Луч, Котлино, Котляровка, Троицкое и в направлениях Зари, Новосергиевки, Попова Яра, Старой Николаевки.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 23 попытки врага прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Привольное и Вильне Поле.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

Юг

На Ореховском направлении агрессор проводил три наступательных действия в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Успеха не имел.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

Курщина

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 14 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб, а также осуществил 236 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте 16 мая 2025 года. Что известно

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Прорыв ради мира в Украине возможен только после прямой встречи Трампа и Путина, - Рубио

Автор: 

Генштаб ВС (6823) боевые действия (4748) война в Украине (5754)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 