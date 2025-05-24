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Новини Російські війська готують новий наступ
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Російська армія накопичує війська на кордоні Харківщини, - Sky News

Росія стягує війська на кордоні з Харківщиною

Після витіснення українських військ з Курської області, російські війська чисельністю до 50 тисяч осіб зосередилися одразу за кордоном з Харківщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Аналітики та військові припускають, що Росія може готуватися до нового наступу, однак масштаб і напрям цих дій поки залишаються неясними.

За словами начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса, ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії. 

"Загалом, у них нічого не виходить. Втім, існує явна підготовка до активних наступальних дій з боку ворога", - зазначив військовий.

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк зазначає, що підготовка відбувається на тлі завершення російської операції в Курській області: "Тепер, коли вони повернули Курськ, питання полягає в тому, чи продовжать вони наступ?"

Згідно з оцінками експертів, серед скупчених поблизу кордону сил можуть перебувати підрозділи елітних військ, зокрема десантники ВДВ. 

"Якщо росіяни залишили ці підрозділи там, це означатиме, що вони хочуть, щоб ці сили очолили щось інше", - додав Кларк.

Ціллю росіян може бути Харків або Суми

Водночас переміщення тих самих підрозділів на Донеччину, до Покровська, може свідчити про відсутність планів масштабного наступу саме під Харковом.

За словами професора Кларка, Росія може готуватися до атаки або на сам Харків, або на прилеглі території, які Україна звільнила восени 2022 року. Він підкреслює, що безпосередній напад на Харків або Суми буде вкрай складним через високий рівень оборони цих міст. 

Попри концентрацію військ, Кларк сумнівається в здатності Росії здійснити повномасштабний наступ цього літа.

"Я думаю, що росіяни фактично використали сили, які вони могли б використати для стратегічного наступу". Він додав, що обидві сторони наразі задіяні у виснажливих боях, пожертвувавши можливістю масштабного прориву", - додав Кларк.

Щоб зробити прорив Росія має чотири місяці

За оцінками військового експерта Джеком Вотлінгом з аналітичного центру RUSI, Росія має приблизно "чотири місяці", щоб здійснити прорив, перш ніж почнуться проблеми з погодою та ресурсами.

"Росіянам бракує військових якостей, щоб діяти швидко", – зазначає він, передбачаючи поступове розширення бойових дій, а не стрімку механізовану атаку.

При цьому експерт додав, що радянські запаси техніки, на які досі спиралася Росія, вичерпаються до середини осені.

"Здатність Росії компенсовувати втрати повністю залежатиме від того, що вона зможе виробити з нуля", - підкреслив Вотлінг.

У цьому контексті потенційні нові санкції з боку Заходу можуть серйозно вплинути на російську здатність продовжувати наступ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готує новий наступ, поки Україна вичерпує запаси американської зброї, - WSJ

Автор: 

армія рф (17729) кордон (4808) росія (65856)


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Топ коментарі
+10
Техніку і людей бездарно знищили в курській авантюрі.Нелох завдання рахи виконав на відмінно.
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24.05.2025 13:33
+3
Яка виявилася потужна курська операція геніальних стратегів бубачкі та творожнікова. Скільки людей поклали. Скільки техніки втратили. Для чого?
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24.05.2025 14:00
+3
Довго ще кацапське падло буде тут смердіти?
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24.05.2025 14:04
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Та пес із тим буратіною,ти скажи мені козломорда гидота-ти як до смердючого,ботоксного ху#ла відносишся?
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24.05.2025 13:27 Відповісти
А ты *** Путла из уха вытащи
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24.05.2025 13:52 Відповісти
Який ти жалюгідний, чмо американське
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24.05.2025 14:05 Відповісти
А Трампу дуже важлива твоя. Зачекай трошки, будешь під мостом жити
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24.05.2025 14:11 Відповісти
Воно таке "американець",як я-марсианин,від нього кіслимі щамі та лаптямі смердить, невже вам це важко зрозуміти?
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24.05.2025 15:04 Відповісти
Техніку і людей бездарно знищили в курській авантюрі.Нелох завдання рахи виконав на відмінно.
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24.05.2025 13:33 Відповісти
что то рашке не мешает наступать четвертый год с ежедневной потерей техники не говоря уже о людях
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24.05.2025 13:38 Відповісти
Мало теряет,кто-то о потерях врет.Раха видит слабость и давит не без помощи бездарного командования в ЗСУ.
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24.05.2025 13:51 Відповісти
Яке ж ти кончене
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24.05.2025 13:55 Відповісти
То ти ще й антисеміт. Не хвилюйся, за тобою вже виїхали
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24.05.2025 14:03 Відповісти
На твоє нещастя приїду зовсім не я.
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24.05.2025 14:07 Відповісти
від авторів кави в Ялті
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24.05.2025 14:00 Відповісти
Яка виявилася потужна курська операція геніальних стратегів бубачкі та творожнікова. Скільки людей поклали. Скільки техніки втратили. Для чого?
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24.05.2025 14:00 Відповісти
Довго ще кацапське падло буде тут смердіти?
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24.05.2025 14:04 Відповісти
Сирський, ***** ГРОМом, САПСАНОМ, ОЛЬХОЮ, ВЕРБОЮ або купою БПЛА з бойовою частиною 250 кг по накопиченню москалів і усі проблеми зникнуть. Що, ракет немає? А... Воно все у ГУР і СБУ? Печалька.
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24.05.2025 14:09 Відповісти
"Якщо росіяни залишили ці підрозділи там, це означатиме, що вони хочуть, щоб ці сили очолили щось інше", - додав Кларк.
==========================
нє,блд, )(уйло скаже їм розходітєся по домам!
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24.05.2025 14:29 Відповісти
щось подібне: https://www.youtube.com/watch?v=HKP5oLBWNBU&ab_channel=SvetalnaYakushenko
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24.05.2025 14:31 Відповісти
Ці кацапські пси "меморандум" мирний готують
а війська, ракети і стратегічні бомбардувальники на півночі накопичують
в червні почнеться...
спочатку бомбардуватимуть і крошитимуть все, потім війська
по Сумах і Харкову підуть
я буду не я, якщо це буде не так
не треба бути головнокомандуючим,
щоб це ВЖЕ розуміти.
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24.05.2025 15:51 Відповісти
не підуть. я не я.
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24.05.2025 15:58 Відповісти
ну тоді тобі вперед на шашлики !
барабан на шию , і палички в жопу тобі..
Треба слухати розумних людей, а не випендрюватись
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24.05.2025 16:32 Відповісти
I can take a guitar instead of a drum?
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24.05.2025 17:44 Відповісти
Can I take...?
Дебіле, в тебе ж питальне речення
Пішов геть, кончене..
Ненавиджу тупих, які ще й вигобуються..
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24.05.2025 18:26 Відповісти
неук, це сарказм на твою безграмотну укрмову, точніше кальку з руської речі.
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24.05.2025 18:33 Відповісти
я не пойняв головного, мені шашлики готувати чи ще ні?
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24.05.2025 15:56 Відповісти
 
 