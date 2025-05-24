Ворог намагається просунутися вздовж кордону на Харківщині, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська "прощупують" ситуацію вздовж кордону в Харківській області, намагаються просунутися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов під час телемарафону.

"Росіяни вже роблять спроби просунутися вздовж кордону на Харківщині" – зазначив він.

Водночас, за словами речника, наразі не йдеться про великі атаки, швидше про "прощупування".

"Зазвичай російські атаки як йшли в бік Вовчанська та Вовчанських Хуторів - так туди й ідуть, вони в цьому плані не змінилися", - додав Трегубов.

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Раніше видання Sky News повідомляло, що РФ накопичує війська на кордоні Харківщини. Зазначалося, що після витіснення українських військ з Курської області російські війська чисельністю до 50 тисяч осіб зосередилися одразу за кордоном з Харківщиною. Аналітики та військові припускають, що Росія може готуватися до нового наступу, однак масштаб і напрям цих дій поки залишаються неясними.