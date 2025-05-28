РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12469 посетителей онлайн
Новости Бои на востоке Украины
672 1

Войска РФ снова пытались пересечь границу в направлении Строевки. Уничтожена техника и личный состав врага на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Обстановка на фронте

За прошедшие сутки, 27 мая 2025 года, на Харьковском направлении противник вел наступление на позиции украинских подразделений в Волчанске. Успехов враг не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении враг совершил очередную неудачную попытку пересечь государственную границу Украины в направлении Строевки. Также безуспешно штурмовал возле Довгенького, Дорошевки, Копанок и Загрызово.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Надежда, Грековка, Ольговка и Редкодуб. Штурмовые действия врага отражены. Также тщетными оказались попытки врага улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве.

"На Краматорском направлении наступательные действия противника состоялись в районах Маркового, Белой Горы, Орехово-Васильевки, Ступочек и в Часовом Яре. Защитники не допустили потерь позиций.

На Торецком направлении захватчики проводили штурмовые действия в районах Дилиевки, Дружбы, Зари, Яблоновки и в Торецке. Все вражеские атаки отражены", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска "сползают" на восток от Покровского направления, - ОСУВ "Хортица"

Также отмечается, что на Покровском направлении армия агрессора атаковала неподалеку Малиновки, Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Муравки, Новосергиевки, Алексеевки, Лысовки и Андреевки. Подразделения Сил обороны нанесли врагу потери в технике и личном составе.

По данным ОСГВ "Хортица", на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников возле Константинополя, Богатыря, Веселого, Шевченко и Комара. Вражеские атаки успешно отражены. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Автор: 

ОСГВ Хортица (416) Донецкая область (9920) Торецк (489) Волчанск (406) Часов Яр (362) Харьковская область (1018) Бахмутский район (464) Купянский район (235) Чугуевский район (127) Строевка (4)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Героям Украіни ,
молимось за Вас 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
28.05.2025 09:34 Ответить
 
 