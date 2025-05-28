Войска РФ снова пытались пересечь границу в направлении Строевки. Уничтожена техника и личный состав врага на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 27 мая 2025 года, на Харьковском направлении противник вел наступление на позиции украинских подразделений в Волчанске. Успехов враг не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении враг совершил очередную неудачную попытку пересечь государственную границу Украины в направлении Строевки. Также безуспешно штурмовал возле Довгенького, Дорошевки, Копанок и Загрызово.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Надежда, Грековка, Ольговка и Редкодуб. Штурмовые действия врага отражены. Также тщетными оказались попытки врага улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве.

"На Краматорском направлении наступательные действия противника состоялись в районах Маркового, Белой Горы, Орехово-Васильевки, Ступочек и в Часовом Яре. Защитники не допустили потерь позиций.

На Торецком направлении захватчики проводили штурмовые действия в районах Дилиевки, Дружбы, Зари, Яблоновки и в Торецке. Все вражеские атаки отражены", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Покровском направлении армия агрессора атаковала неподалеку Малиновки, Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Муравки, Новосергиевки, Алексеевки, Лысовки и Андреевки. Подразделения Сил обороны нанесли врагу потери в технике и личном составе.

По данным ОСГВ "Хортица", на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников возле Константинополя, Богатыря, Веселого, Шевченко и Комара. Вражеские атаки успешно отражены. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.