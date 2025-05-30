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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Российские оккупанты пытаются прорваться небольшими группами в районе Липцев на Харьковщине, - НГУ "Хартия"

сводка Генштаба ВСУ

Враг пытается прощупать слабые места в украинской обороне на Харьковщине, чтобы в дальнейшем осуществить более массированное наступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", капитан Алексей Крименюк.

"Какого-то значительного накопления сил и средств противника нет. В то же время он осуществляет пополнение этих сил и средств, для того, чтобы найти брешь в обороне и провести более массированный штурм. Последние недели было несколько попыток штурмов - техника противника была уничтожена, подходы тоже", - рассказал Крименюк.

Россияне перестали накапливать тяжелую технику, поскольку ее уничтожили Силы обороны. Однако враг начал активно использовать мотоциклы, квадроциклы и "буханки". Нацгвардейцы не дают врагу чувствовать себя свободно и пытаются не подпустить его к своим позициям и блокировать вражескую логистику.

"Последние пленные рассказали, что ситуация у них сложная. Поэтому подразделения противника могут находиться месяцами на позициях без ротации и эвакуации пленных", - рассказал он.

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Я никак не могу понять, как это работает. 3-4 московита залетают на мото в разбитое село и теперь территория под ними? Ну окопались они там, где они жратву берут, БК? Почему пара дурней на мото с автоматами может что-то захватить и тем более держать под контролем?
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30.05.2025 11:22 Ответить
 
 