Российские оккупанты пытаются прорваться небольшими группами в районе Липцев на Харьковщине, - НГУ "Хартия"

Враг пытается прощупать слабые места в украинской обороне на Харьковщине, чтобы в дальнейшем осуществить более массированное наступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", капитан Алексей Крименюк.

"Какого-то значительного накопления сил и средств противника нет. В то же время он осуществляет пополнение этих сил и средств, для того, чтобы найти брешь в обороне и провести более массированный штурм. Последние недели было несколько попыток штурмов - техника противника была уничтожена, подходы тоже", - рассказал Крименюк.

Россияне перестали накапливать тяжелую технику, поскольку ее уничтожили Силы обороны. Однако враг начал активно использовать мотоциклы, квадроциклы и "буханки". Нацгвардейцы не дают врагу чувствовать себя свободно и пытаются не подпустить его к своим позициям и блокировать вражескую логистику.

"Последние пленные рассказали, что ситуация у них сложная. Поэтому подразделения противника могут находиться месяцами на позициях без ротации и эвакуации пленных", - рассказал он.

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