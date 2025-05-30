Російські окупанти намагаються прорватися малими групами в районі Липців на Харківщині, - НГУ "Хартія"

Ворог намагається прощупати слабкі місця в українській обороні на Харківщині, щоб надалі здійснити більш масований наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", капітан Олексій Крименюк.

"Якогось значного накопичення сил і засобів противника немає. Водночас він здійснює поповнення цих сил і засобів, для того, щоб знайти шпарину в обороні і провести більш масований штурм. Останні тижні було кілька спроб штурмів — техніка противника була знищена, підходи теж", - розповів Крименюк.

Росіяни перестали накопичувати важку техніку, оскільки її знищили Сили оборони. Проте ворог почав активно використовувати мотоцикли, квадрацикли та "буханки". Нацгвардійці не дають ворогу почуватися вільно і намагаються не підпустити його до своїх позицій та блокувати ворожу логістику.

"Останні полонені розповіли, що ситуація в них складна. Тому підрозділи противника можуть перебувати місяцями на позиціях без ротації та евакуації полонених", - розповів він.

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