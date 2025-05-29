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Новини Бойові дії на Харківщині
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РФ не має достатньо сил для прориву під Харковом, - ОТУ "Харків"

зсу

Російські війська активно проводять ротацію особового складу та накопичують резерви у прикордонних районах з Харківщиною.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Павло Шамшин у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

"Можу підтвердити, що інформація про п'ятдесятитисячне угрупування, яке начебто ворог стягнув під Харківщину з метою наступу, не відповідає дійсності", - заявив Шамшин.

Він наголосив, що хоча росіяни активно проводять ротацію і підтягують резерви, їх кількість наразі не створює загрози прориву української оборони в регіоні. Шамшин закликав українські та іноземні ЗМІ уточнювати таку чутливу інформацію у комунікаційних служб сил оборони України.

"Також ми відмічаємо, що ворог підтягує та накопичує резерви в прикордонних районах з Харківщиною, але це відбувається не в тій кількості, щоб створити загрозу Харківщині, Харкову і прориву нашої оборони", - наголосив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про перекидання 50-тисячного угруповання РФ для наступу на Харків - фейк, - ОТУ "Харків"

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Резніков з верещучкою, щось уже подібне, теліпали своїми язиками, на посадах в урядовому кварталі?!!? Повторення??
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29.05.2025 11:32 Відповісти
да уж
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29.05.2025 12:11 Відповісти
Ми щось подібне чули від абдристовича у 2022 році, що росія не має достаточних сил, щоб захопити місто Маріуполь.
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29.05.2025 11:33 Відповісти
А для прориву під Сумами має?
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29.05.2025 11:37 Відповісти
накопичує війська на кордонах Сумської і Харківської,
щоб шоколадки дітям роздавати?
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29.05.2025 11:47 Відповісти
Готуйтесь а не балакайте про те що "рашисти не мають"..... серйозно готуйтеся!
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29.05.2025 11:53 Відповісти
Ціль кацапів не прориви, а повільне виснаження мобілізаційного потенціалу України. Звичайно, вони б хотіли, щоб фронт посипався десь, але тривала війна на виснаження їх теж цілком влаштовує на даний час
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29.05.2025 11:59 Відповісти
 
 