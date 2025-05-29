РФ не має достатньо сил для прориву під Харковом, - ОТУ "Харків"

Російські війська активно проводять ротацію особового складу та накопичують резерви у прикордонних районах з Харківщиною.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Павло Шамшин у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

"Можу підтвердити, що інформація про п'ятдесятитисячне угрупування, яке начебто ворог стягнув під Харківщину з метою наступу, не відповідає дійсності", - заявив Шамшин.

Він наголосив, що хоча росіяни активно проводять ротацію і підтягують резерви, їх кількість наразі не створює загрози прориву української оборони в регіоні. Шамшин закликав українські та іноземні ЗМІ уточнювати таку чутливу інформацію у комунікаційних служб сил оборони України.

"Також ми відмічаємо, що ворог підтягує та накопичує резерви в прикордонних районах з Харківщиною, але це відбувається не в тій кількості, щоб створити загрозу Харківщині, Харкову і прориву нашої оборони", - наголосив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про перекидання 50-тисячного угруповання РФ для наступу на Харків - фейк, - ОТУ "Харків"