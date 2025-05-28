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Інформація про перекидання 50-тисячного угруповання РФ для наступу на Харків - фейк, - ОТУ "Харків"
Інформація, викладена в іноземних ЗМІ щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону для наступу на Харків, не відповідає дійсності.
Про це офіційно повідомили в ОТУ "Харків", інформує Цензор.НЕТ.
Там нагадають, що ЗМІ з посиланням на "західних аналітиків" писали про підготовку ворога до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою вже нібито перекинуто 50 тисяч окупантів з Курщини до нашого кордону.
"Ця інформація не відповідає дійсності", - наголошують в ОТУ "Харків" та закликають ретельно перевіряти інформацію перед її публікацією.
Топ коментарі
+5 Victor Frey #551639
показати весь коментар28.05.2025 12:32 Посилання
+4 Gary Grant
показати весь коментар28.05.2025 12:20 Посилання
+4 Small Jerboa
показати весь коментар28.05.2025 12:28 Посилання
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Це ж він розганяє фейк про 50к угруповування.
Для порівняння - на початку вторгнення під Харковом було угрупування мінімум з 70 тис , і шалена кількість бронетехніки . І біля міста не було жодного укріплення .