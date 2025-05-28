Інформація про перекидання 50-тисячного угруповання РФ для наступу на Харків - фейк, - ОТУ "Харків"

Інформація, викладена в іноземних ЗМІ щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону для наступу на Харків, не відповідає дійсності.

Про це офіційно повідомили в ОТУ "Харків", інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадають, що ЗМІ з посиланням на "західних аналітиків" писали про підготовку ворога до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою вже нібито перекинуто 50 тисяч окупантів з Курщини до нашого кордону.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - наголошують в ОТУ "Харків" та закликають ретельно перевіряти інформацію перед її публікацією.

Також читайте: Росія готує новий наступ, поки Україна вичерпує запаси американської зброї, - WSJ