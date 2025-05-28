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Новини Наступ на Харків
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Інформація про перекидання 50-тисячного угруповання РФ для наступу на Харків - фейк, - ОТУ "Харків"

Харків атакован безпілотниками

Інформація, викладена в іноземних ЗМІ щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону для наступу на Харків, не відповідає дійсності.

Про це офіційно повідомили в ОТУ "Харків", інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадають, що ЗМІ з посиланням на "західних аналітиків" писали про підготовку ворога до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою вже нібито перекинуто 50 тисяч окупантів з Курщини до нашого кордону.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - наголошують в ОТУ "Харків" та закликають ретельно перевіряти інформацію перед її публікацією. 

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наступ на Харків

Автор: 

армія рф (17729) Харків (5665) наступ (234) Харківська область (1036) Харківський район (316) ОТУ Харків (57)


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Топ коментарі
+5
ага, повірили..недавно офіційно писали що захід кацапів на територію Сумщини то фейк і не відповідає дійсності. А сьогодні пишуть що окуповано вже 5 населених пунктів..
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28.05.2025 12:32
+4
Ура! Всі на шашлики!
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28.05.2025 12:20
+4
То це знов Зеленський збрехав?!!
Це ж він розганяє фейк про 50к угруповування.
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28.05.2025 12:28
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Після лунатіка Резнікова (весільні дрони, котрих згадує Мадяр в кожному роліку), котрого зелений дебіл посадив на міністерство оборони та його "нє віжу прізнакав вторжения"....
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28.05.2025 12:18 Відповісти
Ура! Всі на шашлики!
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28.05.2025 12:20 Відповісти
То це знов Зеленський збрехав?!!
Це ж він розганяє фейк про 50к угруповування.
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28.05.2025 12:28 Відповісти
.. 50 тис , для штурму Харкова !!? Ви серйозно ?
Для порівняння - на початку вторгнення під Харковом було угрупування мінімум з 70 тис , і шалена кількість бронетехніки . І біля міста не було жодного укріплення .
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28.05.2025 12:30 Відповісти
Спочатку нехай Вовчанськ подолають ці 50 тисяч привиді що сидять або в кущах або в суджанських трубах невидимим.
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28.05.2025 13:59 Відповісти
ага, повірили..недавно офіційно писали що захід кацапів на територію Сумщини то фейк і не відповідає дійсності. А сьогодні пишуть що окуповано вже 5 населених пунктів..
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28.05.2025 12:32 Відповісти
Як дійдуть до першої лінії оборони - тоді можна казати фейк чи не фейк. Прикордонні села - це сіра зона.
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28.05.2025 14:00 Відповісти
на Харківщині дійшли і зайняли Вовчанськ, то перед ним також сіра зона чи треба дійти до Сум і ті 40-50 км також назвати сірою зоною. А щодо "ліній" оборони то ми все знаємо як вони будувались під Вугледаром і під Покровськом і під Вовчанськом
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28.05.2025 15:27 Відповісти
Все фейк! Слухайте телемарахвон там Потужний правду каже!
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28.05.2025 12:35 Відповісти
Гундосьте і моліться!! Прославляйте Лідора і снізойдьот на вас Потужність його 💦💦💨💨💨💨💨💨
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28.05.2025 16:34 Відповісти
Викочуйте "святова кернЄса", хрякаффф! Негайно!
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28.05.2025 12:59 Відповісти
Зебільні локшинатори!
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28.05.2025 13:04 Відповісти
Ці західні розвідки гірше Скабєєвой! Заважають Зельоним красти черговий мільярд!
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28.05.2025 13:23 Відповісти
Інформація про збудовані (за три роки) укріплення - фейк
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28.05.2025 16:33 Відповісти
 
 