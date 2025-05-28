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Новости Наступление на Харьков
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Информация о переброске 50-тысячной группировки РФ для наступления на Харьков - фейк, - ОТГ "Харьков"

Харьков атакован беспилотниками

Информация, изложенная в иностранных СМИ о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе для наступления на Харьков не соответствует действительности.

Об этом официально сообщили в ОТГ "Харьков", информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что СМИ со ссылкой на "западных аналитиков" писали о подготовке врага к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью уже якобы перебросили 50 тысяч оккупантов с Курщины к нашей границе.

"Эта информация не соответствует действительности", - отмечают в ОТГ "Харьков" и призывают тщательно проверять информацию перед ее публикацией.

Также читайте: Россия готовит новое наступление, пока Украина исчерпывает запасы американского оружия, - WSJ

наступление на Харьков

Автор: 

армия РФ (19578) Харьков (7549) наступление (212) Харьковская область (1026) Харьковский район (316) ОТГ Харьков (56)


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Топ комментарии
+5
ага, повірили..недавно офіційно писали що захід кацапів на територію Сумщини то фейк і не відповідає дійсності. А сьогодні пишуть що окуповано вже 5 населених пунктів..
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28.05.2025 12:32
+4
Ура! Всі на шашлики!
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28.05.2025 12:20
+4
То це знов Зеленський збрехав?!!
Це ж він розганяє фейк про 50к угруповування.
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28.05.2025 12:28
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Після лунатіка Резнікова (весільні дрони, котрих згадує Мадяр в кожному роліку), котрого зелений дебіл посадив на міністерство оборони та його "нє віжу прізнакав вторжения"....
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28.05.2025 12:18 Ответить
Ура! Всі на шашлики!
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28.05.2025 12:20 Ответить
То це знов Зеленський збрехав?!!
Це ж він розганяє фейк про 50к угруповування.
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28.05.2025 12:28 Ответить
.. 50 тис , для штурму Харкова !!? Ви серйозно ?
Для порівняння - на початку вторгнення під Харковом було угрупування мінімум з 70 тис , і шалена кількість бронетехніки . І біля міста не було жодного укріплення .
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28.05.2025 12:30 Ответить
Спочатку нехай Вовчанськ подолають ці 50 тисяч привиді що сидять або в кущах або в суджанських трубах невидимим.
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28.05.2025 13:59 Ответить
ага, повірили..недавно офіційно писали що захід кацапів на територію Сумщини то фейк і не відповідає дійсності. А сьогодні пишуть що окуповано вже 5 населених пунктів..
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28.05.2025 12:32 Ответить
Як дійдуть до першої лінії оборони - тоді можна казати фейк чи не фейк. Прикордонні села - це сіра зона.
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28.05.2025 14:00 Ответить
на Харківщині дійшли і зайняли Вовчанськ, то перед ним також сіра зона чи треба дійти до Сум і ті 40-50 км також назвати сірою зоною. А щодо "ліній" оборони то ми все знаємо як вони будувались під Вугледаром і під Покровськом і під Вовчанськом
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28.05.2025 15:27 Ответить
Все фейк! Слухайте телемарахвон там Потужний правду каже!
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28.05.2025 12:35 Ответить
Гундосьте і моліться!! Прославляйте Лідора і снізойдьот на вас Потужність його 💦💦💨💨💨💨💨💨
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28.05.2025 16:34 Ответить
Викочуйте "святова кернЄса", хрякаффф! Негайно!
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28.05.2025 12:59 Ответить
Зебільні локшинатори!
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28.05.2025 13:04 Ответить
Ці західні розвідки гірше Скабєєвой! Заважають Зельоним красти черговий мільярд!
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28.05.2025 13:23 Ответить
Інформація про збудовані (за три роки) укріплення - фейк
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28.05.2025 16:33 Ответить
 
 