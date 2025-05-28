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Информация о переброске 50-тысячной группировки РФ для наступления на Харьков - фейк, - ОТГ "Харьков"
Информация, изложенная в иностранных СМИ о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе для наступления на Харьков не соответствует действительности.
Об этом официально сообщили в ОТГ "Харьков", информирует Цензор.НЕТ.
Там напомнили, что СМИ со ссылкой на "западных аналитиков" писали о подготовке врага к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью уже якобы перебросили 50 тысяч оккупантов с Курщины к нашей границе.
"Эта информация не соответствует действительности", - отмечают в ОТГ "Харьков" и призывают тщательно проверять информацию перед ее публикацией.
Топ комментарии
+5 Victor Frey #551639
показать весь комментарий28.05.2025 12:32 Ссылка
+4 Gary Grant
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+4 Small Jerboa
показать весь комментарий28.05.2025 12:28 Ссылка
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Це ж він розганяє фейк про 50к угруповування.
Для порівняння - на початку вторгнення під Харковом було угрупування мінімум з 70 тис , і шалена кількість бронетехніки . І біля міста не було жодного укріплення .