Информация о переброске 50-тысячной группировки РФ для наступления на Харьков - фейк, - ОТГ "Харьков"

Информация, изложенная в иностранных СМИ о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе для наступления на Харьков не соответствует действительности.

Об этом официально сообщили в ОТГ "Харьков", информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что СМИ со ссылкой на "западных аналитиков" писали о подготовке врага к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью уже якобы перебросили 50 тысяч оккупантов с Курщины к нашей границе.

"Эта информация не соответствует действительности", - отмечают в ОТГ "Харьков" и призывают тщательно проверять информацию перед ее публикацией.

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