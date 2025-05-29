РФ не имеет достаточно сил для прорыва под Харьковом, - ОТГ "Харьков"

Российские войска активно проводят ротацию личного состава и накапливают резервы в приграничных районах с Харьковщиной.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.

"Могу подтвердить, что информация о пятидесятитысячной группировке, которую якобы враг стянул под Харьковщину с целью наступления, не соответствует действительности", - заявил Шамшин.

Он подчеркнул, что хотя россияне активно проводят ротацию и подтягивают резервы, их количество пока не создает угрозы прорыва украинской обороны в регионе. Шамшин призвал украинские и иностранные СМИ уточнять такую чувствительную информацию у коммуникационных служб сил обороны Украины.

"Также мы отмечаем, что враг подтягивает и накапливает резервы в приграничных районах с Харьковщиной, но это происходит не в том количестве, чтобы создать угрозу Харьковщине, Харькову и прорыву нашей обороны", - подчеркнул спикер.

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