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Новости Боевые действия на Харьковщине
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РФ не имеет достаточно сил для прорыва под Харьковом, - ОТГ "Харьков"

зсу

Российские войска активно проводят ротацию личного состава и накапливают резервы в приграничных районах с Харьковщиной.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.

"Могу подтвердить, что информация о пятидесятитысячной группировке, которую якобы враг стянул под Харьковщину с целью наступления, не соответствует действительности", - заявил Шамшин.

Он подчеркнул, что хотя россияне активно проводят ротацию и подтягивают резервы, их количество пока не создает угрозы прорыва украинской обороны в регионе. Шамшин призвал украинские и иностранные СМИ уточнять такую чувствительную информацию у коммуникационных служб сил обороны Украины.

"Также мы отмечаем, что враг подтягивает и накапливает резервы в приграничных районах с Харьковщиной, но это происходит не в том количестве, чтобы создать угрозу Харьковщине, Харькову и прорыву нашей обороны", - подчеркнул спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация о переброске 50-тысячной группировки РФ для наступления на Харьков - фейк, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

прорыв (78) война в Украине (4523) ОТГ Харьков (57)


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Топ комментарии
+5
Ми щось подібне чули від абдристовича у 2022 році, що росія не має достаточних сил, щоб захопити місто Маріуполь.
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29.05.2025 11:33
+4
А для прориву під Сумами має?
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29.05.2025 11:37
+2
Резніков з верещучкою, щось уже подібне, теліпали своїми язиками, на посадах в урядовому кварталі?!!? Повторення??
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29.05.2025 11:32
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Резніков з верещучкою, щось уже подібне, теліпали своїми язиками, на посадах в урядовому кварталі?!!? Повторення??
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29.05.2025 11:32 Ответить
да уж
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29.05.2025 12:11 Ответить
Ось погляньте. Листопад 2021.
Тільки Буданга про це казав!
А рєзнік "17 грн" і вся шобла з верещучкою вперто заперечували.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyska-rosiji-na-kordoni-z-ukrajinoyu-putin-gotuye-napad-vzimku-rozvidka-novini-ukrajini-50197280.html
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29.05.2025 12:56 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyska-rosiji-na-kordoni-z-ukrajinoyu-putin-gotuye-napad-vzimku-rozvidka-novini-ukrajini-50197280.html

Після «психологічних операцій». Росія готує напад на південь та схід України на початку 2022 року - ГУР Міноборони
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29.05.2025 12:57 Ответить
Ми щось подібне чули від абдристовича у 2022 році, що росія не має достаточних сил, щоб захопити місто Маріуполь.
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29.05.2025 11:33 Ответить
А для прориву під Сумами має?
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29.05.2025 11:37 Ответить
накопичує війська на кордонах Сумської і Харківської,
щоб шоколадки дітям роздавати?
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29.05.2025 11:47 Ответить
Готуйтесь а не балакайте про те що "рашисти не мають"..... серйозно готуйтеся!
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29.05.2025 11:53 Ответить
Ціль кацапів не прориви, а повільне виснаження мобілізаційного потенціалу України. Звичайно, вони б хотіли, щоб фронт посипався десь, але тривала війна на виснаження їх теж цілком влаштовує на даний час
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29.05.2025 11:59 Ответить
Так дійсно, цілком логічно....
Поки у СОУ є рсзо, хаймарси, атакамси, крилаті ракети та касетні снаряди поки робити прориви дуже складно - скупчення сил можно накривати гарячим привітом. А от з проблемою виснаження нічого не поробиш, нема Уряду Порятунку, щоб змінити правила в ситуації....
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29.05.2025 12:51 Ответить
Коли таке кажуть ставленики "де-фективних менежерів" то починає свербіти якась тривога....
Як то політкоректніше сформулювати: чи не напиЗЕдять і цього разу ???
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29.05.2025 12:48 Ответить
 
 