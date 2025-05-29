РФ не имеет достаточно сил для прорыва под Харьковом, - ОТГ "Харьков"
Российские войска активно проводят ротацию личного состава и накапливают резервы в приграничных районах с Харьковщиной.
Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.
"Могу подтвердить, что информация о пятидесятитысячной группировке, которую якобы враг стянул под Харьковщину с целью наступления, не соответствует действительности", - заявил Шамшин.
Он подчеркнул, что хотя россияне активно проводят ротацию и подтягивают резервы, их количество пока не создает угрозы прорыва украинской обороны в регионе. Шамшин призвал украинские и иностранные СМИ уточнять такую чувствительную информацию у коммуникационных служб сил обороны Украины.
"Также мы отмечаем, что враг подтягивает и накапливает резервы в приграничных районах с Харьковщиной, но это происходит не в том количестве, чтобы создать угрозу Харьковщине, Харькову и прорыву нашей обороны", - подчеркнул спикер.
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Тільки Буданга про це казав!
А рєзнік "17 грн" і вся шобла з верещучкою вперто заперечували.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyska-rosiji-na-kordoni-z-ukrajinoyu-putin-gotuye-napad-vzimku-rozvidka-novini-ukrajini-50197280.html
Після «психологічних операцій». Росія готує напад на південь та схід України на початку 2022 року - ГУР Міноборони
щоб шоколадки дітям роздавати?
Поки у СОУ є рсзо, хаймарси, атакамси, крилаті ракети та касетні снаряди поки робити прориви дуже складно - скупчення сил можно накривати гарячим привітом. А от з проблемою виснаження нічого не поробиш, нема Уряду Порятунку, щоб змінити правила в ситуації....
Як то політкоректніше сформулювати: чи не напиЗЕдять і цього разу ???