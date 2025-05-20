Євросоюз запровадив санкції щодо РФ за використання хімзброї в Україні

Європейський Союз запровадив додаткові обмежувальні заходи проти трьох російських організацій, причетних до розробки та використання в Україні хімічної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про відповідне рішення у вівторок повідомляє пресслужба Європейської ради.

Зокрема, йдеться про три організації російських збройних сил.

"Перелічені організації – це війська радіохімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міністерства оборони Російської Федерації, всі з яких належать до Збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу підготувала новий санкційний регламент, у якому Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу CS на фронті в Україні – як методу ведення війни.