Новости применение запрещенного оружия
Евросоюз ввел санкции против РФ за использование химического оружия в Украине

Санкции ЕС за использование химического оружия в Украине

Европейский Союз ввел дополнительные ограничительные меры против трех российских организаций, причастных к разработке и использованию в Украине химического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, о соответствующем решении во вторник сообщает пресс-служба Европейского Совета.

В частности, речь идет о трех организациях российских вооруженных сил.

"Перечисленные организации - это войска радиохимической и биологической защиты, 27-й научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации, все из которых относятся к Вооруженным силам России", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Враг системно использует боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине - как метода ведения войны.

санкции (11773) Евросоюз (17495) химическое оружие (383)
