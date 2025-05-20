Евросоюз ввел санкции против РФ за использование химического оружия в Украине

Европейский Союз ввел дополнительные ограничительные меры против трех российских организаций, причастных к разработке и использованию в Украине химического оружия.

В частности, речь идет о трех организациях российских вооруженных сил.

"Перечисленные организации - это войска радиохимической и биологической защиты, 27-й научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации, все из которых относятся к Вооруженным силам России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине - как метода ведения войны.