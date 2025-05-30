В мае зафиксировано 888 случаев применения россиянами боеприпасов с опасными химическими веществами, - Генштаб

В течение мая 2025 года группами радиационной, химической, биологической разведки зафиксировано и задокументировано 888 случаев применения россиянами боеприпасов с содержанием опасных химических соединений на фронте против Сил обороны.

Об этом сообщили в Генштабе, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, на днях состоялся брифинг представителей управления войск радиационной, химической, биологической защиты Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины для представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в Украине - Киевской Ассоциации Военных Атташе (КАВА).

В мероприятии приняли участие представители более 35 стран.

Заместитель начальника управления войск радиационной, химической, биологической защиты Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины полковник Сергей Пахомов отметил, что против Сил обороны Украины РФ применяет специальные боеприпасы (гранаты К-51, РГ-Во и самодельные газовые гранаты), снаряженные опасными химическими веществами, в сочетании с конвенционными средствами поражения.

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Стоит отметить, что в газовых гранатах россияне применяют ирританты слезоточивого действия (CS, CN), которые применяются полицией против нарушителей на демонстрациях.

"Формально вещества CS и CN не являются химическим оружием и согласно Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожения от 13 января 1993 года относятся к "химическим средствам борьбы с беспорядками", - рассказал он.

Начальник войск радиационной, химической, биологической защиты Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины полковник Евгений Нагорный отметил, что войсками РХБ защиты сформировано несколько десятков специально подготовленных и тренированных групп радиационной, химической, биологической разведки, которые осуществляют фиксацию фактов применения россиянами опасных химических веществ.

В частности, только в течение мая 2025 года группами радиационной, химической, биологической разведки зафиксировано и задокументировано 888 случаев применения россиянами боеприпасов с содержанием опасных химических соединений, отметили в Генштабе.

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Основным средством доставки являются сбросы гранат К-51 и РГ-Во с БПЛА.

Всего за период с 15 февраля 2023 года по 29 мая 2025 года зафиксировано 9167 случаев применения опасных химических веществ россиянами.

Отмечается, что по состоянию на 29 мая 2025 года РФ не применяла боевые отравляющие вещества смертельного действия, а в случае их применения они обязательно будут обнаружены специализированными подразделениями и факты будут задокументированы и обнародованы в целом.