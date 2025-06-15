РУС
Новости применение запрещенного оружия Бои на Сиверском направлении
Оккупанты уже третью неделю применяют химическое оружие на Северском направлении, - бригада НГУ "Рубеж"

химическое оружие

Российские захватчики в течение трех недель применяют химическое оружие против украинских защитников на Северском направлении.

Об этом сообщили в бригаде оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже третью неделю на этом направлении враг использует химическое оружие, которое, к большому сожалению, наносит много бед нашим защитникам. Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам", - рассказали военные.

В бригаде отметили, что в целом оккупанты активизировались на Северском направлении. На этом участке фронта враг использует в своих штурмовых действиях мотоциклетные подразделения и гражданские автомобили.

Читайте также: В марте рашисты совершили 767 химических атак против украинских войск, - Минобороны

"Благодаря выверенной системе фиксации и огневого поражения наши защитники работают настолько слаженно, что штурмовые группы оккупантов ликвидируются на расстоянии нескольких километров до наших позиций", - рассказали военные.

Кроме этого, фиксируется увеличение количества вражеских артиллерийских обстрелов.

"Также увеличилось количество артиллерийских обстрелов со стороны врага (около двухсот обстрелов в день), что может свидетельствовать о планировании противником широкомасштабных штурмовых действий. Наши защитники уже готовят достойный ответ российским захватчикам", - добавили в бригаде.

Читайте также: В мае зафиксировано 888 случаев применения россиянами боеприпасов с опасными химвеществами, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (20613) химическое оружие (385)
Ну що, червоний хрест, грінпіс, амнесті інрернешенел і інша *******, Де ваша гнівна бравада з цього приводу ?!
показать весь комментарий
15.06.2025 18:55 Ответить
А що наш представник в ООН? Курить.бамбук? Влаштовує власний бізнес як маркарова? Лушить шльондр?
Чому, стільки трагедій, смертей, руйнувань, а він ні разу не скоикав ООН?
Блдь!
показать весь комментарий
15.06.2025 19:05 Ответить
Давайте і ми будемо використовувати хім. зброю.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:08 Ответить
Уже давно це кажуть, а щеля мовчить як мочі в рота набрав, і тільки мичить про якусь піарну хню
показать весь комментарий
15.06.2025 19:17 Ответить
МЗС України повинен про це КРИЧАТИ на ВСІХ міжнародних площадках!
А він чим займається - відпусками ОПу Єрмака і Слуг та ресторанами?
показать весь комментарий
15.06.2025 19:20 Ответить
Нащо ви нам це розказуєте?В нас є спеціально призначені люди,зарплата яких за день перевищує мій місячний дохід,які зобов'язані скликати радбез ООН,повідомити міжнародний комітет захисту прав людини,червоні хрести ,гааги всякі!
Щоб трампони всякі таки признали рашу терористом і в очі(очко) йому не заглядали!
показать весь комментарий
15.06.2025 19:31 Ответить
Так применяйте в ответ, что вы жалуетесь.
показать весь комментарий
16.06.2025 01:07 Ответить
В нас що в НГУ її нема..? вони теж можуть застосовувати, законом передбачено..це не військові ОВ
показать весь комментарий
16.06.2025 07:56 Ответить
 
 