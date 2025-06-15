Оккупанты уже третью неделю применяют химическое оружие на Северском направлении, - бригада НГУ "Рубеж"

Российские захватчики в течение трех недель применяют химическое оружие против украинских защитников на Северском направлении.

Об этом сообщили в бригаде оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже третью неделю на этом направлении враг использует химическое оружие, которое, к большому сожалению, наносит много бед нашим защитникам. Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам", - рассказали военные.

В бригаде отметили, что в целом оккупанты активизировались на Северском направлении. На этом участке фронта враг использует в своих штурмовых действиях мотоциклетные подразделения и гражданские автомобили.

Читайте также: В марте рашисты совершили 767 химических атак против украинских войск, - Минобороны

"Благодаря выверенной системе фиксации и огневого поражения наши защитники работают настолько слаженно, что штурмовые группы оккупантов ликвидируются на расстоянии нескольких километров до наших позиций", - рассказали военные.

Кроме этого, фиксируется увеличение количества вражеских артиллерийских обстрелов.

"Также увеличилось количество артиллерийских обстрелов со стороны врага (около двухсот обстрелов в день), что может свидетельствовать о планировании противником широкомасштабных штурмовых действий. Наши защитники уже готовят достойный ответ российским захватчикам", - добавили в бригаде.

Читайте также: В мае зафиксировано 888 случаев применения россиянами боеприпасов с опасными химвеществами, - Генштаб