Брекельманс: Нидерланды собрали доказательства широкого использования Россией химического оружия в Украине
Нидерландские спецслужбы собрали доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью Reuters, пишет Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия все активнее применяет химическое оружие, и это уже превращается в привычную практику. В связи с этим он призвал к введению новых санкций против Москвы, в частности к исключению ее из международных структур, таких как Исполнительный совет ОЗХО.
Глава военной разведки Нидерландов Питер Рисинк подтвердил, что выводы базируются на "собственной независимой разведке". Он сообщил о тысячах случаев применения химического оружия, в частности хлорпикрина, который относится к запрещенным удушающим веществам. По словам Рисинка, россияне используют импровизированные боеприпасы, в частности бутылки и лампочки, которые подвешивают к дронам.
Брекельманс отметил, что по меньшей мере три смерти украинцев связаны с отравляющими веществами, а более 2500 раненых сообщили о симптомах, похожих на последствия химической атаки.
Кроме того, нидерландская разведка заявляет об активизации в России исследований в сфере химического оружия, в частности вербовки ученых и наращивания производства. Это свидетельствует о наличии масштабной госпрограммы.
"Это не просто импровизированные действия на передовой, это действительно часть масштабной программы. И это, конечно, также вызывает беспокойство, потому что если мы не проясним и не обнародуем то, что делает Россия, эти тенденции, скорее всего, продолжатся", - предупредил Рисинк.
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Без цього навіть теоретично не можливо притягнути кремлівських фашистів до відповідальності.