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Новости применение запрещенного оружия
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Брекельманс: Нидерланды собрали доказательства широкого использования Россией химического оружия в Украине

Брекельманс о нарушении пространства НАТО дронами и ракетами

Нидерландские спецслужбы собрали доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью Reuters, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия все активнее применяет химическое оружие, и это уже превращается в привычную практику. В связи с этим он призвал к введению новых санкций против Москвы, в частности к исключению ее из международных структур, таких как Исполнительный совет ОЗХО.

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Глава военной разведки Нидерландов Питер Рисинк подтвердил, что выводы базируются на "собственной независимой разведке". Он сообщил о тысячах случаев применения химического оружия, в частности хлорпикрина, который относится к запрещенным удушающим веществам. По словам Рисинка, россияне используют импровизированные боеприпасы, в частности бутылки и лампочки, которые подвешивают к дронам.

Брекельманс отметил, что по меньшей мере три смерти украинцев связаны с отравляющими веществами, а более 2500 раненых сообщили о симптомах, похожих на последствия химической атаки.

Кроме того, нидерландская разведка заявляет об активизации в России исследований в сфере химического оружия, в частности вербовки ученых и наращивания производства. Это свидетельствует о наличии масштабной госпрограммы.

"Это не просто импровизированные действия на передовой, это действительно часть масштабной программы. И это, конечно, также вызывает беспокойство, потому что если мы не проясним и не обнародуем то, что делает Россия, эти тенденции, скорее всего, продолжатся", - предупредил Рисинк.

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Автор: 

Нидерланды (1615) химическое оружие (377)


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І, шо? Хтось дасть нам хісічну зброю? Чергове занепокоєння!
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04.07.2025 10:33 Ответить
І шо? Ну зібрали... Он ***** в міжнародний розшук об'явили та признали його військовим злочинцем і шо це дає? Ну не їзде він в ті країни які можуть його арештувати. Та йому туди і не треба. Він їзде до пАртньЙОрів і далі робить свою чорну справу.
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04.07.2025 10:35 Ответить
Мілошевич також так думав.
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04.07.2025 12:56 Ответить
ііііі....??далі буде??позачергова озабоченість???чи ще що потужніще підпишите новий 100500й меморандум??
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04.07.2025 10:38 Ответить
Нідерланди роблять для України більше, ніж деякі гаранти і наш власний "гарант".
Злочини рашистів потрібно фіксувати. Особливо цінно, коли це роблять іноземні структури, правоохоронні органи.
Без цього навіть теоретично не можливо притягнути кремлівських фашистів до відповідальності.
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04.07.2025 11:12 Ответить
Нідерланди ще пам'ятають, хто збив Boeing над Україною.
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04.07.2025 11:56 Ответить
 
 