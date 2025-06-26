В ОЗХЗ подтвердили применение армией РФ "токсичного химического вещества" в качестве оружия против украинских военных.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем новом отчете подтвердила применение российскими войсками "токсичного химического вещества" против украинских сил, что является нарушением международного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе ОЗХО, опубликованном 26 июня.

Эксперты ОЗХО совершили визит в Украину

Отмечается, что эксперты ОЗХО во время визита в Украину собрали документацию, показания непосредственных очевидцев, а также получили семь образцов окружающей среды, собранных Украиной: два корпуса гранат (один из них - с частями запала), два образца почвы, два образца растительности и остатки FPV-дрона.

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"Анализы назначенных лабораторий ОЗХО, проведенные отдельно и независимо друг от друга, подтверждают, что все гранаты, собранные из блиндажей на наблюдательном посту и на позиции отдыха, содержали вещество для борьбы с массовыми беспорядками - иританта слезоточивого действия (CS), родственные ему соединения CS и/или продукты их распада; почва и растительность, собранные из мест, где были найдены гранаты, также содержали CS, его прекурсоры и/или продукты распада; образец почвы, собранный примерно в 15 метрах от одной из гранат на месте инцидента, а также образец растворителя из рамы остатков дрона, также содержали CS в очень низких концентрациях", - говорится в отчете.

В организации отметили, что использование средств для борьбы с массовыми беспорядками как метода ведения войны запрещено.

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"Неоднократное обнаружение гранат с веществами для борьбы с массовыми беспорядками вблизи зон активного конфликта в Днепропетровской области вызывает глубокое беспокойство. Это уже третий подобный подтвержденный инцидент, который подчеркивает настоятельную необходимость усиления присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас.

В ОЗХО отметили, что это уже третий отчет, подтверждающий наличие CS, вещества для борьбы с массовыми беспорядками, в Днепропетровской области вдоль линии соприкосновения. Первый отчет был опубликован в ноябре 2024 года, а второй - в феврале 2025 года. ОЗХО отслеживает ситуацию на территории Украины с начала полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в течение трех недель применяют химическое оружие против украинских защитников на Северском направлении.

Также Украина призвала к созданию новых инструментов для выполнения Женевского протокола о запрете применения удушающих, ядовитых или других газов, а также бактериологических методов ведения войны, на фоне нарушений со стороны РФ.