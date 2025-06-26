В ОЗХЗ підтвердили застосування армією РФ "токсичної хімічної речовини" як зброї проти українських військових

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у своєму новому звіті підтвердила застосування російськими військами "токсичної хімічної речовини" проти українських сил, що є порушенням міжнародного права.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі ОЗХЗ, опублікованому 26 червня.

Експерти ОЗХЗ здійснили візит в Україну

Зазначається, що експерти ОЗХЗ під час візиту до України зібрали документацію, свідчення безпосередніх очевидців, а також отримали сім зразків навколишнього середовища, зібраних Україною: два корпуси гранат (один з них - з частинами запалу), два зразки ґрунту, два зразки рослинності та залишки FPV-дрона.

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"Аналізи призначених лабораторій ОЗХЗ, проведені окремо і незалежно один від одного, підтверджують, що всі гранати, зібрані з бліндажів на спостережному посту і на позиції відпочинку, містили речовину для боротьби з масовими заворушеннями - іританту сльозогінної дії (CS), споріднені з нею сполуки CS і/або продукти їх розпаду; ґрунт і рослинність, зібрані з місць, де були знайдені гранати, також містили CS, його прекурсори та/або продукти розпаду; зразок ґрунту, зібраний приблизно за 15 метрів від однієї з гранат на місці інциденту, а також зразок розчинника з рами залишків дрона, також містили CS у дуже низьких концентраціях", - йдеться у звіті.

В організації наголосили, що використання засобів для боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни заборонено.

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"Неодноразове виявлення гранат із речовинами для боротьби з масовими заворушеннями поблизу зон активного конфлікту в Дніпропетровській області викликає глибоке занепокоєння. Це вже третій подібний підтверджений інцидент, який підкреслює нагальну необхідність посилення приєднання до Конвенції про заборону хімічної зброї", - наголосив гендиректор ОЗХЗ Фернандо Аріас.

В ОЗХЗ зауважили, що це вже третій звіт, який підтверджує наявність CS, речовини для боротьби з масовими заворушеннями, у Дніпропетровській області вздовж лінії зіткнення. Перший звіт був опублікований у листопаді 2024 року, а другий - у лютому 2025 року. ОЗХЗ відстежує ситуацію на території України з початку повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники впродовж трьох тижнів застосовують хімічну зброю проти українських захисників на Сіверському напрямку.

Також Україна закликала до створення нових інструментів для виконання Женевського протоколу про заборону застосування задушливих, отруйних або інших газів, а також бактеріологічних методів ведення війни, на тлі порушень з боку РФ.