УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9605 відвідувачів онлайн
Новини застосування забороненої хімічної зброї
610 3

На півдні РФ щодня застосовує боєприпаси з хімічною речовиною, - Сили оборони

зсу

Російські війська на південному напрямку фронту систематично використовують боєприпаси з хімічною речовиною під час штурмів українських позицій.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час атак РФ спочатку завдає авіаційного удару керованими авіабомбами (КАБ), паралельно працює артилерія, яка руйнує українські укріплення. Після цього запускаються дрони, які скидають один-два боєприпаси з хімічною речовиною, щоб "викурити" українських захисників. Одразу після цього застосовуються FPV-дрони та дрони на скид.

"У нас ворог також застосовує хімічну зброю майже щодня... В основному це сльозогінний газ, який стелиться, який заповнює укріплення, позиції, укриття, де можуть ховатися наші бійці. Якщо вони без засобів захисту, їм доводиться виходити на поверхню, де на них чатують ворожді дрони", - пояснив Волошин.

Також, за його словами, після обстрілів і дронових атак ворог блокує українські дрони засобами РЕБ і запускає дрони на оптоволокні, а далі намагається зайти на позицію штурмовими групами на мотоциклах, баггі або квадроциклах. Такий сценарій є типовим для дій РФ на лінії бойового зіткнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найгостріша ситуація на Новопавлівському напрямку, ворог намагається прорватися до адмінкордону Дніпропетровщини, - Сили оборони

Автор: 

хімічна зброя (363) Сили оборони півдня (464) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а чому ми не пічкаємо наші дрони найсмертельнішими хімікатами?
показати весь коментар
17.06.2025 14:56 Відповісти
Давайте і ми будемо використовувати, в чому проблема? Нащо бути куколдами й тихенько пищати про те, що погана русня використовує хім. зброю?
показати весь коментар
17.06.2025 14:58 Відповісти
 
 