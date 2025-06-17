Найгостріша ситуація на Новопавлівському напрямку, ворог намагається прорватися до адмінкордону Дніпропетровщини, - Сили оборони

Російські окупанти наразі намагаються прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Найгарячіша обстановка фіксується на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Найгостріша ситуація - на Новопавлівському напрямку, де противник намагається прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Там залишилось ще кілька наших сіл, які під контролем Сил оборони України, зокрема Зелене поле, Вільне поле, Новопіль, Шевченко, Богатир, Константинополь. Там кілька цих населених пунктів, що стоять в Донецькій, Запорізькій областях, які ворог намагається зараз з усіх сил взяти і увійти в Дніпропетровську область. На Новопавлівському напрямку минулого тижня було зафіксовано рекордну кількість штурмів за добу – 46", – повідомив Волошин. Він додав, що зазвичай їхня кількість коливалася в межах 35-40 штурмів.

Прориваючись до Дніпропетровщини, за словами Волошина, ворог застосовує велику кількість дронів, штурмової та армійської авіації.

"Перед тим, як ці штурми проводити, ворог завдає авіаційних ударів по наших позиціях КАБами, фактично руйнуючи їх, намагається пройти і зайняти ці позиції", - розповів Волошин.