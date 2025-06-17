Самая острая ситуация на Новопавловском направлении, враг пытается прорваться к админгранице Днепропетровской области, - Силы обороны

Российские оккупанты сейчас пытаются прорваться к административной границе Днепропетровской области. Самая горячая обстановка фиксируется на Новопавловском направлении.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самая острая ситуация - на Новопавловском направлении, где противник пытается прорваться к административной границе Днепропетровской области. Там осталось еще несколько наших сел, которые под контролем Сил обороны Украины, в частности Зеленое поле, Свободное поле, Новополье, Шевченко, Богатырь, Константинополь. Там несколько этих населенных пунктов, стоящих в Донецкой, Запорожской областях, которые враг пытается сейчас изо всех сил взять и войти в Днепропетровскую область. На Новопавловском направлении на прошлой неделе было зафиксировано рекордное количество штурмов за сутки - 46", - сообщил Волошин. Он добавил, что обычно их количество колебалось в пределах 35-40 штурмов.

Прорываясь к Днепропетровщине, по словам Волошина, враг применяет большое количество дронов, штурмовой и армейской авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянам не удается продвинуться к админгранице Днепропетровщины. На Новопавловском направлении аномально много боев, - ОСУВ "Хортица"

"Перед тем, как эти штурмы проводить, враг наносит авиационные удары по нашим позициям КАБами, фактически разрушая их, пытается пройти и занять эти позиции", - рассказал Волошин.