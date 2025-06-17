РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости
900 1

Самая острая ситуация на Новопавловском направлении, враг пытается прорваться к админгранице Днепропетровской области, - Силы обороны

Днепропетровская область административная граница

Российские оккупанты сейчас пытаются прорваться к административной границе Днепропетровской области. Самая горячая обстановка фиксируется на Новопавловском направлении.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самая острая ситуация - на Новопавловском направлении, где противник пытается прорваться к административной границе Днепропетровской области. Там осталось еще несколько наших сел, которые под контролем Сил обороны Украины, в частности Зеленое поле, Свободное поле, Новополье, Шевченко, Богатырь, Константинополь. Там несколько этих населенных пунктов, стоящих в Донецкой, Запорожской областях, которые враг пытается сейчас изо всех сил взять и войти в Днепропетровскую область. На Новопавловском направлении на прошлой неделе было зафиксировано рекордное количество штурмов за сутки - 46", - сообщил Волошин. Он добавил, что обычно их количество колебалось в пределах 35-40 штурмов.

Прорываясь к Днепропетровщине, по словам Волошина, враг применяет большое количество дронов, штурмовой и армейской авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянам не удается продвинуться к админгранице Днепропетровщины. На Новопавловском направлении аномально много боев, - ОСУВ "Хортица"

"Перед тем, как эти штурмы проводить, враг наносит авиационные удары по нашим позициям КАБами, фактически разрушая их, пытается пройти и занять эти позиции", - рассказал Волошин.

Автор: 

Силы обороны юга (439) Днепропетровская область (4475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "У межиріччі Вовча-Мокрі Яли російські війська зайняли східну частину населеного пункту Запоріжжя і просунулися на південь уздовж лісосмуги.
Ідуть бої в районі Перебудови і вздовж лісосмуг у «кишені», що утворилась."
показать весь комментарий
17.06.2025 14:29 Ответить
 
 