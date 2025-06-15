Россиянам не удается продвинуться к админгранице Днепропетровщины. На Новопавловском направлении аномально много боев, - ОСГВ "Хортица"

Сейчас на Новопавловском направлении наблюдается аномально высокое количество боестолкновений. Враг, несмотря на потери, не отказывается от намерения выйти на административную границу Днепропетровской области.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Трегубова, на Новопавловском направлении за прошедшие сутки произошло 34 боестолкновения, что "очень много" как для этого отрезка фронта.

"Это свидетельствует об очень активных попытках россиян все же продвинуться к границе Днепропетровской области, но по состоянию на сейчас (они - Ред.) безуспешны", - подчеркнул спикер, добавив, что большая активность врага фиксируется на всей линии соприкосновения в зоне ответственности ОСГВ "Хортица".

Комментируя намерения армии РФ выйти к админгранице с Днепропетровской областью, Трегубов отметил, что оккупанты очень хотят показать там какое-то свое присутствие, но об их постоянном военном присутствии речь не идет.

"Они (россияне. - Ред.) хотели это проявить еще по состоянию на 9 мая, чтобы было как-то к празднику, но у них не получилось тогда, у них не получается до сих пор. Они очень активно бьются, чтобы подвинуть линию разграничения к административным границам, просто чтобы показать, что у них есть выход на эти административные границы, что частично достигнута какая-то их политическая цель. С военной точки зрения здесь нет особого смысла, с политической - может, и есть", - добавил спикер.

Он отметил, что Силы обороны оказывают захватчикам очень активное сопротивление, уничтожается большое количество врага, но количество боестолкновений на Новопавловском направлении "аномально высокое".

