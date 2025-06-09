Наступление РФ на Днепропетровщине - это создание "буферной зоны", - Песков
В Кремле заявили о "российском наступлении в Днепропетровской области".
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Российское наступление в Днепропетровской области, в частности, является работой по созданию буферной зоны", - сказал он.
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".
В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр держат участок фронта.
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+9 Владимир #594971
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+8 govtva
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+8 Михаил Макаренко #494225
показать весь комментарий09.06.2025 12:55 Ответить Ссылка
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Цим терміном кацапи прикрили плани захоплення всієї України.
Muchnoy ✙ Jugend
Міжріччя Солона та Вовча: Західна частина Новосергіївки знаходиться у сірій зоні, противник наносить удари артою і дронами, намагається вклинитися у нашу оборону! Також розширюється сіра зона на підступах до Муравки та з півдня до Новомиколаївки. Західніше Котлярівки йдуть сильні бої, м'ясу дали команду встановити контроль по кордон із Дніпропетровською обл. і почати робити буферну зону.
Зараз ворог має просування на північ від Горіхового на 3 км. Таким чином, вони змогли на цій ділянці підійти до кордону Донецької обл. та зайти у посадку через невеликий ров до Дніпропетровської обл. Це було зроблено більше для фізичного підтвердження, а далі буде видно!
☠️Хоча не виключаю того, що можуть бути спроби зайти до Новопавлівки!
Зайшли по одній посадці, але русня надає цьому стратегічного масштабу.
"Буферну зону" вони більш ніж рік тому на Харківщині з пафосом створювати почали.
Успіхи можна подивитись на Діпстейті.
Тому усі ці розмови про "кордони Дніпропетровської" мають в першу чергу психологічне значення, потім вже - військове.