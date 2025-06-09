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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
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Наступление РФ на Днепропетровщине - это создание "буферной зоны", - Песков

Наступление РФ на Днепропетровщину. Что говорят в Кремле

В Кремле заявили о "российском наступлении в Днепропетровской области".

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Российское наступление в Днепропетровской области, в частности, является работой по созданию буферной зоны", - сказал он.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".

В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр держат участок фронта.

Читайте: Кремль о массированном обстреле Украины: "Ответ РФ на террористические акты киевского режима"

Автор: 

Песков Дмитрий (1940) россия (96200) боевые действия (4324) Днепропетровская область (4086)


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Топ комментарии
+9
Уйобок.
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09.06.2025 12:51 Ответить
+8
Колыма будет твоя буферная зона и могила..
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09.06.2025 12:53 Ответить
+8
Для д...бів пояснюю ніяких кордонів Дніпропетровської області не існує в природі-є адміністративні межі.
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09.06.2025 12:55 Ответить
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Уйобок.
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09.06.2025 12:51 Ответить
Колыма будет твоя буферная зона и могила..
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09.06.2025 12:53 Ответить
Для д...бів пояснюю ніяких кордонів Дніпропетровської області не існує в природі-є адміністративні межі.
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09.06.2025 12:55 Ответить
В їхніх макитрах і не таке ще існує...зайва хромосома, наприклад...
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09.06.2025 13:39 Ответить
За словами ліліпутіна - глибина "буферної зони" десь 300 км.
Цим терміном кацапи прикрили плани захоплення всієї України.
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09.06.2025 14:20 Ответить
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09.06.2025 12:58 Ответить
"ватні" фантазії смердючої тварини.
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09.06.2025 13:07 Ответить
Наступом на Курск та Брянськ буде створена буферна зона.
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09.06.2025 13:09 Ответить
Донбас для касапів також був "буферна зона". А потім зробили "референдум"
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09.06.2025 13:10 Ответить
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09.06.2025 13:10 Ответить
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09.06.2025 13:13 Ответить
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09.06.2025 13:38 Ответить
Ну, на адміністративну границю вони дійсно вийшли.

Muchnoy ✙ Jugend
Міжріччя Солона та Вовча: Західна частина Новосергіївки знаходиться у сірій зоні, противник наносить удари артою і дронами, намагається вклинитися у нашу оборону! Також розширюється сіра зона на підступах до Муравки та з півдня до Новомиколаївки. Західніше Котлярівки йдуть сильні бої, м'ясу дали команду встановити контроль по кордон із Дніпропетровською обл. і почати робити буферну зону.
Зараз ворог має просування на північ від Горіхового на 3 км. Таким чином, вони змогли на цій ділянці підійти до кордону Донецької обл. та зайти у посадку через невеликий ров до Дніпропетровської обл. Це було зроблено більше для фізичного підтвердження, а далі буде видно!

☠️Хоча не виключаю того, що можуть бути спроби зайти до Новопавлівки!

Зайшли по одній посадці, але русня надає цьому стратегічного масштабу.
"Буферну зону" вони більш ніж рік тому на Харківщині з пафосом створювати почали.
Успіхи можна подивитись на Діпстейті.
Тому усі ці розмови про "кордони Дніпропетровської" мають в першу чергу психологічне значення, потім вже - військове.
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09.06.2025 14:08 Ответить
 
 