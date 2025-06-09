Наступление РФ на Днепропетровщине - это создание "буферной зоны", - Песков

В Кремле заявили о "российском наступлении в Днепропетровской области".

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Российское наступление в Днепропетровской области, в частности, является работой по созданию буферной зоны", - сказал он.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".

В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр держат участок фронта.

Читайте: Кремль о массированном обстреле Украины: "Ответ РФ на террористические акты киевского режима"