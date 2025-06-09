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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини
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Наступ РФ на Дніпропетровщині - це створення "буферної зони", - Пєсков

Наступ РФ на Дніпропетровщині. Що кажуть у Кремлі

У Кремлі заявили про "російський наступ у Дніпропетровській області".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський наступ у Дніпропетровській області, зокрема, є роботою зі створення буферної зони", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту

Читайте: Кремль про масований обстріл України: "Відповідь РФ на терористичні акти київського режиму"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1692) росія (66080) бойові дії (4079) Дніпропетровська область (3865)


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Уйобок.
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09.06.2025 12:51 Відповісти
Колыма будет твоя буферная зона и могила..
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09.06.2025 12:53 Відповісти
Для д...бів пояснюю ніяких кордонів Дніпропетровської області не існує в природі-є адміністративні межі.
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09.06.2025 12:55 Відповісти
В їхніх макитрах і не таке ще існує...зайва хромосома, наприклад...
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09.06.2025 13:39 Відповісти
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09.06.2025 12:58 Відповісти
"ватні" фантазії смердючої тварини.
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09.06.2025 13:07 Відповісти
Наступом на Курск та Брянськ буде створена буферна зона.
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09.06.2025 13:09 Відповісти
Донбас для касапів також був "буферна зона". А потім зробили "референдум"
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09.06.2025 13:10 Відповісти
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09.06.2025 13:10 Відповісти
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09.06.2025 13:13 Відповісти
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09.06.2025 13:38 Відповісти
 
 