Наступ РФ на Дніпропетровщині - це створення "буферної зони", - Пєсков

У Кремлі заявили про "російський наступ у Дніпропетровській області".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський наступ у Дніпропетровській області, зокрема, є роботою зі створення буферної зони", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту

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