Наступ РФ на Дніпропетровщині - це створення "буферної зони", - Пєсков
У Кремлі заявили про "російський наступ у Дніпропетровській області".
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський наступ у Дніпропетровській області, зокрема, є роботою зі створення буферної зони", - сказав він.
Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".
У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту
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