Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту, - Сили оборони Півдня

У районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади ситуація, як і раніше, напружена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область. Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що сьогодні у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".