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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини
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Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту, - Сили оборони Півдня

Загроза окупації Дніпропетровщини

У районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади ситуація, як і раніше, напружена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область. Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ збільшили інтенсивність бойових дій, щоб вийти на адмінкордон Дніпропетровщини, - Сирський

Зазначимо, що сьогодні у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

Автор: 

армія рф (17833) Сили оборони півдня (373) 31 окрема механізована бригада (5) Дніпропетровська область (3861)


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Топ коментарі
+5
Коли до більшості посполитих почне доходити, що щось не те відбувається в країні?
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08.06.2025 13:37 Відповісти
+4
Не полишають то як із Сумщиною скоро зайдуть. Бо чогось МВС сотні тисяч поліцаїв ховає в тилу щоб в разі поразки заявити що поліція була нейтральна і бригада "Лють" це мобілізовані мужички яких зробили для відмазки типк поліціянтами але діючих поліцаїв на фронті "йог".
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08.06.2025 13:37 Відповісти
+4
Якщо до сих пір не дійшло,то ніколи не дійде.
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08.06.2025 13:40 Відповісти
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08.06.2025 13:31 Відповісти
Не полишають то як із Сумщиною скоро зайдуть. Бо чогось МВС сотні тисяч поліцаїв ховає в тилу щоб в разі поразки заявити що поліція була нейтральна і бригада "Лють" це мобілізовані мужички яких зробили для відмазки типк поліціянтами але діючих поліцаїв на фронті "йог".
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08.06.2025 13:37 Відповісти
Коли до більшості посполитих почне доходити, що щось не те відбувається в країні?
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08.06.2025 13:37 Відповісти
Якщо до сих пір не дійшло,то ніколи не дійде.
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08.06.2025 13:40 Відповісти
Ну з Чехії воно видніше звичайно..
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08.06.2025 13:40 Відповісти
Чиїх будеш, холоп?
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08.06.2025 13:42 Відповісти
А ти ?
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08.06.2025 13:49 Відповісти
А тобі чого не йметься,,Олено? З ідейних зєлєбобіків, чи за грош?
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08.06.2025 13:54 Відповісти
Ігоряня, чому кипішуєш, з якого фронту пишеш ?
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08.06.2025 14:04 Відповісти
Кіпішуй, не кіпішуй все одно получиш.... шайбу.
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08.06.2025 14:25 Відповісти
Vиродок, й обнутий на всю голову, іди проспись deбіл, а потім не забудь отримати укол. Обпився в Чехії пива і з бодуна не знаєш, що з *******.
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08.06.2025 14:46 Відповісти
Цензор не бреши....
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08.06.2025 13:50 Відповісти
Хрін вам, кацапські виродки, а нк Дніпровщина!
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08.06.2025 13:59 Відповісти
Для кацапні - перетнути кордон Дніпропетровської обл вже стало справжньою ідеєю фікс . Лізуть - пердять з усіх сил , хоча це ніякого стратегічного значення не має . Влаштували наступ чисто з метою психологічного тиску на українське суспільство + політична піар для світу , мовляв - відітє ми всьо такі - могьом !!
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08.06.2025 14:10 Відповісти
Не переймайтеся. Надійні укріпленя вже побудовані і масштабно реконструйовані!
https://www.google.com/amp/s/d1.ua/u-dnipri-soborna-ploshha-pochala-rujnuvatysya-cherez-pivroku-pislya-masshtabnoyi-rekonstruktsiyi-video-foto%3famp=1
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08.06.2025 14:16 Відповісти
Вже вийшли на кордон ....😡😡😡
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08.06.2025 14:56 Відповісти
 
 