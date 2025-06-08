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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
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Враг не отказывается от намерений войти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр удерживают участок фронта, - Силы обороны Юга

Угроза оккупации Днепропетровской области

В районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады ситуация по-прежнему напряженная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область. Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Эта работа не прекращается ни на минуту", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ увеличили интенсивность боевых действий, чтобы выйти на админграницу Днепропетровщины, - Сирский

Отметим, что сегодня в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".

Автор: 

армия РФ (19682) Силы обороны юга (348) 31 отдельная механизированная бригада (4) Днепропетровская область (4083)


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Топ комментарии
+5
Коли до більшості посполитих почне доходити, що щось не те відбувається в країні?
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08.06.2025 13:37 Ответить
+4
Не полишають то як із Сумщиною скоро зайдуть. Бо чогось МВС сотні тисяч поліцаїв ховає в тилу щоб в разі поразки заявити що поліція була нейтральна і бригада "Лють" це мобілізовані мужички яких зробили для відмазки типк поліціянтами але діючих поліцаїв на фронті "йог".
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08.06.2025 13:37 Ответить
+4
Якщо до сих пір не дійшло,то ніколи не дійде.
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08.06.2025 13:40 Ответить
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кацапотварі
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08.06.2025 13:31 Ответить
Не полишають то як із Сумщиною скоро зайдуть. Бо чогось МВС сотні тисяч поліцаїв ховає в тилу щоб в разі поразки заявити що поліція була нейтральна і бригада "Лють" це мобілізовані мужички яких зробили для відмазки типк поліціянтами але діючих поліцаїв на фронті "йог".
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08.06.2025 13:37 Ответить
Коли до більшості посполитих почне доходити, що щось не те відбувається в країні?
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08.06.2025 13:37 Ответить
Якщо до сих пір не дійшло,то ніколи не дійде.
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08.06.2025 13:40 Ответить
Ну з Чехії воно видніше звичайно..
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08.06.2025 13:40 Ответить
Чиїх будеш, холоп?
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08.06.2025 13:42 Ответить
А ти ?
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08.06.2025 13:49 Ответить
А тобі чого не йметься,,Олено? З ідейних зєлєбобіків, чи за грош?
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08.06.2025 13:54 Ответить
Ігоряня, чому кипішуєш, з якого фронту пишеш ?
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08.06.2025 14:04 Ответить
Кіпішуй, не кіпішуй все одно получиш.... шайбу.
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08.06.2025 14:25 Ответить
Vиродок, й обнутий на всю голову, іди проспись deбіл, а потім не забудь отримати укол. Обпився в Чехії пива і з бодуна не знаєш, що з *******.
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08.06.2025 14:46 Ответить
Цензор не бреши....
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08.06.2025 13:50 Ответить
Хрін вам, кацапські виродки, а нк Дніпровщина!
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08.06.2025 13:59 Ответить
Для кацапні - перетнути кордон Дніпропетровської обл вже стало справжньою ідеєю фікс . Лізуть - пердять з усіх сил , хоча це ніякого стратегічного значення не має . Влаштували наступ чисто з метою психологічного тиску на українське суспільство + політична піар для світу , мовляв - відітє ми всьо такі - могьом !!
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08.06.2025 14:10 Ответить
Не переймайтеся. Надійні укріпленя вже побудовані і масштабно реконструйовані!
https://www.google.com/amp/s/d1.ua/u-dnipri-soborna-ploshha-pochala-rujnuvatysya-cherez-pivroku-pislya-masshtabnoyi-rekonstruktsiyi-video-foto%3famp=1
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08.06.2025 14:16 Ответить
Вже вийшли на кордон ....😡😡😡
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08.06.2025 14:56 Ответить
 
 