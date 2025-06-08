Враг не отказывается от намерений войти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр удерживают участок фронта, - Силы обороны Юга

В районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады ситуация по-прежнему напряженная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область. Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Эта работа не прекращается ни на минуту", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ увеличили интенсивность боевых действий, чтобы выйти на админграницу Днепропетровщины, - Сирский

Отметим, что сегодня в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".