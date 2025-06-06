Кремль про масований обстріл України: "Відповідь РФ на терористичні акти київського режиму"

У Кремлі цинічно прокоментували нічний масований комбінований удар із застосуванням БпЛА та ракет по території України. Війська РФ нібито били "по військових цілях" і "відповідали" на операцію СБУ "Павутина".

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника диктатора РФ Путіна Дмитра Пєскова цитують росЗМІ.

"Нічний масований удар РФ по військових цілях в Україні — це відповідь на терористичні акти київського режиму", - стверджує він.

За його словами, все, що роблять російські окупанти "в рамках СВО", — це "відповідь на кроки київського режиму".

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Водночас Пєсков каже, що у Кремлі не згодні зі словами Трампа про війну в Україні як про дитячу бійку, бо "для Росії це питання національних інтересів".

"Спецоперація в Україні почалася після того, як були вичерпані всі політико-дипломатичні засоби", - додав речник російського диктатора.

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Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників.

Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві.

На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома.

Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих.

Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.

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