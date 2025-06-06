Кремль про масований обстріл України: "Відповідь РФ на терористичні акти київського режиму"
У Кремлі цинічно прокоментували нічний масований комбінований удар із застосуванням БпЛА та ракет по території України. Війська РФ нібито били "по військових цілях" і "відповідали" на операцію СБУ "Павутина".
Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника диктатора РФ Путіна Дмитра Пєскова цитують росЗМІ.
"Нічний масований удар РФ по військових цілях в Україні — це відповідь на терористичні акти київського режиму", - стверджує він.
За його словами, все, що роблять російські окупанти "в рамках СВО", — це "відповідь на кроки київського режиму".
Водночас Пєсков каже, що у Кремлі не згодні зі словами Трампа про війну в Україні як про дитячу бійку, бо "для Росії це питання національних інтересів".
"Спецоперація в Україні почалася після того, як були вичерпані всі політико-дипломатичні засоби", - додав речник російського диктатора.
Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників.
Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві.
На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.
Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома.
Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15.
Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих.
Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.
За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.
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Але ворог, спостерігаючи наші успіхи ППО від Герань-2, створив і накопичує ресурс реактивних БпЛА Герань-3, з ешелоном близько 9 км та швидкостями, близько 600 км/год .
Отже, мабуть незабаром для ППО нам стануть потрібні відносно дешеві ЗРК з ракетами до них, з урахуванням того, що ціна реактивних Герань-3 буде у декілька раз вища, в порівнянні з ціною Мопедогерані-2.
Багато - тому що прості та дешеві, отже виготовляти можна сотнями на день.
Реактивні вже будуть складніші, тому відчутно дорожчі, отже так масово їх проблематичніше виготовляти.
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якщо не ми, то наші діти чи онуки таки бомбануть ЯО по кацапії !
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Я би націоналізувала майно Кучми наприклад, премьерів, міністрів, і александра чалого з юристами
уся наступна влада МАЄ ЗНАТИ що прийдеться держать відповідь за свої вчинки
- Це руззкие, сер.
- И чого ж вони хочуть?
- Вони хочуть миру, сер.
- А чому ж тоді стріляють?
- *******, сер.
Думав, тільки зєлєті та Трамп можуть так по-дебільному примітивно ляпати язиком.
А ні, вже русня підтягнулась.
Нє останавлівайтєсь.
кідраси!
горіти вам в пеклі !
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він брехун . Ці болотні вбивці підігнали під кордони України 200 000 вбивц і напали на мирну спящу Україну у 4 ранку 24 лютого 2022 .
А зараз вони знищіли і нищять міста села І МАЙНО МИРНИХ УКРАЇНЦІВ
Смерть москалям
А піськова давно пора до кобздону
Немає інтелекту відповісти адекватно, то мстяться дітям, жінкам та старим.