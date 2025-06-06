УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11748 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Операція СБУ Павутина
2 764 33

Кремль про масований обстріл України: "Відповідь РФ на терористичні акти київського режиму"

Масований обстріл України 6 червня: Кремль цинічно прокоментував

У Кремлі цинічно прокоментували нічний масований комбінований удар із застосуванням БпЛА та ракет по території України. Війська РФ нібито били "по військових цілях" і "відповідали" на операцію СБУ "Павутина".

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника диктатора РФ Путіна Дмитра Пєскова цитують росЗМІ.

"Нічний масований удар РФ по військових цілях в Україні — це відповідь на терористичні акти київського режиму", - стверджує він.

За його словами, все, що роблять російські окупанти "в рамках СВО", — це "відповідь на кроки київського режиму".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє рятувальників загинули у Києві внаслідок повторного російського удару, - ДСНС

Водночас Пєсков каже, що у Кремлі не згодні зі словами Трампа про війну в Україні як про дитячу бійку, бо "для Росії це питання національних інтересів".

"Спецоперація в Україні почалася після того, як були вичерпані всі політико-дипломатичні засоби", - додав речник російського диктатора.

Також читайте: Кремль чекав "жорсткого осуду" спецоперації СБУ по знищенню літаків, - Пєсков

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників.

Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві.

На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома.

Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих.

Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.

Читайте також: Путін хоче відрізати Україну від Чорного моря та окупувати все на схід від річки Дніпро, - Паліса

Автор: 

Пєсков Дмитро (1691) росія (66037) війна в Україні (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Військовий об'єкт...

показати весь коментар
06.06.2025 13:27 Відповісти
+5
Завдяки дронам-перехоплювачам військові за ніч збили 33 російські БПЛА
показати весь коментар
06.06.2025 13:22 Відповісти
+5
Тобто це таки отвєтка за "Павутину" була.
Думав, тільки зєлєті та Трамп можуть так по-дебільному примітивно ляпати язиком.
А ні, вже русня підтягнулась.
Нє останавлівайтєсь.
показати весь коментар
06.06.2025 13:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завдяки дронам-перехоплювачам військові за ніч збили 33 російські БПЛА
показати весь коментар
06.06.2025 13:22 Відповісти
На них треба ставку робити, бо ракет на ішакєди у жодної країни не вистачить, США взагалі зажали.
показати весь коментар
06.06.2025 13:38 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2025 13:50 Відповісти
Наші дрони-інтерцептори поки що дійсно економічно ефективна альтернатива ракетам земля-повітря проти Гераней-2, які літають із швидкостями, близько 200 км/год та на ешелонах 50-5000 м.
Але ворог, спостерігаючи наші успіхи ППО від Герань-2, створив і накопичує ресурс реактивних БпЛА Герань-3, з ешелоном близько 9 км та швидкостями, близько 600 км/год .
Отже, мабуть незабаром для ППО нам стануть потрібні відносно дешеві ЗРК з ракетами до них, з урахуванням того, що ціна реактивних Герань-3 буде у декілька раз вища, в порівнянні з ціною Мопедогерані-2.
показати весь коментар
06.06.2025 14:01 Відповісти
Головна небезпека ішакєдів - це їх кількість.
Багато - тому що прості та дешеві, отже виготовляти можна сотнями на день.
Реактивні вже будуть складніші, тому відчутно дорожчі, отже так масово їх проблематичніше виготовляти.
показати весь коментар
06.06.2025 14:06 Відповісти
Він адекватний? - лупити по цивільному населенню
показати весь коментар
06.06.2025 13:24 Відповісти
Військовий об'єкт...

показати весь коментар
06.06.2025 13:27 Відповісти
адекватних в рашці вже немає, можна застосовувати по ній ЯО

.
показати весь коментар
06.06.2025 13:27 Відповісти
Не з нашим Щастям - нас обнулили
показати весь коментар
06.06.2025 13:30 Відповісти
ще не вечір!

якщо не ми, то наші діти чи онуки таки бомбануть ЯО по кацапії !

.
показати весь коментар
06.06.2025 13:43 Відповісти
Ось дивиться- досі українська влада не посадила тих, хто був співучасником обнулення.
Я би націоналізувала майно Кучми наприклад, премьерів, міністрів, і александра чалого з юристами
уся наступна влада МАЄ ЗНАТИ що прийдеться держать відповідь за свої вчинки
показати весь коментар
06.06.2025 13:55 Відповісти
- Беррімор, що там за шум на вулиці?
- Це руззкие, сер.
- И чого ж вони хочуть?
- Вони хочуть миру, сер.
- А чому ж тоді стріляють?
- *******, сер.
показати весь коментар
06.06.2025 13:35 Відповісти
Ви ще запитуєте? Та воно ******* на всю голову, ще й старчиський маразм на додаток.
показати весь коментар
06.06.2025 13:48 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2025 13:24 Відповісти
Тобто це таки отвєтка за "Павутину" була.
Думав, тільки зєлєті та Трамп можуть так по-дебільному примітивно ляпати язиком.
А ні, вже русня підтягнулась.
Нє останавлівайтєсь.
показати весь коментар
06.06.2025 13:25 Відповісти
Для дебільних глубінарієв згодиться.
показати весь коментар
06.06.2025 13:28 Відповісти
відповідь "потужна" - замість військових цілей вбили трьох рятувальників
кідраси!
горіти вам в пеклі !

.
показати весь коментар
06.06.2025 13:26 Відповісти
Мені лишній раз пощастило з внуками пограться - кацапи попали у насосну станцію, і дитсадок, де вони були, на півдня залишився без електроенергії та води... "Військовий об"єкт", з малолітніми "бандерівцями"... Побули у бабусі з дідом, півдня говорили щирою українською мовою (а не "суржиком"). Ростуть молоді патріоти... Я ж пояснив, ЧОМУ їх дитсадок не працює...
показати весь коментар
06.06.2025 13:43 Відповісти
Пора вже московський режим залишити зовсім без авіації в тому числі так званої цивільної. Зеля, оголошуй над Сосією безполітну зону, а потім хто не сховався ми не винуваті. В першу чергу повинні бути знищені московські аеропорти з літаками. Йде війна на виживання і Сосія а особливо її так звана еліта, повинна страждати кожен день.
показати весь коментар
06.06.2025 13:26 Відповісти
Білий шум.
показати весь коментар
06.06.2025 13:27 Відповісти
Ну, генетика...
показати весь коментар
06.06.2025 13:27 Відповісти
Їх коментувати - це лише опускатись до рівня канібалів де ти пробуєш розвяснити їм що жерти людей не можна
показати весь коментар
06.06.2025 13:30 Відповісти
тупі виродки. кацапи рукожопі та жопоголові. По хитловим будинкам "помстилися"...
показати весь коментар
06.06.2025 13:36 Відповісти
Кацапська мразь біситься від безсилля.Бо ця атака сьогоднішня вартістю кількасот мільйонів доларів нанесла нам невеликі,хоч і чутливі збитки.А ми дрончиками за мільйон доларів максимум,розкатали дорогоцінні для них літалки.Не кажучи вже про психологічну складову операції.І найголовніше що вони трясуться від страху що в нас може несподівано з'явитись трошки нормальних ракет,і кацапам настане нормальний пердимонокль
показати весь коментар
06.06.2025 13:57 Відповісти
Одним словом тварини.
показати весь коментар
06.06.2025 13:38 Відповісти
Підари московські,кремлівських болот упирі,вояки ви що свинособаки,вас навіть сирійці змогли отхєрачить,де ви бомбили їхні домівки безнаказано.Там ви були,особливо авіація,херої ерефії.Підараша-держава терорист вона як з відомого фільму"...были демоны,они самоликвидировались" ,тільки само буде відсутнє бо вас ліквідує Україна,вона буде тим останнім цв'яхом в кришці вашого вонючого гроба де будуть догнивать рештки недоімперії.Для свого недорозвиненого обивателя ви доносите що нібито б'єте по військовим цілям але Україна становиться ще мілітарніше,а б'єте ви по житловим забудовам.Пекло вам,кремлівські гівноїди,буде за рай.Слава нації! Смерть ворогам!
показати весь коментар
06.06.2025 13:38 Відповісти
Піськов не всі дебіли як ТИ дебіл думаєш тероризм це коли є людські жертви там їх не було. Там стояли носії зброї які вбивали мирниш громадян в Україні. Так що іди на *** Пачтальйон Печкін ТОРМОЗ.
показати весь коментар
06.06.2025 13:39 Відповісти
Кремлівська хунта- кремлівська хуцпа.
показати весь коментар
06.06.2025 13:43 Відповісти
Терористи це те чім живе ху....лостан. Вони не можуть жити без вбивства, а головне при цьому створити біль. Тому ху...ло і наказує стріляти по простим громадянам та дітям. А пісков, це голос з валізи ху...ла
показати весь коментар
06.06.2025 13:49 Відповісти
Піськов - терорист .
він брехун . Ці болотні вбивці підігнали під кордони України 200 000 вбивц і напали на мирну спящу Україну у 4 ранку 24 лютого 2022 .
А зараз вони знищіли і нищять міста села І МАЙНО МИРНИХ УКРАЇНЦІВ
Смерть москалям
А піськова давно пора до кобздону
показати весь коментар
06.06.2025 13:49 Відповісти
Они все время твердят про пассажирский поезд. Зачем Зеленскому понадобилось его подрывать.
показати весь коментар
06.06.2025 13:53 Відповісти
Як Зеленський повернеться з бойового завдання, можно буде запитати. А що тобі методичка фсб каже
показати весь коментар
06.06.2025 14:04 Відповісти
Фу. Кацапи, навіть, не гопники, пітуШари опущені.
Немає інтелекту відповісти адекватно, то мстяться дітям, жінкам та старим.
показати весь коментар
06.06.2025 13:54 Відповісти
 
 