Ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих
Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.
"У декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго.
Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режим", - зазначив начальник ОВА.
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Orest Zaulichnyy
показати весь коментар06.06.2025 07:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергій Малецький
показати весь коментар06.06.2025 08:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ростислав #492700
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