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Новини Масований ракетний обстріл
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Ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих

Ракети та шахеди атакували Львівщину

Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.  Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

"У декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго.

Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режим", - зазначив начальник ОВА.

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обстріл (29141) Львівська область (2460) Дрогобицький район (4)


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це була помста москалів за стратегічні літаки: два села без світла де пошкодження до обіду ліквідують 🤣
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06.06.2025 07:41 Відповісти
Сьогодні о 4.32 годині над Самбором було чути гул турбо-гвинтових літаків , мабуть ТУ-95. продовжувався десь до до п'ятої години .
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06.06.2025 08:02 Відповісти
******, ти коли з Кульпарківської втік?
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06.06.2025 08:26 Відповісти
 
 