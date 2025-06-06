Ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих

Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

"У декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго.

Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режим", - зазначив начальник ОВА.

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