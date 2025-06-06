Враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе на Львовщине, без жертв и пострадавших

Этой ночью враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе.

"В нескольких селах под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач. На месте уже работает аварийная бригада Львовоблэнерго.

Системы жизнеобеспечения Львовской области функционируют в штатном режим", - отметил начальник ОВА.

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