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Новости Массированный ракетный обстрел
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Враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе на Львовщине, без жертв и пострадавших

Ракеты и шахиды атаковали Львовскую область

Этой ночью враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе.

"В нескольких селах под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач. На месте уже работает аварийная бригада Львовоблэнерго.

Системы жизнеобеспечения Львовской области функционируют в штатном режим", - отметил начальник ОВА.

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Автор: 

обстрел (27820) Львовская область (2933) Дрогобычский район (4)


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це була помста москалів за стратегічні літаки: два села без світла де пошкодження до обіду ліквідують 🤣
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06.06.2025 07:41 Ответить
Сьогодні о 4.32 годині над Самбором було чути гул турбо-гвинтових літаків , мабуть ТУ-95. продовжувався десь до до п'ятої години .
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06.06.2025 08:02 Ответить
Бухати припиняй!!!
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06.06.2025 08:57 Ответить
******, ти коли з Кульпарківської втік?
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06.06.2025 08:26 Ответить
 
 