Враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе на Львовщине, без жертв и пострадавших
Этой ночью враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе.
"В нескольких селах под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач. На месте уже работает аварийная бригада Львовоблэнерго.
Системы жизнеобеспечения Львовской области функционируют в штатном режим", - отметил начальник ОВА.
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Orest Zaulichnyy
показать весь комментарий06.06.2025 07:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Сергій Малецький
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Олег Шестакович
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Ростислав #492700
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