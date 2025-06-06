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Новости Массированный ракетный обстрел Атака ракет и БпЛА на Киев
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Враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, 4 человека погибли, 20 пострадавших. В нескольких районах - пожары (обновлено). ВИДЕО

в Киеве временно ограничат дорожное движение

В ночь на пятницу, 6 июня, россияне массированно ударили по столице баллистическими ракетами и дронами типа "Шахед". Последствия вражеского обстрела зафиксированы сразу в пяти районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и начальника ГВА Тимура Ткаченко.

По информации, падения обломков зафиксированы в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах.

"В данное время - трое пострадавших в столице. Двух из них медики госпитализировали, одному - оказали помощь на месте", - отметил Кличко.

Как сообщил Ткаченко, на левом берегу столицы в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

По уточненной информации, в результате атаки возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируется пожар в Соломенском районе.

"Россияне бьют по жилой инфраструктуре. В Соломенском районе вражеский дрон повредил многоэтажку. Есть возгорание. Спасатели направляются на место. Уточняем последствия", - отметил Ткаченко.

По предварительной информации, враг нанес удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе.

Фиксируются последствия атаки в Святошинском районе.

"В Голосеевском районе в результате вражеской атаки повреждения на территории рядом с АЗС. Также фиксируем сообщения об обломках сбитых вражеских целей в Деснянском и Дарницком районе.

В результате российской атаки в Шевченковском районе возник пожар в зоне нежилой застройки.

По информации ГСЧС, продолжаются работы по спасению людей в Соломенском районе. Там в результате атаки пожар на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Трое человек спасены из квартиры на 11 этаже.

Также спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожара в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м. на другой локации в Соломенском районе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия наносит массированный комбинированный удар по Украине (обновлено)

Обновление

В результате комбинированной атаки на столицу по состоянию на пять часов утра зафиксировано:

в Соломенском районе:

  • пожар в нежилой зоне (металлический ангар) на площади около 500 кв. м. Идет ликвидация;
  • возгорание на 11-м этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека. Пожар ликвидирован.

в Дарницком районе:

  • падение обломков сбитых воздушных целей на не менее трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно – без пожаров и пострадавших. Уточняется.

В Голосеевском районе:

  • пожар на объекте гражданской инфраструктуры Продолжается ликвидация возгорания;
  • повреждение учебного заведения;
  • падение частей сбитых целей на территории АЗС. По уточненной информации – поврежден автомобиль;
  • падение отломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и потерпевших.

В Деснянском районе:

  • обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.

В Шевченковском районе:

  • пожар в зоне нежилой стройки. Информация уточняется.

В Днепровском районе:

  • значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.

Кроме этого, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Поступила информация также о повреждении пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и потерпевших.

Зафиксировано повреждение окон в заведениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.

В данное время известно о 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. Двое – госпитализированы. Двоим медики оказали помощь на месте.

По состоянию на 5:40 в столице возросло количество пострадавших в результате российского удара – 16, 10 из них госпитализировали.

Кличко в 6:00 сообщил, что в столице в результате массированного обстрела врага погиб человек. По последним данным от медиков, в настоящее время пострадали 20 человек. 16 из них – госпитализированы.

Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские удары становятся более дерзкими и масштабными, за три дня враг применил более 900 ударных дронов, - Зеленский

Автор: 

Киев (25673) обстрел (27820) Воздушные атаки на Киев (751)


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Топ комментарии
+23
Тримайся КИЇВ... ! Всі тримаймося... ! Слава ЗСУ !!!!!
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06.06.2025 05:37 Ответить
+18
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06.06.2025 05:53 Ответить
+16
А в цей час руда шльондра з США... Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах.... СКОТИНА ОДНОКЛІТИННА...
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06.06.2025 07:04 Ответить
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Тримайся КИЇВ... ! Всі тримаймося... ! Слава ЗСУ !!!!!
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06.06.2025 05:37 Ответить
Та Найвеличнішому Слава!
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06.06.2025 06:28 Ответить
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06.06.2025 05:53 Ответить
Слава яйцям! Дарницький район вперше, десь за півроку згадали! Бо уламки та влучання постійні..
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06.06.2025 06:38 Ответить
Нагадуй кацапським чекунам...
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06.06.2025 07:49 Ответить
Розум свій пошли туди.
Там йому місце.
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06.06.2025 08:03 Ответить
Походу, залишки твого всі вже залишки проїб@ли.
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06.06.2025 08:11 Ответить
Ти думаєш цапи не в курсі, куди вони влучили?
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06.06.2025 08:05 Ответить
Ворог використовує інформацію усих джерел.
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06.06.2025 09:07 Ответить
А в цей час руда шльондра з США... Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах.... СКОТИНА ОДНОКЛІТИННА...
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06.06.2025 07:04 Ответить
Глупо чекати іншого від старого масковського агента. Ганьба сша.
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06.06.2025 09:37 Ответить
ППО добре відпрацювали, але його мало, щоб покрити всю територію
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06.06.2025 07:10 Ответить
Маємо російський обстріл імені трампа, який знав, що так буде, але не забороняв, не вводив санкцій, не посилював тиск на рф - та навіть словом не заперечив, коли путін йому сказав, що буде мститись. ТРАМП ЦЕ ШМАРКЛЯ ТА ПІДСТИЛКА.
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06.06.2025 07:17 Ответить
Трампло с путлером вдвох працюють над капітуляцією України.
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06.06.2025 09:40 Ответить
Кацапи виродки виздихайте гади ,смерть злочинцю путіну і всій фашисчькій недодержаві.
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06.06.2025 07:19 Ответить
Чого стоїть ця бл..ська мацква?
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06.06.2025 07:27 Ответить
Давно пора знаходити цілі у мац кві, вже перезріло..
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06.06.2025 07:40 Ответить
Та що їх шукати, вони самі позначили їх на Яндекскартах...при сересере служив під маацквою, там куди не кинь, влучиш у військову ціль, в маацкве в'їбіть, наприклад, по управлінню інженерних військ по вул.хрунзе, колись возив туди документи, дуже неввічлива охорона...
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06.06.2025 09:20 Ответить
Бо нема чим її покропити....
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06.06.2025 07:41 Ответить
Путлеру насрать на мацкву та масквічей. А вони - терпіли, як смоктали путінського прутня так і будуть смоктати далі.
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06.06.2025 09:04 Ответить
Кацапська сволота.
Удари ракетами по мирним жителям міста - це мєсть за роз'їбашені до стану металлобрухту кацапські війскові літаки і аеродроми !!!!?
А отомстіть на фронті проти бійців ЗСУ?
Русскіє?
Нє ?
Сцитесь?
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06.06.2025 07:44 Ответить
Пшов нах, кацап
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06.06.2025 08:17 Ответить
Доставайте з ангару дрон Паляниця. І вперед на москву
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06.06.2025 08:36 Ответить
Щас.
От тільки рояля прив'яжуть.
Шоб с музікой....
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06.06.2025 08:39 Ответить
У тої тітки жіночий гормональний збій; запропонуй їй лікування. Можна на роялі.😃
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06.06.2025 08:52 Ответить
Та ну.
Жінка і війна....Не приведи Господь.
Оно мужичкі від ляку в Тисі топляться...
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06.06.2025 08:55 Ответить
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06.06.2025 09:31 Ответить
Керівники і полководці не організували і не забезпечили ППО і ПРО навіть столиці. Про всю Україну вже навіть говорити не доводиться...
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06.06.2025 10:22 Ответить
я думав це лисий з 95 кварталу виступає
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06.06.2025 10:39 Ответить
 
 