Враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, 4 человека погибли, 20 пострадавших. В нескольких районах - пожары (обновлено). ВИДЕО

В ночь на пятницу, 6 июня, россияне массированно ударили по столице баллистическими ракетами и дронами типа "Шахед". Последствия вражеского обстрела зафиксированы сразу в пяти районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и начальника ГВА Тимура Ткаченко.

По информации, падения обломков зафиксированы в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах.

"В данное время - трое пострадавших в столице. Двух из них медики госпитализировали, одному - оказали помощь на месте", - отметил Кличко.

Как сообщил Ткаченко, на левом берегу столицы в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

По уточненной информации, в результате атаки возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируется пожар в Соломенском районе.

"Россияне бьют по жилой инфраструктуре. В Соломенском районе вражеский дрон повредил многоэтажку. Есть возгорание. Спасатели направляются на место. Уточняем последствия", - отметил Ткаченко.

По предварительной информации, враг нанес удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе.

Фиксируются последствия атаки в Святошинском районе.

"В Голосеевском районе в результате вражеской атаки повреждения на территории рядом с АЗС. Также фиксируем сообщения об обломках сбитых вражеских целей в Деснянском и Дарницком районе.

В результате российской атаки в Шевченковском районе возник пожар в зоне нежилой застройки.

По информации ГСЧС, продолжаются работы по спасению людей в Соломенском районе. Там в результате атаки пожар на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Трое человек спасены из квартиры на 11 этаже.

Также спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожара в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м. на другой локации в Соломенском районе.

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Обновление

В результате комбинированной атаки на столицу по состоянию на пять часов утра зафиксировано:

в Соломенском районе:

пожар в нежилой зоне (металлический ангар) на площади около 500 кв. м. Идет ликвидация;

возгорание на 11-м этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека. Пожар ликвидирован.

в Дарницком районе:

падение обломков сбитых воздушных целей на не менее трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно – без пожаров и пострадавших. Уточняется.

В Голосеевском районе:

пожар на объекте гражданской инфраструктуры Продолжается ликвидация возгорания;

повреждение учебного заведения;

падение частей сбитых целей на территории АЗС. По уточненной информации – поврежден автомобиль;

падение отломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и потерпевших.

В Деснянском районе:

обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.

В Шевченковском районе:

пожар в зоне нежилой стройки. Информация уточняется.

В Днепровском районе:

значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.

Кроме этого, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Поступила информация также о повреждении пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и потерпевших.

Зафиксировано повреждение окон в заведениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.

В данное время известно о 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. Двое – госпитализированы. Двоим медики оказали помощь на месте.

По состоянию на 5:40 в столице возросло количество пострадавших в результате российского удара – 16, 10 из них госпитализировали.

Кличко в 6:00 сообщил, что в столице в результате массированного обстрела врага погиб человек. По последним данным от медиков, в настоящее время пострадали 20 человек. 16 из них – госпитализированы.

Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы.

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