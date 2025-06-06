Враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, 4 человека погибли, 20 пострадавших. В нескольких районах - пожары (обновлено). ВИДЕО
В ночь на пятницу, 6 июня, россияне массированно ударили по столице баллистическими ракетами и дронами типа "Шахед". Последствия вражеского обстрела зафиксированы сразу в пяти районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и начальника ГВА Тимура Ткаченко.
По информации, падения обломков зафиксированы в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах.
"В данное время - трое пострадавших в столице. Двух из них медики госпитализировали, одному - оказали помощь на месте", - отметил Кличко.
Как сообщил Ткаченко, на левом берегу столицы в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.
По уточненной информации, в результате атаки возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируется пожар в Соломенском районе.
"Россияне бьют по жилой инфраструктуре. В Соломенском районе вражеский дрон повредил многоэтажку. Есть возгорание. Спасатели направляются на место. Уточняем последствия", - отметил Ткаченко.
По предварительной информации, враг нанес удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе.
Фиксируются последствия атаки в Святошинском районе.
"В Голосеевском районе в результате вражеской атаки повреждения на территории рядом с АЗС. Также фиксируем сообщения об обломках сбитых вражеских целей в Деснянском и Дарницком районе.
В результате российской атаки в Шевченковском районе возник пожар в зоне нежилой застройки.
По информации ГСЧС, продолжаются работы по спасению людей в Соломенском районе. Там в результате атаки пожар на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Трое человек спасены из квартиры на 11 этаже.
Также спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожара в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м. на другой локации в Соломенском районе.
Обновление
В результате комбинированной атаки на столицу по состоянию на пять часов утра зафиксировано:
в Соломенском районе:
- пожар в нежилой зоне (металлический ангар) на площади около 500 кв. м. Идет ликвидация;
- возгорание на 11-м этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека. Пожар ликвидирован.
в Дарницком районе:
- падение обломков сбитых воздушных целей на не менее трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно – без пожаров и пострадавших. Уточняется.
В Голосеевском районе:
- пожар на объекте гражданской инфраструктуры Продолжается ликвидация возгорания;
- повреждение учебного заведения;
- падение частей сбитых целей на территории АЗС. По уточненной информации – поврежден автомобиль;
- падение отломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и потерпевших.
В Деснянском районе:
- обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.
В Шевченковском районе:
- пожар в зоне нежилой стройки. Информация уточняется.
В Днепровском районе:
- значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.
Кроме этого, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Поступила информация также о повреждении пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и потерпевших.
Зафиксировано повреждение окон в заведениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.
В данное время известно о 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. Двое – госпитализированы. Двоим медики оказали помощь на месте.
По состоянию на 5:40 в столице возросло количество пострадавших в результате российского удара – 16, 10 из них госпитализировали.
Кличко в 6:00 сообщил, что в столице в результате массированного обстрела врага погиб человек. По последним данным от медиков, в настоящее время пострадали 20 человек. 16 из них – госпитализированы.
Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы.
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Там йому місце.
Удари ракетами по мирним жителям міста - це мєсть за роз'їбашені до стану металлобрухту кацапські війскові літаки і аеродроми !!!!?
А отомстіть на фронті проти бійців ЗСУ?
Русскіє?
Нє ?
Сцитесь?
От тільки рояля прив'яжуть.
Шоб с музікой....
Жінка і війна....Не приведи Господь.
Оно мужичкі від ляку в Тисі топляться...