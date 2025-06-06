Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине (обновлено)
В ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Под вражеским огнем оказались Киев, Днепропетровщина, Запорожская и Полтавская области. Взрывы раздавались на Сумщине, Черниговщине.
В 2:40 Воздушные силы сообщили о нескольких стратегических бомбардировщиках Ту-95МС, которые, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет.
Около 3 часов ночи группы вражеских ударных БПЛА были зафиксированы в Киевской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях, несколько зашли в Тернопольскую с востока.
В 3:01 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках "Калибров" из акватории Черного моря.
3:14: скоростная цель из Белгорода
3:18: крылатые ракеты в Сумской области - курс на запад.
3.26: крылатые ракеты входят в Черниговскую область курсом на Киев.
3:31: крылатые ракеты в Херсонской и Николаевской областях.
3:33: ракеты, направлявшиеся на Киев, сменили курс на юг в направлении Черкасс.
3:38: калибры в Николаевской области, направляются на северо-запад.
3:46: крылатые ракеты на Киевщине к югу от Белой Церкви, направление движения - Винница.
3:48: крылатые ракеты "Калибр" из Николаевской вошли в Кировоградскую область, двигаются в сторону Черкасской области.
3:58: ракеты на границе Винницкой и Житомирской областей, курсом на запад.
4:01: ракеты "Калибр" на Киевщине, направление движения - северо-западное.
4:05: все крылатые ракеты двигаются в западном направлении, находятся в Киевской, Винницкой, Хмельницкой областях.
4:11: крылатые ракеты вошли в Тернопольскую область. Тернополь – в укрытие!
4:14: еще одна ракета приближается к Тернополю.
4:19: в Тернополе снова был слышен взрыв
4:21: крылатая ракета южнее н.п. Броды на Львовщине, курс северный.
4:22: Крылатые ракеты пролетают мимо Хмельницкого курсом на северо-запад.
4:23: В Хмельницкой области были слышны взрывы
4:25: крылатая ракета в Тернопольской области, вероятный курс - западный. Крылатая ракета на Луцк!
4:28: взрыв раздался в Киеве.
4:31: крылатая ракета во Львовской области, курс западный.
4:32: "шахеды" в районе Дубно Ривненской области.
4:33: крылатая ракета на Львов - в укрытие!
4:43: во Львове были слышны звуки взрывов.
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йо@нуте на всю голову ( Немцов) 😡
Тільки коли в РФ на озброєнні лишуться списи і луки можна буде жити спокійно
москалі атакують дронами КОЖНУ НІЧ!
І здивувався ... мага-дрочери радіють від твітів про обстріл ! (хоча може то боти)
"Може це зупинить третю світову" - а це вбило наповал
І, боти тут, як завжди - "задають тон", а деякі, корисні ідіоти - підхоплюють.
Була б атака по мирняку і без подій 1 червня,але б тоді злетіло б не дві «тушки»,а значно більше.
Ілон маск десь відкопав,що ім'я трампа фігурує у списках спонсорів дитячої порнографії.Погрожує оприлюднити.Якось так.
Раніше у Дубно базувався полк бомбардувальників Су-24, який було розформовано ще два десятиліття тому. І лише завдяки присутності військових на фондах колишньої авіаційної частини, вдалося зберегти інфраструктуру аеродрому.
У Дубно відновили військовий аеродром у 2020.
бо кацапи заощадять зброю за 30 днів, а потім випустять її на Україну за 1 день і це буде армагедон
Ми теж повинні нарощувати виробництво дронів та відправляти їм симетричну відповідь, може коли кацапи також будуть бігати ховатися кожну ніч то почнуть тиснути на діда.
Біда в тому, що тр погодився на фактичну капітуляцію України і вирішив не заважати, а натомість домогати пу... важаючи за краще припинити ужас... не розуміючи, що це стане початком ужасу без кінця
... але "золотий купол" став на часі... а до долі українців аппетиту йому, як гаранту міжн.права, нема, має лише свої інтереси, фінансові зиски... очікування, що брехун і злочинець пу з ним щедро розрахується наївним став дядько сем однак
.. мабудь і з гитлером він би "домовився"( якщо б був презом. Дуде прикро. А Україні своє робити. Подяка притомним друзям за допомогу.