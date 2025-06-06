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Новости Массированный ракетный обстрел
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Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине (обновлено)

6 июня рашисты нанесли комбинированный удар

В ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Под вражеским огнем оказались Киев, Днепропетровщина, Запорожская и Полтавская области. Взрывы раздавались на Сумщине, Черниговщине.

В 2:40 Воздушные силы сообщили о нескольких стратегических бомбардировщиках Ту-95МС, которые, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет.

Около 3 часов ночи группы вражеских ударных БПЛА были зафиксированы в Киевской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях, несколько зашли в Тернопольскую с востока.

В 3:01 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках "Калибров" из акватории Черного моря.

3:14: скоростная цель из Белгорода

3:18: крылатые ракеты в Сумской области - курс на запад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

3.26: крылатые ракеты входят в Черниговскую область курсом на Киев.

3:31: крылатые ракеты в Херсонской и Николаевской областях.

3:33: ракеты, направлявшиеся на Киев, сменили курс на юг в направлении Черкасс.

3:38: калибры в Николаевской области, направляются на северо-запад.

3:46: крылатые ракеты на Киевщине к югу от Белой Церкви, направление движения - Винница.

3:48: крылатые ракеты "Калибр" из Николаевской вошли в Кировоградскую область, двигаются в сторону Черкасской области.

3:58: ракеты на границе Винницкой и Житомирской областей, курсом на запад.

4:01: ракеты "Калибр" на Киевщине, направление движения - северо-западное.

4:05: все крылатые ракеты двигаются в западном направлении, находятся в Киевской, Винницкой, Хмельницкой областях.

4:11: крылатые ракеты вошли в Тернопольскую область. Тернополь – в укрытие!

4:14: еще одна ракета приближается к Тернополю.

4:19: в Тернополе снова был слышен взрыв

4:21: крылатая ракета южнее н.п. Броды на Львовщине, курс северный.

4:22: Крылатые ракеты пролетают мимо Хмельницкого курсом на северо-запад.

4:23: В Хмельницкой области были слышны взрывы

4:25: крылатая ракета в Тернопольской области, вероятный курс - западный. Крылатая ракета на Луцк!

4:28: взрыв раздался в Киеве.

4:31: крылатая ракета во Львовской области, курс западный.

4:32: "шахеды" в районе Дубно Ривненской области.

4:33: крылатая ракета на Львов - в укрытие!

4:43: во Львове были слышны звуки взрывов.

Также читайте: Российские удары становятся более дерзкими и масштабными, за три дня враг применил более 900 ударных дронов, - Зеленский

Автор: 

обстрел (27820) ракеты (3612) Воздушные силы (2416) Шахед (1161)


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Топ комментарии
+32
Головна новина що вилетіло не 20 літаків а 2 - А ШО ТАКОЕ?

Тільки коли в РФ на озброєнні лишуться списи і луки можна буде жити спокійно
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06.06.2025 03:50 Ответить
+18
У ***** в бункері повний чумадан "вазьмєзьдія".
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06.06.2025 03:23 Ответить
+15
Кремлівське ху@ло є ху@ло , вже ніхто не здивований так як воно
йо@нуте на всю голову ( Немцов) 😡
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06.06.2025 03:44 Ответить
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У ***** в бункері повний чумадан "вазьмєзьдія".
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06.06.2025 03:23 Ответить
Кремлівське ху@ло є ху@ло , вже ніхто не здивований так як воно
йо@нуте на всю голову ( Немцов) 😡
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06.06.2025 03:44 Ответить
Після2.35 - поставили каву... П"ємо, матюкаємо кацапів...
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06.06.2025 03:58 Ответить
Саме так 🙁
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06.06.2025 05:08 Ответить
Головна новина що вилетіло не 20 літаків а 2 - А ШО ТАКОЕ?

Тільки коли в РФ на озброєнні лишуться списи і луки можна буде жити спокійно
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06.06.2025 03:50 Ответить
одним словом - нічого нового.....
москалі атакують дронами КОЖНУ НІЧ!
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06.06.2025 04:17 Ответить
Зробила чай та бутери. Дивлюся фільм, сижу в підвалі, п'ю чай. Фільм цікавий детектив. Ну, ось якось так проходе ніч.
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06.06.2025 04:25 Ответить
Глянув американського твітера , по тегу Kyiv

І здивувався ... мага-дрочери радіють від твітів про обстріл ! (хоча може то боти)

"Може це зупинить третю світову" - а це вбило наповал
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06.06.2025 04:50 Ответить
Дивно що ви здивувалися, що мага дрочить на кацапів
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06.06.2025 07:38 Ответить
Це, навпаки - тільки ту світову війну розпалює.
І, боти тут, як завжди - "задають тон", а деякі, корисні ідіоти - підхоплюють.
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06.06.2025 09:01 Ответить
рашисти = магашисти
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06.06.2025 11:25 Ответить
Ніяка це не відплата...раша планує кожен удар по Україні наперед,потім підводить під якусь«отвєтку»...
Була б атака по мирняку і без подій 1 червня,але б тоді злетіло б не дві «тушки»,а значно більше.
Ілон маск десь відкопав,що ім'я трампа фігурує у списках спонсорів дитячої порнографії.Погрожує оприлюднити.Якось так.
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06.06.2025 05:01 Ответить
Любитель вечірок Єпштейна
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06.06.2025 06:14 Ответить
"Шахеди в районі Дубно на Рівненщині."

Раніше у Дубно базувався полк бомбардувальників Су-24, який було розформовано ще два десятиліття тому. І лише завдяки присутності військових на фондах колишньої авіаційної частини, вдалося зберегти інфраструктуру аеродрому.

У Дубно відновили військовий аеродром у 2020.
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06.06.2025 05:02 Ответить
На Луцьк мінімум 4 ракети було. Свистіло над головою
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06.06.2025 05:08 Ответить
Да,гучно було.
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06.06.2025 05:37 Ответить
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06.06.2025 05:57 Ответить
з того, що москалі атакують луцьк і тернопіль, я роблю висновок, що оператори (або і все командування) дронів, які обнулили третину стратегічної авіації москалів сиділи десь в цих областях. і після успішної операції жидо-кацапські криси в так званій "українській" владі зразу злили москалям звідки йшла атака на їх гівнольоти!
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06.06.2025 06:39 Ответить
Скоріше - били по аеродромах, де базуються наші літаки.
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06.06.2025 09:04 Ответить
Пів року готували т.з. "павутину" і (як завжди) геть нічого не зробили для захисту України від відплатного(них) удару (рів) *****. Чи "доблесне" керівництво з такими же полководцями плекало вологі ілюзії, що ***** не ударить у відповідь?
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06.06.2025 08:26 Ответить
Здається, було озвучено про півтора року підготовки. Про яку відповідь пині йде мова, коли дронові атаки відбуваються кожну ніч, а масовані ракетні - коли накопичується достатня кількість ракет? І що характерно, інтервали між масованими ракетними обстрілами не зменшуються (можливо збільшуються), а кількість випущених ракет невпинно зменшується. Стосовно захисту від ракет/дронів, то значну частину цієї функції взяли на себе ефки, відповідно розвантаживши наземні зенітні засоби ураження.
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06.06.2025 08:56 Ответить
ППО і ПРО країни має бути організовано і забезпечено незалежно від того, коли і скільки противник накопичив чи випустив по нас ракет чи дронів, з якими інтервалами і які у нього запаси. Наразі майже все що на нас летить - все долітає і вражає. Кацапи Україну добивають, і, так виглядає - по договорняку з продажним злодюжним її керівництвом і полководцями.
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06.06.2025 10:15 Ответить
Ваша теза про все долітає та вражає не відповідає реальності, принаймні стосовно військового об'єкта біля якого я проживаю, та який регулярно атакують дрони/ракети.
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06.06.2025 10:26 Ответить
Операцію планувало СБУ, яке має утаємничений бюджет,до якого найвеличніший з друзями не може дотягнутися.Всі успіхи там,де обмежений доступ зекоманді.
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06.06.2025 09:22 Ответить
Це говорить про те, що не можна встановлювати ніякого перемиря ні на один день, як пропонують на переговорах, тим більше на 30, той хто таке придумав, точно зрадник,
бо кацапи заощадять зброю за 30 днів, а потім випустять її на Україну за 1 день і це буде армагедон
Ми теж повинні нарощувати виробництво дронів та відправляти їм симетричну відповідь, може коли кацапи також будуть бігати ховатися кожну ніч то почнуть тиснути на діда.
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06.06.2025 10:31 Ответить
Згоден, але а як красти тоді
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06.06.2025 11:10 Ответить
Біда в тому, що тр увіровав в "могутність" ядерної цяцьки пу і в те, що той її використає при наближенні до краху вологіх марень...
Біда в тому, що тр погодився на фактичну капітуляцію України і вирішив не заважати, а натомість домогати пу... важаючи за краще припинити ужас... не розуміючи, що це стане початком ужасу без кінця
... але "золотий купол" став на часі... а до долі українців аппетиту йому, як гаранту міжн.права, нема, має лише свої інтереси, фінансові зиски... очікування, що брехун і злочинець пу з ним щедро розрахується наївним став дядько сем однак
.. мабудь і з гитлером він би "домовився"( якщо б був презом. Дуде прикро. А Україні своє робити. Подяка притомним друзям за допомогу.
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06.06.2025 10:39 Ответить
Не зрозуміло одне, вчора писали що два ракетоносія вийшло в море для пусків ракет, Питання де Нєптуни, Трембіти Говерли чі що та ще роозпіарили а і де морські дрони , чого їх не атакували????????????? Що знову за зрада
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06.06.2025 11:08 Ответить
а что там с НПЗ??? бениному Оманскому Нарику с фсбэшником Елдаком кремль с ржавым Дегенератом запретили туда бить...или киностудии в маЦкве с офшорами под руководством шефиров дороже, это война на пол шишки...и с этими малоПИД,,,роскими рыговскими отбросами Украине ни чего не светит...
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06.06.2025 11:08 Ответить
 
 