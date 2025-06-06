Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине (обновлено)

В ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Под вражеским огнем оказались Киев, Днепропетровщина, Запорожская и Полтавская области. Взрывы раздавались на Сумщине, Черниговщине.

В 2:40 Воздушные силы сообщили о нескольких стратегических бомбардировщиках Ту-95МС, которые, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет.

Около 3 часов ночи группы вражеских ударных БПЛА были зафиксированы в Киевской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях, несколько зашли в Тернопольскую с востока.

В 3:01 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках "Калибров" из акватории Черного моря.

3:14: скоростная цель из Белгорода

3:18: крылатые ракеты в Сумской области - курс на запад.

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3.26: крылатые ракеты входят в Черниговскую область курсом на Киев.

3:31: крылатые ракеты в Херсонской и Николаевской областях.

3:33: ракеты, направлявшиеся на Киев, сменили курс на юг в направлении Черкасс.

3:38: калибры в Николаевской области, направляются на северо-запад.

3:46: крылатые ракеты на Киевщине к югу от Белой Церкви, направление движения - Винница.

3:48: крылатые ракеты "Калибр" из Николаевской вошли в Кировоградскую область, двигаются в сторону Черкасской области.

3:58: ракеты на границе Винницкой и Житомирской областей, курсом на запад.

4:01: ракеты "Калибр" на Киевщине, направление движения - северо-западное.

4:05: все крылатые ракеты двигаются в западном направлении, находятся в Киевской, Винницкой, Хмельницкой областях.

4:11: крылатые ракеты вошли в Тернопольскую область. Тернополь – в укрытие!

4:14: еще одна ракета приближается к Тернополю.

4:19: в Тернополе снова был слышен взрыв

4:21: крылатая ракета южнее н.п. Броды на Львовщине, курс северный.

4:22: Крылатые ракеты пролетают мимо Хмельницкого курсом на северо-запад.

4:23: В Хмельницкой области были слышны взрывы

4:25: крылатая ракета в Тернопольской области, вероятный курс - западный. Крылатая ракета на Луцк!

4:28: взрыв раздался в Киеве.

4:31: крылатая ракета во Львовской области, курс западный.

4:32: "шахеды" в районе Дубно Ривненской области.

4:33: крылатая ракета на Львов - в укрытие!

4:43: во Львове были слышны звуки взрывов.

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