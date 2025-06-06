Росія завдає масованого комбінованого удару по Україні (оновлено)

У ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Під ворожим вогнем опинилися Київ, Дніпропетровщина, Запорізька та Полтавська області. Вибухи лунали на Сумщині, Чернігівщині.

О 2:40 Повітряні сили повідомили про кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які ймовірно здійснили пуски крилатих ракет.

Близько 3 години ночі групи ворожих ударних БпЛА зафіксовані у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій областях, кілька - заходить у Тернопільську зі сходу.

О 3:01 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

3:14 - Швидкісна ціль з Бєлгорода

3:18 - Крилаті ракети в Сумській області - курс на захід.

3.26 - Крилаті ракети входять в Чернігівську область курсом на Київ.

3:31 - Крилаті ракети на Херсонщині та Миколаївщині.

3:33 - Ракети, які прямували на Київ, змінили курс на південь у напрямку Черкас.

3:38 - Калібри у Миколаївській області прямують на північний захід.

3:46 - Крилаті ракети на Київщині південніше Білої Церкви - напрямок руху Вінниця.

3:48 - Крилаті ракети Калібр з Миколаївської увійшли в Кіровоградську область, рухаються у бік Черкащини.

3:58 - ракети на кордоні Вінницької-Житомирської областей, курсом на захід.

4:01 - Ракети Калібр на Київщині, напрямок руху - північно-західний.

4:05 - Усі крилаті ракети рухаються у західному напрямку, перебувають у Київській, Вінницькій, Хмельницькій областях.

4:11 - Крилаті ракети увійшли в Тернопільську область. Тернопіль - в укриття!

4:14 - Ще одна ракета наближається до Тернополя.

4:19 - У Тернополі знову було чутно вибух

4:21 - Крилата ракета південніше н.п. Броди, курс північний.

4:22 - Крилаті ракети Пролітають повз Хмельницький курсом на північний захід.

4:23 - На Хмельниччині було чутно вибухи

4:25 - Крилата ракета у Тернопільській області, імовірний курс - західний. Крилата ракета на Луцьк!

4:28 - Вибух пролунав у Києві.

4:31 - Крилата ракета у Львівській області, курс західний.

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