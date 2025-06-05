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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили
Ввечері 5 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.
Рух ударних безпілотників
- Групи ворожих ударних БпЛА через Запорізьку область.
- Також групи шахедів через Луганщину курсом на Харківщину.
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уже просроченное бабки дерибанит