УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11045 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 306 2

Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 5 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

  • Групи ворожих ударних БпЛА через Запорізьку область.
  • Також групи шахедів через Луганщину курсом на Харківщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено 74 БпЛА з 103, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2754) Шахед (1160) війна в Україні (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А відосик наріду буде? ***, в Мелітополі клепають ті Шахеди(всі знають де), з Приморська запускають, щось за Залужного там рсня боялася дихнути, зараз ні.
показати весь коментар
05.06.2025 21:01 Відповісти
Сильні кроки від США - це те, що зараз в дефіциті, - Зеленський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3556395
уже просроченное бабки дерибанит
показати весь коментар
05.06.2025 21:24 Відповісти
 
 