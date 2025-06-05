Знешкоджено 74 БпЛА з 103, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 5 червня російські загарбники атакували Україну 103 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами та балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23. Основні напрямки повітряного удару – Чернігівщина, Харківщина та Одещина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 46 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях.

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