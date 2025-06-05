Обезврежено 74 БПЛА из 103, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 5 июня российские захватчики атаковали Украину 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами и баллистической ракетой Искандер-М/KN-23. Основные направления воздушного удара - Черниговщина, Харьковщина и Одесская область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 46 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 локациях.
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