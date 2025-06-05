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Обезврежено 74 БПЛА из 103, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 5 июня российские захватчики атаковали Украину 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами и баллистической ракетой Искандер-М/KN-23. Основные направления воздушного удара - Черниговщина, Харьковщина и Одесская область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 46 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 локациях.

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Сколько беспилотников обезвредили ВС ВСУ

Автор: 

ПВО (2831) Воздушные силы (2414)


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За тиждень 16 шахедами і 2 ракетами в околицях містечка (35км від кордону) було розбито багато будівель колишніх підприємств. То таке але головне що по шахедах ніхто не вів вогонь і так вже давно.
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05.06.2025 10:46 Ответить
 
 