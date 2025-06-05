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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили ударные БПЛА с северо-востока, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 4 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Ударные вражеские БпЛА на юге Сумщины, движутся в направлении Полтавщины, курс юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумской, Харьковской и Полтавской областей, курс южный.

Обновление по движению БпЛА

  • Днепропетровская область (Синельниковский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный.
  • Херсонская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • БпЛА на ТОТ Херсонщины двигаются в направлении Черного моря.

Читайте: Россия запускает по Украине 300 БпЛА ежедневно, этот темп может сохраняться в течение 2025 года, - Гили

Автор: 

Воздушные силы (2411) Шахед (1150) война в Украине (4650)


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Бийте у відповідь по кацапії. НПЗ, та москва ждуть вогню з України.
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04.06.2025 23:14 Ответить
французькі пілоти винищувачів Mirage 2000 здійснили демонстраційний політ над Чорним морем.
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05.06.2025 00:13 Ответить
Французам респект ,
так як відчутно підняли настрій Українцям 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.06.2025 00:31 Ответить
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління Российский агент ФСБ который корректирует и с взяток полученных от приватизации оплачивает заказные убийства украинских активистов!
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05.06.2025 00:27 Ответить
Демьяна Ганула оплатили по заказу ФСБ из этих взяток !!! Вот как действует фсб!
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05.06.2025 00:35 Ответить
 
 