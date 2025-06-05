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Россияне запустили ударные БПЛА с северо-востока, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 4 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Ударные вражеские БпЛА на юге Сумщины, движутся в направлении Полтавщины, курс юго-западный;
- БпЛА на границе Сумской, Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
Обновление по движению БпЛА
- Днепропетровская область (Синельниковский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
- БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный.
- Херсонская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
- БпЛА на ТОТ Херсонщины двигаются в направлении Черного моря.
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так як відчутно підняли настрій Українцям 👍🏼👍🏼👍🏼❤️