Росіяни запустили ударні БпЛА з північного-сходу, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 4 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Ударні ворожі БпЛА на півдні Сумщини, рухаються у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;
- БпЛА на межі Сумської, Харківської та Полтавської областей, курс південний.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний.
- Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- БпЛА на ТОТ Херсонщини рухаються в напрямку Чорного моря.
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показати весь коментар04.06.2025 23:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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