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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили ударні БпЛА з північного-сходу, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 4 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Ударні ворожі БпЛА на півдні Сумщини, рухаються у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на межі Сумської, Харківської та Полтавської областей, курс південний.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний.
  • Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • БпЛА на ТОТ Херсонщини рухаються в напрямку Чорного моря.

Читайте: Росія запускає по Україні 300 БпЛА щодня, цей темп може зберігатися протягом 2025 року, - Гілі

Автор: 

Повітряні сили (2751) Шахед (1153) війна в Україні (4685)


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Бийте у відповідь по кацапії. НПЗ, та москва ждуть вогню з України.
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04.06.2025 23:14 Відповісти
 
 