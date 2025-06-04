Росія запускає по Україні 300 БпЛА щодня, цей темп може зберігатися протягом 2025 року, - Гілі
Росія може зберігати існуючий темп повітряних атак по Україні протягом всього 2025 року.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"Ми зустрічаємося в тіні найстрашніших російських атак безпілотників на Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна", — сказав Гілі.
За словами британського міністра, російські окупанти наразі регулярно запускають понад 300 БпЛА щодня в Україні, і такий темп обстрілів "може зберігатися протягом 2025 року".
Крім того, Гілі заявив, що Путін "продовжує доводити, що він не за мир" і звинуватив Росію в тому, що вона продовжує "зривати" переговори про припинення вогню. При цьому міністр похвалив Україну за те, що вона бореться з "такою величезною рішучістю і мужністю".
"Вони (українці — ред.) хочуть, щоб ця війна закінчилася, вони хочуть повернутися до життя без страху, без терору Путіна (…). Поки Путін продовжує свою жорстокість, ми повинні залишатися твердими у своєму рішенні. Ми повинні забезпечити, щоб українські війська мали все необхідне, коли їм це потрібно, щоб продовжувати свою боротьбу", — зазначив британський міністр.
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