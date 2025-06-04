РФ виробляє щодня близько 170 "Шахедів" та планує збільшувати темпи, - ГУР
Станом на травень 2025 року в Росії виробництво "Шахедів" та дронів-імітаторів сягнуло близько 170 одиниць на добу. РФ планує збільшити цей показник до 190 дронів до кінця цього року.
Про це медіа "Оборонка" повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, змінюється не лише кількість цих ударних дронів, а й технології БПЛА.
Комплектації "Шахеда" у 2022 році та 2025-му суттєво відрізняються. У ГУР розповіли, що лише за останній рік у конструкцію дрона внесли кілька ключових змін.
Одна з них – це суттєва модифікація бойових частин.
Окрім стандартної фугасної та осколково-фугасної, "Шахеди" тепер можуть оснащувати комбінованими кумулятивно-осколково-фугасними, а також кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальними. Тобто різні типи бойових частин підбирають під конкретні цілі для більшої шкоди, додали у ГУР.
Крім того, у "Шахедах" зросла маса вибухівки – із 50 до 90 кг.
Також деякі ударні безпілотники Росія тепер оснащує терміналами Starlink, що дає змогу керувати БпЛА у режимі реального часу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча , в цей же час , могла б займатися чимось корисним ... так ?
Але слідкуйте за руками: нам обіцяли 1000+ на день, але ж не казали, що це буде кожного дня. Ось так.
пон освідосника
СБУ проводить операції в тилу ворога ... ГУР підраховує дрони