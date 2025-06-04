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Новини Росія використовує Шахеди зі Starlink Модернізація Шахедів
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РФ виробляє щодня близько 170 "Шахедів" та планує збільшувати темпи, - ГУР

Скільки шахедів щодня виробляє Росія: відповідь ГУР

Станом на травень 2025 року в Росії виробництво "Шахедів" та дронів-імітаторів сягнуло близько 170 одиниць на добу. РФ планує збільшити цей показник до 190 дронів до кінця цього року.

Про це медіа "Оборонка" повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, змінюється не лише кількість цих ударних дронів, а й технології БПЛА.

Комплектації "Шахеда" у 2022 році та 2025-му суттєво відрізняються. У ГУР розповіли, що лише за останній рік у конструкцію дрона внесли кілька ключових змін.

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Одна з них – це суттєва модифікація бойових частин.

Окрім стандартної фугасної та осколково-фугасної, "Шахеди" тепер можуть оснащувати комбінованими кумулятивно-осколково-фугасними, а також кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальними. Тобто різні типи бойових частин підбирають під конкретні цілі для більшої шкоди, додали у ГУР.

Крім того, у "Шахедах" зросла маса вибухівки – із 50 до 90 кг.

Також деякі ударні безпілотники Росія тепер оснащує терміналами Starlink, що дає змогу керувати БпЛА у режимі реального часу.

Також читайте: Окупанти використовують "Шахеди" з новими 90-кг бойовими частинами, - ГУР

Автор: 

росія (65994) ГУР (543) Шахед (1153)


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Топ коментарі
+6
А в нас класні дороги і президент не втік!
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04.06.2025 18:23 Відповісти
+3
Стоп, нам же нещодавно обіцяли, що буде от-от 1000+ на день, а тут планує збільшити цей показник до 190 дронів до кінця цього року
Але слідкуйте за руками: нам обіцяли 1000+ на день, але ж не казали, що це буде кожного дня. Ось так.
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04.06.2025 18:26 Відповісти
+3
муданов просто нагадує про себе
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04.06.2025 18:39 Відповісти
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А в нас класні дороги і президент не втік!
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04.06.2025 18:23 Відповісти
Причому це влаштовує мудрий наріт
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04.06.2025 18:25 Відповісти
Влаштовує? Ніт! Народ в захваті! Рейтинг у сонцесяйного лідора росте і ніякі вибори, які вимагають російські агенти і панікьори, йому не страшні.
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04.06.2025 18:38 Відповісти
Угу , і ще - купа бовдурів , в інтернеті , коменти строчить
Хоча , в цей же час , могла б займатися чимось корисним ... так ?
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04.06.2025 18:27 Відповісти
Золоті слова. Країна мрій і рожевих поні.
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04.06.2025 18:35 Відповісти
Стоп, нам же нещодавно обіцяли, що буде от-от 1000+ на день, а тут планує збільшити цей показник до 190 дронів до кінця цього року
Але слідкуйте за руками: нам обіцяли 1000+ на день, але ж не казали, що це буде кожного дня. Ось так.
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04.06.2025 18:26 Відповісти
Новость, что бы плебс покошмарить.
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04.06.2025 18:32 Відповісти
Угу. Прямо Буданов з калькулятором на отк сидить і рахує.
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04.06.2025 18:40 Відповісти
Ми вже теж могли б налагодити виробництво Шахедів - зі 100 кг бімбами
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04.06.2025 18:30 Відповісти
Ну і навіщо нам ця інформація?
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04.06.2025 18:35 Відповісти
муданов просто нагадує про себе
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04.06.2025 18:39 Відповісти
мудановий ГУР перетворилось на статистичного зельоного поносвідосника
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04.06.2025 18:40 Відповісти
Вдаримо на нарощування кацапами виробництва дронів більш якісним підрахунком їхніх дронів!
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04.06.2025 18:45 Відповісти
це ж і є основою існування муданового ГУР

СБУ проводить операції в тилу ворога ... ГУР підраховує дрони
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04.06.2025 18:47 Відповісти
Для справки. Один шлюхід обходиться расіюшці в 19 мільйонів ржублів...
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04.06.2025 18:52 Відповісти
А в нас що вечіра один видос над всіма шахедами "пабєдос".
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04.06.2025 19:08 Відповісти
 
 