РФ производит ежедневно около 170 "Шахедов" и планирует увеличивать темпы, - ГУР
По состоянию на май 2025 года в России производство "Шахедов" и дронов-имитаторов достигло около 170 единиц за сутки. РФ планирует увеличить этот показатель до 190 дронов до конца этого года.
Об этом медиа "Оборонка" сообщили в Главном управлении разведки, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, меняется не только количество этих ударных дронов, но и технологии БПЛА.
Комплектации "Шахеда" в 2022 году и 2025-м существенно отличаются. В ГУР рассказали, что только за последний год в конструкцию дрона внесли несколько ключевых изменений.
Одна из них - это существенная модификация боевых частей.
Кроме стандартной фугасной и осколочно-фугасной, "Шахеды" теперь могут оснащать комбинированными кумулятивно-осколочно-фугасными, а также кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательными. То есть различные типы боевых частей подбирают под конкретные цели для большего вреда, добавили в ГУР.
Кроме того, в "Шахедах" выросла масса взрывчатки - с 50 до 90 кг.
Также некоторые ударные беспилотники Россия теперь оснащает терминалами Starlink, что позволяет управлять БпЛА в режиме реального времени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча , в цей же час , могла б займатися чимось корисним ... так ?
Але слідкуйте за руками: нам обіцяли 1000+ на день, але ж не казали, що це буде кожного дня. Ось так.
пон освідосника
СБУ проводить операції в тилу ворога ... ГУР підраховує дрони