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Новости Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками Модернизация шахедов
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РФ производит ежедневно около 170 "Шахедов" и планирует увеличивать темпы, - ГУР

Сколько шахедов ежедневно производит Россия: ответ ГУР

По состоянию на май 2025 года в России производство "Шахедов" и дронов-имитаторов достигло около 170 единиц за сутки. РФ планирует увеличить этот показатель до 190 дронов до конца этого года.

Об этом медиа "Оборонка" сообщили в Главном управлении разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, меняется не только количество этих ударных дронов, но и технологии БПЛА.

Комплектации "Шахеда" в 2022 году и 2025-м существенно отличаются. В ГУР рассказали, что только за последний год в конструкцию дрона внесли несколько ключевых изменений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Шахед" упал в парке Харькова и не взорвался. Его обезвредили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одна из них - это существенная модификация боевых частей.

Кроме стандартной фугасной и осколочно-фугасной, "Шахеды" теперь могут оснащать комбинированными кумулятивно-осколочно-фугасными, а также кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательными. То есть различные типы боевых частей подбирают под конкретные цели для большего вреда, добавили в ГУР.

Кроме того, в "Шахедах" выросла масса взрывчатки - с 50 до 90 кг.

Также некоторые ударные беспилотники Россия теперь оснащает терминалами Starlink, что позволяет управлять БпЛА в режиме реального времени.

Также читайте: Оккупанты используют "Шахеды" с новыми 90-кг боевыми частями, - ГУР

Автор: 

россия (96139) ГУР (467) Шахед (1150)


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Топ комментарии
+7
А в нас класні дороги і президент не втік!
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04.06.2025 18:23 Ответить
+4
Вдаримо на нарощування кацапами виробництва дронів більш якісним підрахунком їхніх дронів!
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04.06.2025 18:45 Ответить
+3
Стоп, нам же нещодавно обіцяли, що буде от-от 1000+ на день, а тут планує збільшити цей показник до 190 дронів до кінця цього року
Але слідкуйте за руками: нам обіцяли 1000+ на день, але ж не казали, що це буде кожного дня. Ось так.
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04.06.2025 18:26 Ответить
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А в нас класні дороги і президент не втік!
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04.06.2025 18:23 Ответить
Причому це влаштовує мудрий наріт
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04.06.2025 18:25 Ответить
Влаштовує? Ніт! Народ в захваті! Рейтинг у сонцесяйного лідора росте і ніякі вибори, які вимагають російські агенти і панікьори, йому не страшні.
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04.06.2025 18:38 Ответить
Угу , і ще - купа бовдурів , в інтернеті , коменти строчить
Хоча , в цей же час , могла б займатися чимось корисним ... так ?
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04.06.2025 18:27 Ответить
Золоті слова. Країна мрій і рожевих поні.
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04.06.2025 18:35 Ответить
Стоп, нам же нещодавно обіцяли, що буде от-от 1000+ на день, а тут планує збільшити цей показник до 190 дронів до кінця цього року
Але слідкуйте за руками: нам обіцяли 1000+ на день, але ж не казали, що це буде кожного дня. Ось так.
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04.06.2025 18:26 Ответить
Новость, что бы плебс покошмарить.
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04.06.2025 18:32 Ответить
Угу. Прямо Буданов з калькулятором на отк сидить і рахує.
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04.06.2025 18:40 Ответить
Ну будет 1000+ раз в три - дня. Будет тебе легче?
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04.06.2025 19:48 Ответить
Ми вже теж могли б налагодити виробництво Шахедів - зі 100 кг бімбами
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04.06.2025 18:30 Ответить
Ну і навіщо нам ця інформація?
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04.06.2025 18:35 Ответить
муданов просто нагадує про себе
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04.06.2025 18:39 Ответить
мудановий ГУР перетворилось на статистичного зельоного поносвідосника
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04.06.2025 18:40 Ответить
Вдаримо на нарощування кацапами виробництва дронів більш якісним підрахунком їхніх дронів!
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04.06.2025 18:45 Ответить
це ж і є основою існування муданового ГУР

СБУ проводить операції в тилу ворога ... ГУР підраховує дрони
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04.06.2025 18:47 Ответить
Для справки. Один шлюхід обходиться расіюшці в 19 мільйонів ржублів...
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04.06.2025 18:52 Ответить
А в нас що вечіра один видос над всіма шахедами "пабєдос".
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04.06.2025 19:08 Ответить
 
 