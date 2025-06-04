РФ производит ежедневно около 170 "Шахедов" и планирует увеличивать темпы, - ГУР

По состоянию на май 2025 года в России производство "Шахедов" и дронов-имитаторов достигло около 170 единиц за сутки. РФ планирует увеличить этот показатель до 190 дронов до конца этого года.

Об этом медиа "Оборонка" сообщили в Главном управлении разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, меняется не только количество этих ударных дронов, но и технологии БПЛА.

Комплектации "Шахеда" в 2022 году и 2025-м существенно отличаются. В ГУР рассказали, что только за последний год в конструкцию дрона внесли несколько ключевых изменений.

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Одна из них - это существенная модификация боевых частей.

Кроме стандартной фугасной и осколочно-фугасной, "Шахеды" теперь могут оснащать комбинированными кумулятивно-осколочно-фугасными, а также кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательными. То есть различные типы боевых частей подбирают под конкретные цели для большего вреда, добавили в ГУР.

Кроме того, в "Шахедах" выросла масса взрывчатки - с 50 до 90 кг.

Также некоторые ударные беспилотники Россия теперь оснащает терминалами Starlink, что позволяет управлять БпЛА в режиме реального времени.

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