"Шахед" упал в парке Харькова и не взорвался. Его обезвредили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Один из ударных БпЛА РФ "Герань-2", которыми российские оккупанты в ночь на 4 июня атаковали Харьков, упал в парке в Новобаварском районе и не разорвался.
Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.
Взрывотехники полиции и ГСЧС обезвредили российский беспилотник.
Представитель прокуратуры области Владислав Карпов рассказал, что дрон имел боевую часть весом 50 кг.
Топ комментарии
+4 Федір Сидоренко
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+3 Старый зольдат
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+2 Микола Січень #486030
показать весь комментарий04.06.2025 09:19 Ответить Ссылка
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На тому БлА, що знешкодили - чіткий напис "Герань-2".
А Шахедом мабуть звуть одного
місцевого алкаша?
"... На уліце ббухать нєльзя! На уліце - мєнти!
Оні нам вовсє нє друзья, ббуквально, как скоти
Оні кого би загрєсті ббуквально так і ждут
А єслі вдруг нєпьющій ти - ннаркотікі найдут!
Ккуда же нам пойті ббухнуть? Спросілі у друзєй
Ддрузья нам подсказалі путь - нє на фіг, а в музєй
Там експонати, йо -мойо, в загадочной тіші
Сідішь вдвоєм ілі втроєм - ббухаєш от душі..." (с)