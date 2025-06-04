РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11821 посетитель онлайн
Новости Фото атака шахедов на Харьков Атака беспилотников на Харьков
2 617 14

"Шахед" упал в парке Харькова и не взорвался. Его обезвредили. ФОТОРЕПОРТАЖ

Один из ударных БпЛА РФ "Герань-2", которыми российские оккупанты в ночь на 4 июня атаковали Харьков, упал в парке в Новобаварском районе и не разорвался.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Взрывотехники полиции и ГСЧС обезвредили российский беспилотник.

Представитель прокуратуры области Владислав Карпов рассказал, что дрон имел боевую часть весом 50 кг.

Смотрите: Рашисты ударили по Харькову ракетами и дронами: повреждено предприятие, вспыхнули дом и СТО (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шахед упал в парке Харькова и не взорвался. Что известно
Шахед упал в парке Харькова и не взорвался. Что известно
Шахед упал в парке Харькова и не взорвался. Что известно
Шахед упал в парке Харькова и не взорвался. Что известно
Шахед упал в парке Харькова и не взорвался. Что известно
Шахед упал в парке Харькова и не взорвался. Что известно
Шахед упал в парке Харькова и не взорвался. Что известно

Автор: 

обстрел (27784) Харьков (7567) Шахед (1150) Харьковская область (1061) Харьковский район (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
фотки прикольні, два сапера, один наглядач з незрозумілої контори в футболці, і чотири ухилянта щось записують кудись з розумними виразами морд, і відосіки в тік ток знімають.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:19 Ответить
+3
Куеллог чи ******* чи як там тебе, це ескалація чи ні?
показать весь комментарий
04.06.2025 09:20 Ответить
+2
Не тільки на полігонах кучкуються,але і коло вибухівки..інструкциї і техніка безпеки пох...
показать весь комментарий
04.06.2025 09:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не тільки на полігонах кучкуються,але і коло вибухівки..інструкциї і техніка безпеки пох...
показать весь комментарий
04.06.2025 09:19 Ответить
Поки вибухотехніки не перевірили, ніхто би там не тусувався ))
показать весь комментарий
04.06.2025 09:25 Ответить
Я бачу,що бойова частина на місті...
показать весь комментарий
04.06.2025 09:33 Ответить
Вибухотехники перевіряють об'єкт і приводять його в небойовий стан. Потім слідчі проводять слідчі дії і фіксують все фото, відео та документально. А тільки потім об'єкт вивозять уламки, а БЧ утилізують. Такова процедура.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:48 Ответить
Ви дуже високої думки про інтелектуальні здібності поліцейських...
показать весь комментарий
04.06.2025 09:37 Ответить
Працював в зоні бойових дій з багатьма поліцейськими і поводили вони себе достойно. Те що в тилу їх розбещує корупція, то це так. Але корупція така хрінова штука, що вона любе відомство може згноїти вщент ...
показать весь комментарий
04.06.2025 09:44 Ответить
фотки прикольні, два сапера, один наглядач з незрозумілої контори в футболці, і чотири ухилянта щось записують кудись з розумними виразами морд, і відосіки в тік ток знімають.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:19 Ответить
Ще представника ТЦк не вистачває для картіни маслом
показать весь комментарий
04.06.2025 09:25 Ответить
То йди ти на їх місце пАлазь, хФедя,
показать весь комментарий
04.06.2025 09:31 Ответить
мені нема коли байдикувати, я працюю. податки самі себе не заплатять в бюджет, і на ЗСУ не виділяться.
показать весь комментарий
04.06.2025 10:17 Ответить
Куеллог чи ******* чи як там тебе, це ескалація чи ні?
показать весь комментарий
04.06.2025 09:20 Ответить
"Шахед" упав у парку Харкова та не вибухнув. Його знешкодили." Джерело: https://censor.net/ua/p3556013

На тому БлА, що знешкодили - чіткий напис "Герань-2".
А Шахедом мабуть звуть одного
місцевого алкаша?

"... На уліце ббухать нєльзя! На уліце - мєнти!
Оні нам вовсє нє друзья, ббуквально, как скоти
Оні кого би загрєсті ббуквально так і ждут
А єслі вдруг нєпьющій ти - ннаркотікі найдут!

Ккуда же нам пойті ббухнуть? Спросілі у друзєй
Ддрузья нам подсказалі путь - нє на фіг, а в музєй
Там експонати, йо -мойо, в загадочной тіші
Сідішь вдвоєм ілі втроєм - ббухаєш от душі..." (с)
показать весь комментарий
04.06.2025 10:12 Ответить
Херасссссссе дура. А на детонаторе сэкономили 🤔
показать весь комментарий
04.06.2025 10:18 Ответить
 
 