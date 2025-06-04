"Шахед" упал в парке Харькова и не взорвался. Его обезвредили. ФОТОРЕПОРТАЖ

Один из ударных БпЛА РФ "Герань-2", которыми российские оккупанты в ночь на 4 июня атаковали Харьков, упал в парке в Новобаварском районе и не разорвался.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Взрывотехники полиции и ГСЧС обезвредили российский беспилотник.

Представитель прокуратуры области Владислав Карпов рассказал, что дрон имел боевую часть весом 50 кг.

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