"Шахед" упав у парку Харкова та не вибухнув. Його знешкодили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Один із ударних БпЛА РФ "Герань-2", якими російські окупанти в ніч на 4 червня атакували Харків, впав у парку в Новобаварському районі та не розірвався.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Вибухотехніки поліції та ДСНС знешкодили російський безпілотник.

Представник прокуратури області Владислав Карпов розповів, що дрон мав бойову частину вагою 50 кг.

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