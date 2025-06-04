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Новини Фото атака шахедів на Харків Атака безпілотників на Харків
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"Шахед" упав у парку Харкова та не вибухнув. Його знешкодили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Один із ударних БпЛА РФ "Герань-2", якими російські окупанти в ніч на 4 червня атакували Харків, впав у парку в Новобаварському районі та не розірвався.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Вибухотехніки поліції та ДСНС знешкодили російський безпілотник.

Представник прокуратури області Владислав Карпов розповів, що дрон мав бойову частину вагою 50 кг.

Дивіться: Рашисти вдарили по Харкову ракетами та дронами: пошкоджено підприємство, спалахнули будинок та СТО (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шахед впав у парку Харкова та не вибухнув. Що відомо
Шахед впав у парку Харкова та не вибухнув. Що відомо
Шахед впав у парку Харкова та не вибухнув. Що відомо
Шахед впав у парку Харкова та не вибухнув. Що відомо
Шахед впав у парку Харкова та не вибухнув. Що відомо
Шахед впав у парку Харкова та не вибухнув. Що відомо
Шахед впав у парку Харкова та не вибухнув. Що відомо

Автор: 

обстріл (29105) Харків (5685) Шахед (1153) Харківська область (1070) Харківський район (336)


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Топ коментарі
+6
Працював в зоні бойових дій з багатьма поліцейськими і поводили вони себе достойно. Те що в тилу їх розбещує корупція, то це так. Але корупція така хрінова штука, що вона любе відомство може згноїти вщент ...
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04.06.2025 09:44 Відповісти
+4
Куеллог чи ******* чи як там тебе, це ескалація чи ні?
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04.06.2025 09:20 Відповісти
+3
Вибухотехники перевіряють об'єкт і приводять його в небойовий стан. Потім слідчі проводять слідчі дії і фіксують все фото, відео та документально. А тільки потім об'єкт вивозять уламки, а БЧ утилізують. Такова процедура.
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04.06.2025 09:48 Відповісти
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Не тільки на полігонах кучкуються,але і коло вибухівки..інструкциї і техніка безпеки пох...
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04.06.2025 09:19 Відповісти
Поки вибухотехніки не перевірили, ніхто би там не тусувався ))
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04.06.2025 09:25 Відповісти
Я бачу,що бойова частина на місті...
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04.06.2025 09:33 Відповісти
Вибухотехники перевіряють об'єкт і приводять його в небойовий стан. Потім слідчі проводять слідчі дії і фіксують все фото, відео та документально. А тільки потім об'єкт вивозять уламки, а БЧ утилізують. Такова процедура.
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04.06.2025 09:48 Відповісти
Ви дуже високої думки про інтелектуальні здібності поліцейських...
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04.06.2025 09:37 Відповісти
Працював в зоні бойових дій з багатьма поліцейськими і поводили вони себе достойно. Те що в тилу їх розбещує корупція, то це так. Але корупція така хрінова штука, що вона любе відомство може згноїти вщент ...
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04.06.2025 09:44 Відповісти
То йди ти на їх місце пАлазь, хФедя,
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04.06.2025 09:31 Відповісти
Куеллог чи ******* чи як там тебе, це ескалація чи ні?
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04.06.2025 09:20 Відповісти
"Шахед" упав у парку Харкова та не вибухнув. Його знешкодили." Джерело: https://censor.net/ua/p3556013

На тому БлА, що знешкодили - чіткий напис "Герань-2".
А Шахедом мабуть звуть одного
місцевого алкаша?

"... На уліце ббухать нєльзя! На уліце - мєнти!
Оні нам вовсє нє друзья, ббуквально, как скоти
Оні кого би загрєсті ббуквально так і ждут
А єслі вдруг нєпьющій ти - ннаркотікі найдут!

Ккуда же нам пойті ббухнуть? Спросілі у друзєй
Ддрузья нам подсказалі путь - нє на фіг, а в музєй
Там експонати, йо -мойо, в загадочной тіші
Сідішь вдвоєм ілі втроєм - ббухаєш от душі..." (с)
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04.06.2025 10:12 Відповісти
Херасссссссе дура. А на детонаторе сэкономили 🤔
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04.06.2025 10:18 Відповісти
Добре шо впав. Там поряд дві лікарні. Обійшлося.
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04.06.2025 10:25 Відповісти
 
 