"Шахед" упав у парку Харкова та не вибухнув. Його знешкодили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Один із ударних БпЛА РФ "Герань-2", якими російські окупанти в ніч на 4 червня атакували Харків, впав у парку в Новобаварському районі та не розірвався.
Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Вибухотехніки поліції та ДСНС знешкодили російський безпілотник.
Представник прокуратури області Владислав Карпов розповів, що дрон мав бойову частину вагою 50 кг.
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Топ коментарі
+6 Qq Qqq #455433
показати весь коментар04.06.2025 09:44 Відповісти Посилання
+4 Старый зольдат
показати весь коментар04.06.2025 09:20 Відповісти Посилання
+3 Qq Qqq #455433
показати весь коментар04.06.2025 09:48 Відповісти Посилання
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На тому БлА, що знешкодили - чіткий напис "Герань-2".
А Шахедом мабуть звуть одного
місцевого алкаша?
"... На уліце ббухать нєльзя! На уліце - мєнти!
Оні нам вовсє нє друзья, ббуквально, как скоти
Оні кого би загрєсті ббуквально так і ждут
А єслі вдруг нєпьющій ти - ннаркотікі найдут!
Ккуда же нам пойті ббухнуть? Спросілі у друзєй
Ддрузья нам подсказалі путь - нє на фіг, а в музєй
Там експонати, йо -мойо, в загадочной тіші
Сідішь вдвоєм ілі втроєм - ббухаєш от душі..." (с)