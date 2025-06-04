Рашисти вдарили по Харкову ракетами та дронами: пошкоджено підприємство, спалахнули будинок та СТО (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 4 червня 2025 року, у Харкові лунали вибухи. Війська РФ атакували місто ракетами та БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він також детально інформує про наслідки комбінованої атаки Харкова.

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Новобаварський район.

Внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджено одноповерхову промислову будівлю. Постраждав 30-річний чоловік.

Внаслідок "прильоту" ворожого безпілотника спалахнув приватний будинок на площі 100 м.кв.

Також спалахнула будівля СТО на площі 200 м.кв.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Своєю чергою, мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 "шахедів" та дві ракети, тип яких встановлюється. На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок. Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі.

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На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери.

Оновлена інформація від ДСНС

За даними рятувальників, вночі ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову й передмістю.

У Новобаварському районі міста Харкова загорілися виробнича та складська будівлі, станція технічного обслуговування й житловий будинок. Попередньо, постраждала одна людина.

У с. Циркуни Харківського району горів житловий будинок на площі 250 кв.м. Попередньо, без постраждалих.













Пізніше Терехов уточнив, що півтори години - з 02:29 до 03:57 - сьогодні вночі тривала атака на Харків з повітря. Постраждав один район - Новобаварський.

Ворог задіяв дві ракети та вісім "Шахедів". Один - не вибухнув. Решта - влучили.

"Били по цивільній інфраструктурі. По підприємствах. По людських будинках. По СТО. По парку. Прильоти загалом по семи локаціях", - зазначає Терехов.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено:

- цех цивільного підприємства;

- ще одне цивільне підприємство, велика пожежа. Один постраждалий, чоловік 30 років. Лікарі стабілізували стан.

- горіла СТО.

- згорів приватний будинок, гараж, флігель. Постраждало ще 7 осель поруч.

- пошкоджено дах складу.

- потрапляння у землю, вигоріла трава на 600 квадратів. Зачепило електромережу.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 3 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.