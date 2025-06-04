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Новости Видео Атака БпЛА на Харьков
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Рашисты ударили по Харькову ракетами и дронами: повреждено предприятие, загорелись дом и СТО (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью враг нанес удары БПЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова.

В ночь на среду, 4 июня 2025 года, в Харькове раздавались взрывы. Войска РФ атаковали город ракетами и БПЛА.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он также подробно информирует о последствиях комбинированной атаки Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытались ударить дроном по Харькову: есть попадание на выезде из города

Новобаварский район

В результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина.

Вследствие "прилета" вражеского беспилотника вспыхнул частный дом на площади 100 м.кв.

Также загорелось здание СТО на площади 200 м.кв.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов отмечает, что для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается. На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские беспилотники разрушили терминал "Новой почты" под Харьковом. Владельцам посылок обещают компенсации. ВИДЕО

На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры.

Обновленная информация от ГСЧС

По данным спасателей, ночью враг нанес комбинированный удар БПЛА и ракетами по Харькову и пригороды.

В Новобаварском районе города Харькова загорелись производственные и складские здания, станция технического обслуживания и жилой дом. Предварительно, пострадал один человек.

В с. Циркуны Харьковского района горел жилой дом на площади 250 кв. Предварительно, без пострадавших.

харків після обстрілу
харків після обстрілу
харків після обстрілу
харків після обстрілу
харків після обстрілу
харків після обстрілу

Позже Терехов уточнил, что полтора часа – с 02:29 до 03:57 – сегодня ночью продолжалась атака на Харьков с воздуха. Пострадал один район – Новобаварский.

Враг задействовал две ракеты и восемь "шахедов". Один не взорвался. Остальные – попали.

"Били по гражданской инфраструктуре. По предприятиям. По человеческим домам. По СТО. По парку. Прилеты всего - по семи локациям", - отмечает Терехов.

По его словам, в результате атаки повреждено:

- цех гражданского предприятия;
– еще одно гражданское предприятие, большой пожар. Один пострадавший, мужчина 30 лет. Врачи стабилизировали состояние;
– горела СТО;
– сгорел частный дом, гараж, флигель. Пострадали еще 7 домов рядом;
- повреждена крыша склада;
– попадание в землю, выгоревшая трава на 600 квадратов. Задело электросеть.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 3 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Автор: 

обстрел (27784) ракеты (3609) Харьков (7567) Шахед (1150) Харьковская область (1061) Харьковский район (335)


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Це "значний прогрес в переговорах" на думку трампонівської шобли.
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04.06.2025 06:19 Ответить
Зараз напишу про удар Вампіром по Белгороду у відповідь, вилезе щось зелене та розкаже якусь казочку.
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04.06.2025 07:29 Ответить
Вампір по бєлгороду-оце казочка. Він до 10км літає.
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04.06.2025 08:16 Ответить
 
 