Рашисты ударили по Харькову ракетами и дронами: повреждено предприятие, загорелись дом и СТО (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 4 июня 2025 года, в Харькове раздавались взрывы. Войска РФ атаковали город ракетами и БПЛА.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он также подробно информирует о последствиях комбинированной атаки Харькова.

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Новобаварский район

В результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина.

Вследствие "прилета" вражеского беспилотника вспыхнул частный дом на площади 100 м.кв.

Также загорелось здание СТО на площади 200 м.кв.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов отмечает, что для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается. На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе.

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На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры.

Обновленная информация от ГСЧС

По данным спасателей, ночью враг нанес комбинированный удар БПЛА и ракетами по Харькову и пригороды.

В Новобаварском районе города Харькова загорелись производственные и складские здания, станция технического обслуживания и жилой дом. Предварительно, пострадал один человек.

В с. Циркуны Харьковского района горел жилой дом на площади 250 кв. Предварительно, без пострадавших.













Позже Терехов уточнил, что полтора часа – с 02:29 до 03:57 – сегодня ночью продолжалась атака на Харьков с воздуха. Пострадал один район – Новобаварский.

Враг задействовал две ракеты и восемь "шахедов". Один не взорвался. Остальные – попали.

"Били по гражданской инфраструктуре. По предприятиям. По человеческим домам. По СТО. По парку. Прилеты всего - по семи локациям", - отмечает Терехов.

По его словам, в результате атаки повреждено:

- цех гражданского предприятия;

– еще одно гражданское предприятие, большой пожар. Один пострадавший, мужчина 30 лет. Врачи стабилизировали состояние;

– горела СТО;

– сгорел частный дом, гараж, флигель. Пострадали еще 7 домов рядом;

- повреждена крыша склада;

– попадание в землю, выгоревшая трава на 600 квадратов. Задело электросеть.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 3 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.