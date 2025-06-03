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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют украинские беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 3 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Полтавская, Сумская области - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Читайте: РФ запустила 4 ракеты и 80 дронов, обезврежено 52 БпЛА, - Воздушные силы

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Воздушные силы (2404) Шахед (1149) война в Украине (4634)


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03.06.2025 23:08 Ответить
та бухенький мабуть. Юра в армію - мишив пляс))
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03.06.2025 23:10 Ответить
все нормально.здесь модеры проросийские
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03.06.2025 23:41 Ответить
Яке навчання... Такі й випускники...
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03.06.2025 23:14 Ответить
Ну прі фельдмаршалі Зеленськом все можливо. Какая разніца!
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03.06.2025 23:15 Ответить
"Ну прі"
Це якою мовою ? Палишся. Не забудь зранку про шибки відзвітувати, печеньки треба відпрацьовувати.
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03.06.2025 23:44 Ответить
Гражданская вайна?
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03.06.2025 23:15 Ответить
 
 