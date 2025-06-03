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Украину атакуют украинские беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 3 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Полтавская, Сумская области - угроза применения врагом ударных БпЛА.
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Це якою мовою ? Палишся. Не забудь зранку про шибки відзвітувати, печеньки треба відпрацьовувати.